Трагедия в Азербайджане. Тренер по самбо забил на смерть 7-летнего ребенка

Мы все понимаем, что единоборства - крайне опасный и травматичный вид спорта. И родители, когда отдают своего ребёнка в эту дисциплину, понимают, что из него сделают мужчину. Но далеко не всегда могут предположить, какими это будет осуществляться методами. В азербайджанском городе Сумгаит случилась страшная трагедия. Погиб семилетний мальчик. Погиб при обстоятельствах, которые предполагают его развитие, а не смерть.

Случилось всё прямо на тренировке по борьбе. Его тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер чемпионата Европы (на секундочку, чтобы понимать уровень готовности наставника), член национальной сборной Азербайджана по самбо, обладатель кубка мира Мехман Халилов забил до смерти своего подопечного.

Страшно в этой ситуации всё. От поступка сорвавшегося наставника, до впечатления, которое он произвёл на остальных ребятишек. Они вынуждены были наблюдать за тем, как тренер убивал их товарища. Обратите внимание на то, что в зале была видеокамера. И именно благодаря ей, правоохранительные органы получили достоверную информацию.

Халилов продемонстрировал всему миру несколько приёмов, после которых даже могучие атлеты почувствовали бы себя дурно. Что же говорить про семилетнего мальчика? Даже тогда, когда было очевидно, что паренёк находится без сознания, наставник (если этот эпитет уместен в данной ситуации) продолжал пинать уже бездыханное тело.

Мехман Халилов задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

К несчастью, такие случаи халатности тренеров были, есть и надеемся, что не будет. Так, в феврале этого года, старшего тренера по дзюдо детской спортивной школы в Сухом Логе Александра Тюменцева обвинили в несоответствующем педагогу поведении и рукоприкладстве.

А в декабре 2022 года в Санкт-Петербурге тренер по гимнастике сломала ногу своей юной ученице. Тренер решила помочь ребенку с растяжкой и надавила очень сильно ученице на левое бедро, так, что сломала ей ногу.

Дорогие родители, внимательно прислушивайтесь к рассказам своих детей о том, что с ними происходит вне дома. Это может в один момент спасти вашей кровиночке жизнь…