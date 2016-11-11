Агент Азмуна: Сердар не стремится поскорее покинуть «Ростов»
Агент форварда «Ростова»
Сердара Азмуна Мехди Хагитали высказался об интересе к игроку со стороны
европейских клубов.
«Читал об интересе к Сердару со стороны «Ливерпуля», но могу сказать, что на данный момент официальных предложений по нему нет вообще – ни от зарубежных, ни от российских клубов.
Азмун не стремится поскорее покинуть клуб. Сейчас его главная цель – стать лучшим форвардом РФПЛ. К тому же Курбан Бердыев для него как отец, и он хотел бы и дальше работать с этим тренером», – приводит «Р-Спорт» слова Хагитали.
Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему форварду из Ирана проявляют «Аякс», ПСВ и «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне Азмун забил один гол в 11 матчах
премьер-лиги и три гола в восьми матчах Лиги чемпионов.
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