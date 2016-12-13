Дмитрий Черышев: Переход Дениса в «Депортиво»? Хорош бред писать!

Отец полузащитника «Вильярреала» Денсиа Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что Денис якобы может перейти в «Депортиво».

- На эту информацию могу отреагировать так: «Хорош бред писать!». Никакого «Депортиво» и близко нет. У Дениса все нормально в «Вильярреале», - сказал Дмитрий Черышев корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, Черышев выступает за «Вильярреал» на постоянной основе с 1 июля 2016 года. Ранее полузащитник защищал цвета команды на правах аренды, поскольку права на него принадлежали мадридскому «Реалу».

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