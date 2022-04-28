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Состоялся XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов

Мероприятие прошло 27 апреля при поддержке телеведущей Оксаны Федоровой.
Состоялся XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов
28 апреля 2022 17:13
автор: Анастасия Ключникова

27 апреля 2022 года состоялся XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов в онлайн-формате, в котором проявили свои творческие таланты и спортивные навыки 162 участника, сформированные в 15 команд из 11 регионов России, а также команда из г. Хайфа (Израиль). Впервые в рамках Турнира по сумме баллов были определены победители среди команд из детских домов – первое место занял «Павловский санаторный детский дом» (Нижегородская обл.), и команд из кадетских корпусов – победителем стал «Курганинский казачий кадетский корпус» (Краснодарский край).

Основатель Турнира, легенда советского спорта, 5-кратный чемпион СССР по самбо, заслуженный тренер, воспитавший целую плеяду чемпионов России и мира по самбо – Евгений Леонидович Глориозов поприветствовал участников Турнира и принял активное участие в оценке выступлений команд.

Соревнования 2022 года включали творческий конкурс «Мои герои большой войны», посвященный памяти поколения победителей – героев, отстоявших нашу Родину и весь мир от фашизма. Как отметила Оксана Федорова, президент благотворительного фонда, телеведущая, Мисс Вселенная, выступавшая главным судьей творческого конкурса, «все творческие номера были уникальны и ни один не повторялся – каждая команда подошла к творческому конкурсу очень трепетно и ответственно, через творческое осмысление истории Великой Отечественной войны в детях формируются ценности патриотизм, чести и достоинства, преданности своей Родине. А самбо как национальный вид спорта воспитывает в детях силу волю, навыки стратегического мышления, самообладания и стремления к победе, что особенно важно в современном мире». Также творческий конкурс оценивала Мария Гущина, 6-кратная чемпионка России, чемпионка Европы и 2-кратная чемпионка мира по практической стрельбе, и почетные гости турнира - президент федерации самбо Москвы Ренат Лайшев и президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

источник: «Советский спорт»
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Состоялся XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов
Состоялся XVIII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов
Мероприятие прошло 27 апреля при поддержке телеведущей Оксаны Федоровой.
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