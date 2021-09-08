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08 сентября 12:44

Финал Чемпионата России: спустя 12 лет аквабайк возвращается в Москву на Гребной канал

Впервые за 12 лет главный старт сезона водно-моторного спорта состоится на Гребном канале в Москве.

С 9 по 11 сентября столица принимает финал Чемпионата России в классах аквабайка и новых дисциплинах: гидрофлайте и мотосерфе, а также Первенство России по аквабайку.

Организатор – Федерация водно-моторного спорта России (ФВМСР).

Событие соберет 150 сильнейших спортсменов со всей страны в самых зрелищных видах водно-моторного спорта. «Больше 10 лет не проводились соревнования в аквабайке на Гребном канале. За это время модернизировалась техника и оборудование, появились новые дисциплины, выросли новые чемпионы. Сегодня водно-моторный спорт – это высокотехнологичная техника в сочетании с мастерством и выносливостью управляющего ей человека. В день города Москвы мы хотим продемонстрировать лучшее, на что способны спортсмены нашей Федерации», - комментирует Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

Первый этап Чемпионата прошел в августе в Тверской области. Несмотря на поздний старт сезона в связи с ковидными ограничениями, участники продемонстрировали высокий уровень спортивной формы. Финальный этап в Москве определит имена чемпионов страны – сильнейших в этих классах на сегодняшний день.

На соревнованиях будет разыграно 25 комплектов медалей и кубков. В аквабайке имена чемпионов назовут в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). Во фристайле есть два фаворита последних лет: Сергей Чемезов и Арсений Матанцев, на первом этапе чемпионата они продемонстрировали стабильно высокий уровень мастерства, обогнав других атлетов. Количество участников в дисциплине и качество их выступлений от года в год растет: на первом этапе в аквабайк-фристайле выступил 21 спортсмен, включая детей, что стало абсолютным рекордом за всю историю проведения соревнований в России.

Гидрофлайт и мотосерф – новые дисциплины водно-моторного спорта. В результате совместных действий Минспорта и ФВМСР в прошлом году Россия стала первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза (UIM), кто провел официальный национальный Чемпионат в гидрофлайте. Спортсмены будут соревноваться в выполнении вольной программы на время. Мотосерф – это моторизованная доска для серфинга с водометным приводом. Соревнования в этом классе пройдут в дисциплине кольцевые гонки.

Отдельное внимание организатор чемпионата – Федерация водно-моторного спорта России уделяет развитию женского и детского водно-моторного спорта. В аквабайке (кольцевые гонки, слалом и фристайл) и гидрофлайте в этих классах будут проведены отдельные зачеты.

«Вечером 11 сентября в финале Чемпионата России в честь дня города Москвы на Гребном канале состоится официальное ночное фристайл-шоу Федерации водно-моторного спорта России – «Космическая Одиссея». Оно являлось яркой кульминацией крупных международных форумов – таких как Восточный экономический форум во Владивостоке и Гидроавиасалон в Геленджике. Шоу в светодиодных костюмах включает фристайл-аквабайк, гидрофлайт, мотосерф, в нем принимают участие чемпионы России и ведущие спортсмены нашей Федерации», - комментирует Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России.

источник: «Советский спорт»
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