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Букмекеры считают «Ростов» фаворитом в домашнем матче с «Краснодаром»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» на своем поле сыграет с «Краснодаром».

Букмекеры считают ростовчан фаворитами этого матча. 

На победу подопечных Леонида Кучука можно поставить с коэффициентом 2,30. Котировки на победу гостей - 3,50. На ничейный результат - 3,08.

Матч начнется в Ростове-на-Дону в 20:00 (мск).

Матч

Ростов - Краснодар

Место и дата

20 августа 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция


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