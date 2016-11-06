Мануэль Чарр: WBA назначила меня временным чемпионом мира. Буду защищать титул в январе
Немецкий тяжеловес сирийского происхождения Мануэль Чарр заявил о том, что Всемирная боксерская ассоциация назначила его временным чемпионом мира по своей версии.
- Я буду защищать титул в январе, а потом готов сразиться с другими чемпионами мира. Я хочу провести следующий бой в Кельне, - цитирует Чарра таблоид Bild.
Напомним, до недавнего времени временным чемпионом WBA был кубинец Луис Ортис, однако 1 ноября он был лишен титула за отказ выйти на ринг с россиянином Александром Устиновым. Планировалось, что этот поединок может состояться в Москве. Вместо этого Ортис решил сразиться с американцем Маликом Скоттом 12 ноября.
Отметим, что Мануэль Чарр в данный момент занимает лишь 7-ю строчку рейтинг-листа WBA.
На профессиональном ринге он одержал 30 побед и потерпел 4 поражения. В числе обидчиков Чарра - Александр Поветкин и Виталий Кличко.