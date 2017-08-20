Букмекеры считают «Ростов» фаворитом в домашнем матче с «Краснодаром»

Александр Бубнов: Три очка «Зенит» возьмет, но здесь не все так очевидно, как кажется

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России «Амкар» - «Зенит». Он считает, что гости одержат трудную победу.