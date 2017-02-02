Жозе Моуринью – журналисту : Если вы не разбираетесь в футболе – не берите в руки микрофон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничейного матча 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0) остался недоволен работой журналиста BBC, которой спросил его о том, что он думает о работе главного арбитра.

«Я действительно не понимаю, почему вы задаете такие вопросы. Если вы не разбираетесь в футболе, вы не должны брать в руки микрофон. Будь я на вашем месте, не спрашивал бы тренера об этом. Я бы писал и говорил о том, что вижу. Может быть, у вас в профессии все иначе? Всегда думал, что цель журналистики – говорить правду.

Да, если быть честным, «Юнайтед» играл плохо, но я прошу вас не задавать мне вопросы, на которые у меня ответа нет», – сказал португальский специалист, слова которого приводит Goal.

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