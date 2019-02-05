РУСАДА дисквалифицировало Пухиря за нарушение антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского маунтинбайкера Николая Пухиря за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба организации, срок дисквалификации составит один год и будет отсчитываться с 1 августа 2018 года.
Также за нарушение пункта 2.1 (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе спортсмена) дисквалифицирована маунтинбайкер Вера Дутова. Срок дисквалификации спортсменки составит четыре года и будет отсчитываться с 1 августа 2018 года.