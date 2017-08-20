Букмекеры считают «Ростов» фаворитом в домашнем матче с «Краснодаром»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» на своем поле сыграет с «Краснодаром».
Букмекеры считают ростовчан фаворитами этого матча.
На победу подопечных Леонида Кучука можно поставить с коэффициентом 2,30. Котировки на победу гостей - 3,50. На ничейный результат - 3,08.
Матч начнется в Ростове-на-Дону в 20:00 (мск).
Матч
Место и дата
20 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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