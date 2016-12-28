Поветкин в январе даст показания в американском суде

Российский тяжеловес Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного процесса по иску к чемпиону мира по версии WBC Деонтею Уайлдеру.

- Это будет предварительная дача показаний. Сейчас стороны снимают показания с ключевых свидетелей, мы опрашиваем их свидетелей, они - наших. Андрей Рябинский и Александр Поветкин будут опрошены - это стандартная процедура в ходе практически любого судебного разбирательства, где будет суд присяжных. Они пройдут эту процедуру в начале января, а мы опрашиваем сторону Уайлдера, - цитирует старшего партнера компании Forward Legal Алексея Карпенко агентство ТАСС.