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Генрих Мхитарян: Посвящаю свой гол болельщикам «МЮ» во всем мире

Источник:  FacebookКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча против «Тоттенхэма» в 15-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Это была невероятная командная победа! Я посвящаю свой первый гол на «Олд Траффорд» всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» во всем мире. Спасибо всем вам за слова поддержки», - написал Генрих на своей странице в Facebook.

Напомним, что именно Мхитарян забил единственный гол в этом матче. При этом он заменен из-за травмы. Отметим также, что Генрих стал первым армянином, который забил в АПЛ.

Матч

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)

Голы

Мхитарян 30 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)

Предупреждения:

Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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