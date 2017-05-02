Сегодня «Краснодар» сделает два официальных заявления

Вячеслав Подберезкин: Не сказал бы, что «Анжи» сыграл так хорошо

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин после ничьи с «Анжи» в матче 26-го тура РФПЛ признал, что его команда играла в недостаточно быстрый футбол.