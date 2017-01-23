Воронья слободка. Руководство «Спартака» само натравило фанатов на своих игроков

Разговор болельщиков с хоккеистами в раздевалке «Спартака» ввергает в шок. Таких отношений в нашей лиге быть не должно!

Эксклюзивные фото с потасовки на матче «Спартак» – ЦСКА

Дело было в Уфе. Я вернулся в гостиницу после «Матча звезд» КХЛ. Там была теплая семейная атмосфера, улыбались болельщики и игроки. Настоящий праздник хоккея.

И тут на глаза попалось видео, от которого мурашки по коже. Какой же контраст! Фанаты в Москве пришли в раздевалку «Спартака», чтобы жестко высказать хоккеистам в лицо все, что о них думают.

На сайте Sovsport.ru вы можете посмотреть этот ролик с пометкой (18+). Его кульминацией стала фраза капитана Максима Потапова: «Реально да, стыдно, когда мы приезжаем после игры, поднимаем клюшки болельщикам. Но хочется просто извиниться. Играли после Нового года три-четыре матча неплохо. А потом попали в психологическую яму. Обещаем, что будем биться в следующих играх до последнего. Отдадим все!»

«Чтобы вы поняли, - продолжал авторитетный болельщик, предводитель торсиды. – Вот здесь стоят люди, которые создавали славу спартаковским фанатам. Люди с пластинами в голове. Травмы безумные. Вы таких на стадионе не получите. Вы представляете, что такое массовая драка? Это не потолкаться на льду слегка. Там может прилететь что угодно. Люди за имя, за ромбик, за цвета готовы здоровье класть. Почему провал? Что значит, психологическая яма? Вам зарплату платят. Команда есть. Условия есть. Прекрасное руководство. В чем причина психологических провалов? Это оправдание для телок…»

Потом перешли на личности.

«Вот ты что сидишь? – злые фанаты обратились к игроку Артему Воронину. – Не можешь повести за собой, безногий? Улыбаешься тут. Ты – старейший человек в команде, у тебя это должно быть внутри. Что, Тем, не так?» И дальше пошел жуткий мат.

«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)

Давайте говорить прямо – для хоккеистов «Спартака» это было настоящее унижение. Причем публичное, потому что ролик выложили в сеть. Я все ждал, каким будет резонанс.

КХЛ отреагировала официальным заявлением: «…Лига ведет последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает все возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения. Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков.

В связи с этим вызывает крайнее удивление акция болельщиков «Спартака», в грубой и нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба.

Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях».

Высказался даже Игорь Есмантович, заметив, что произошел невероятный случай для профессиональной лиги, и такой грязи в КХЛ быть не должно. То есть исполняющий обязанности президента ЦСКА встает на защиту игроков «Спартака».

А что же руководство «красно-белых»? Генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов называет это поведение фанатов криком души. Ну да, людей можно понять. Ну да, фанаты высказали пожелание. Ха-ха, немножко прозвучал мат.

Объясняю еще раз. Руководство «Спартака» само запустило радикальных болельщиков в святую святых – в раздевалку команды. Свело разъяренных фанатов лоб в лоб с хоккеистами. Спровоцировало эту историю.

Это же руководство «Спартака» при не самом последнем бюджете в КХЛ собрало такой состав, откуда в сборную взять некого, откуда на «Матч звезд» едут два легионера – американцы Гилрой и Стоа. Это же руководство уволило Германа Титова, поставило тренером Алексея Ярушкина, чье страдальческое лицо нам показывали всякий раз, когда в ворота «Спартака» влетала очередная шайба…

После двух периодов было 0:5. Что теперь делать руководству «Спартака»? Какой теперь оригинальный ход придумаете? Может, запустите в раздевалку фанатов с винтовками? Помнится, в футболе был такой разговор болельщиков с игроками «Динамо», и закончилось все стрельбой из пейнтбольных ружей.

Классики дали хорошее название этому – «воронья слободка». Большая коммунальная квартира, где все друг друга ненавидят. Кончается все большим пожаром. Ну или считайте, это в честь Воронина, которого в лицо назвали безногим. Что же вы хотели получить от безногих?

Счет на табло.