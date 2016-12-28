Поветкин в январе даст показания в американском суде
Российский тяжеловес Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного процесса по иску к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.
- Это будет предварительная дача показаний. Сейчас стороны снимают показания с ключевых свидетелей, мы опрашиваем их свидетелей, они - наших. Андрей Рябинский и Александр Поветкин будут опрошены - это стандартная процедура в ходе практически любого судебного разбирательства, где будет суд присяжных. Они пройдут эту процедуру в начале января, а мы опрашиваем сторону Уайлдера, - цитирует старшего партнера компании Forward Legal Алексея Карпенко агентство ТАСС.
Минувшим летом глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорк. Сумма иска составила 34,5 миллиона долларов США.
Бой между
Поветкиным и Уайлдером должен был состояться 21 мая в Москве. Он был сначала отложен, а затем фактически отменен после положительной допинг-пробы Александра на мельдоний.
WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула. При этом американская сторона публично заявила о том, что Поветкин принимал допинг, что и стало основанием для иска Рябинского.
В данный момент Всемирный боксерский совет расследует другой случай, связанный с Поветкиным. Его бой с канадцем Бермейном Стиверном в декабре не состоялся после того, как допинг-проба россиянина определила наличие в его организме следов применения запрещенного препарата остарина. В январе состоится вскрытие пробы Б.