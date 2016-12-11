Число погибших при теракте в Стамбуле у стадиона «Бешикташа» возросло до 29 человек

Число погибших в результате теракта, произошедшего в субботу в Стамбуле недалеко от стадиона футбольного клуба «Бешикташ», возросло до 29 человек, а 166 человек пострадали. Об этом сообщает Milliyet.

Ранее сообщалось о 15 жертвах.

В субботу на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и «Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрывы состоялись через два часа после матча, когда болельщики уже успели разойтись.

Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал взрыв около стадиона терактом.