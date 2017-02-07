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«На трансферы у «Арсенала» – ноль рублей, а мы подписали шесть сборников»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«На трансферы у «Арсенала» – ноль рублей, а мы подписали шесть сборников»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев дал интервью «Советскому спорту».

«У НАС НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

- Понятно, что локальная цель «Арсенала» – сохранить место в РФПЛ. А глобальная?
- Надо постепенно заниматься инфраструктурой, потому что изначально она находилась в плачевном состоянии. Еще пару месяцев назад офис клуба располагался в четырехкомнатной квартире жилого дома. Сотрудники не имели возможности нормально работать в таких условиях. Теперь мы сделали презентабельный офис на стадионе. В зале для теоретических занятий на базе зачем-то стоял бильярдный стол, который мешал комфортно проводить командные собрания. Сразу приняли решение убрать его оттуда. Вроде мелочь, но именно совокупность подобных мелочей приводит к тому, что страдает результат.

- Почему «Арсенал» вынужден платить за аренду базы?
- База находится в частной собственности. И каждый месяц мы вынуждены тратить солидные средства на ее аренду. Но теперь эти деньги, после договоренности с владельцем базы идут на ее ремонт и модернизацию. Большая проблема – отсутствие подогрева на тренировочном поле. Инфраструктура базы – на уровне 90-х годов.

Знаете, нередко были команды, которые выходили в РПФЛ и через сезон вылетали. У нас такого быть не должно. Делаем все, чтобы клуб развивался и шел по намеченному пути. Доволен, что мы уже успели сделать, но это лишь первые шаги. У нас начинается новая жизнь. Отдельно хочу отметить, что клубу активно помогает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он постоянно находится в курсе всех дел, которые происходят в «Арсенале». Это показательный момент.

- Есть ли в клубе стратегия в плане результатов? Например, через три года бороться за еврокубки.
- Вы не поверите, но у нас трансферный бюджет на эту зиму – ноль рублей. Разгружаем зарплатную ведомость, ищем команды для ребят, которые по мнению тренерского штаба не дотягивают до уровня РФПЛ. И, несмотря на все сложности, работаем на трансферном рынке. Мы пригласили шесть человек, которые имеют опыт выступления за свои национальные сборные – Габулов, Комбаров, Бурчану, Иванов, Григалава, Сунзу. Шесть сборников! Когда играли с «Лудогорцем», к нам подходили руководители болгарского клуба, спрашивали, на каком мы месте идем в РФПЛ. Ответил, что на предпоследнем. Они очень удивились. Говорят: «Не может быть! Как тогда играет та команда, которая на первом месте?». Но я же не могу им объяснить, что клуб на 70 процентов обновил состав, поменял психологию футболистов.

- Если задача остаться в РФПЛ будет решена, планируется рост трансферного бюджета?
- Дай бог, чтобы у нас все получилось. Для начала надо решить текущую задачу.

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«ЧАНОВ – ЛЕГЕНДА»

- Зимой тренерский штаб пополнился специалистами, имеющими опыт работы в топ-клубах. Как удалось их уговорить перейти в «Арсенал»?
- С Чановым мы вместе играли в советские времена. Он – легенда! А легенды надо ценить. Мы не стали заглядывать в паспорт, потому что уверены в нем. Тем более, к нам пришел Володя Габулов. При этом в штабе остается Валерий Чижов, продолжающий работать с вратарями. В команде создается приятная рабочая атмосфера.

- Кирьяков впервые работает в команде РФПЛ. Рисковали, когда его приглашали?
- Нет. Кирьяков – один из двух тренеров в России, который имеет помимо российской еще и международную лицензию. Второй – главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Кирьяков несколько лет играл в Германии, а затем там учился на тренера. Нужно дать ему время. Если не давать дорогу молодым, когда они станут великими?

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков
Главный тренер «Арсенала» Сергей КирьяковИсточник: ФК «Арсенал» (Тула)

- И для вас нынешняя должность президента клуба – первый опыт в карьере.
- У меня самого три высших образования: юридическое, экономическое и тренерское в Высшей школе тренеров. 20 лет работаю в спортивном менеджменте, прошел все ступени: был и директором школы, и директором стадиона «Сатурн», и спортивным директором в «Динамо». Тем более, сам играл в футбол. Это помогает принять позицию каждого работника нашего клуба, встать на его место – понимаю, к примеру, ту или иную просьбу тренера или игрока.

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«БУДУТ ЕЩЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ»

- Как вам последняя контрольная игра «Арсенала» против «Радника», которую команда выиграла 1:0?
- После матча мне принесли статистические данные, кто и сколько пробежал, какую работу проделал. Посмотрел ее и понял, что в этом матче все ребята выложились. Видно, что команда прибавляет.

- Как часто что-то обсуждаете с Кирьяковым?
- Постоянно. Находимся на связи 24 часа в сутки. Если есть какие-то вопросы, стараемся их оперативно решать. В тренерскую работу не вмешиваюсь, потому что это неправильно.

- Будут еще трансферы?
- Да. Ищем нападающего и левого полузащитника.

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