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Сегодня «Краснодар» сделает два официальных заявления

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Руководство «Краснодара» через клубный твиттер анонсировало два заявления, которые будут сделаны в течение сегодняшнего дня.

Напомним, «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Беспроигрышная серия команды в первенстве составляет 10 матчей.

7 мая южане сыграет на выезде с «Оренбургом» в 27-м туре.

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