Сегодня «Краснодар» сделает два официальных заявления
Руководство «Краснодара» через клубный твиттер анонсировало два заявления, которые будут сделаны в течение сегодняшнего дня.
Сегодня ФК «Краснодар» сделает два заявления. Они будут опубликованы в течение дня#ФККраснодар #FCKrasnodarhttps://t.co/EZ7Ahq56yM— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 мая 2017 г.
Напомним, «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Беспроигрышная серия команды в первенстве составляет 10 матчей.
7 мая южане сыграет на выезде с «Оренбургом» в 27-м туре.
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