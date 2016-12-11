Число погибших при теракте в Стамбуле у стадиона «Бешикташа» возросло до 29 человек
Число погибших в результате теракта,
произошедшего в субботу в Стамбуле недалеко от стадиона футбольного клуба
«Бешикташ», возросло до 29 человек, а 166 человек пострадали. Об этом сообщает
Milliyet.
Ранее сообщалось о 15 жертвах.
В субботу на стадионе состоялся матч между
«Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрывы состоялись
через два часа после матча, когда болельщики уже успели разойтись.
Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал
взрыв около стадиона терактом.
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