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Жозе Моуринью – журналисту : Если вы не разбираетесь в футболе – не берите в руки микрофон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничейного матча 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0) остался недоволен работой журналиста BBC, которой спросил его о том, что он думает о работе главного арбитра.

«Я действительно не понимаю, почему вы задаете такие вопросы. Если вы не разбираетесь в футболе, вы не должны брать в руки микрофон. Будь я на вашем месте, не спрашивал бы тренера об этом. Я бы писал и говорил о том, что вижу. Может быть, у вас в профессии все иначе? Всегда думал, что цель журналистики – говорить правду.

Да, если быть честным, «Юнайтед» играл плохо, но я прошу вас не задавать мне вопросы, на которые у меня ответа нет», – сказал португальский специалист, слова которого приводит Goal.

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Матч

Манчестер Юнайтед - Халл Сити - 0:0

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Блинд, Джонс (Смоллинг, 55), Рохо, Погба, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Мхитарян (Мата, 62), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд

Халл Сити: Якупович, Тимон (Раноккиа, 66), Доусон, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Эвандро (Эль Абделлауэ, 72), Маркович, Клукас, Мейлер, Ниасс (Эрнандес, 69)

Предупреждения:

Руни, 84 - Ниасс, 13; Клукас, 79; Маркович, 81; Мейлер, 89

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

01 февраля 23:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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