Генрих Мхитарян: Посвящаю свой гол болельщикам «МЮ» во всем мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в 15-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Это была невероятная командная победа! Я посвящаю свой первый гол на «Олд Траффорд» всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» во всем мире. Спасибо всем вам за слова поддержки», - написал Генрих на своей странице в Facebook.

Напомним, что именно Мхитарян забил единственный гол в этом матче. При этом он заменен из-за травмы. Отметим также, что Генрих стал первым армянином, который забил в АПЛ.