Мануэль Чарр: WBA назначила меня временным чемпионом мира. Буду защищать титул в январе

Немецкий тяжеловес сирийского происхождения Мануэль Чарр заявил о том, что Всемирная боксерская ассоциация назначила его временным чемпионом мира по своей версии.

- Я буду защищать титул в январе, а потом готов сразиться с другими чемпионами мира. Я хочу провести следующий бой в Кельне, - цитирует Чарра таблоид Bild.

@wbaboxingofficial #wba #heavyweight #futurechamp #boxing #teamdiamondboy #nolimit #focused http://mobil.berliner-kurier.de/sport/sportmix/neues-wba-ranking-manuel-charr-kaempft-als-interims-weltmeister-in-bonn-25035186?originalReferrer=https://www.google.de/ Фото опубликовано Machmoud Omeirat Charr (@manuelcharr) Ноя 4 2016 в 2:06 PDT

Напомним, до недавнего времени временным чемпионом WBA был кубинец Луис Ортис, однако 1 ноября он был лишен титула за отказ выйти на ринг с россиянином Александром Устиновым. Планировалось, что этот поединок может состояться в Москве. Вместо этого Ортис решил сразиться с американцем Маликом Скоттом 12 ноября.



Отметим, что Мануэль Чарр в данный момент занимает лишь 7-ю строчку рейтинг-листа WBA.

На профессиональном ринге он одержал 30 побед и потерпел 4 поражения. В числе обидчиков Чарра - Александр Поветкин и Виталий Кличко.