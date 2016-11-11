Агент Азмуна: Сердар не стремится поскорее покинуть «Ростов»

Агент форварда «Ростова» Сердара Азмуна Мехди Хагитали высказался об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

«Читал об интересе к Сердару со стороны «Ливерпуля», но могу сказать, что на данный момент официальных предложений по нему нет вообще – ни от зарубежных, ни от российских клубов.

Азмун не стремится поскорее покинуть клуб. Сейчас его главная цель – стать лучшим форвардом РФПЛ. К тому же Курбан Бердыев для него как отец, и он хотел бы и дальше работать с этим тренером», – приводит «Р-Спорт» слова Хагитали.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему форварду из Ирана проявляют «Аякс», ПСВ и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Азмун забил один гол в 11 матчах премьер-лиги и три гола в восьми матчах Лиги чемпионов.