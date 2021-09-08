Финал Чемпионата России: спустя 12 лет аквабайк возвращается в Москву на Гребной канал

С 9 по 11 сентября столица принимает финал Чемпионата России в классах аквабайка и новых дисциплинах: гидрофлайте и мотосерфе, а также Первенство России по аквабайку.

Организатор – Федерация водно-моторного спорта России (ФВМСР).

Событие соберет 150 сильнейших спортсменов со всей страны в самых зрелищных видах водно-моторного спорта. «Больше 10 лет не проводились соревнования в аквабайке на Гребном канале. За это время модернизировалась техника и оборудование, появились новые дисциплины, выросли новые чемпионы. Сегодня водно-моторный спорт – это высокотехнологичная техника в сочетании с мастерством и выносливостью управляющего ей человека. В день города Москвы мы хотим продемонстрировать лучшее, на что способны спортсмены нашей Федерации», - комментирует Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

Первый этап Чемпионата прошел в августе в Тверской области. Несмотря на поздний старт сезона в связи с ковидными ограничениями, участники продемонстрировали высокий уровень спортивной формы. Финальный этап в Москве определит имена чемпионов страны – сильнейших в этих классах на сегодняшний день.

На соревнованиях будет разыграно 25 комплектов медалей и кубков. В аквабайке имена чемпионов назовут в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). Во фристайле есть два фаворита последних лет: Сергей Чемезов и Арсений Матанцев, на первом этапе чемпионата они продемонстрировали стабильно высокий уровень мастерства, обогнав других атлетов. Количество участников в дисциплине и качество их выступлений от года в год растет: на первом этапе в аквабайк-фристайле выступил 21 спортсмен, включая детей, что стало абсолютным рекордом за всю историю проведения соревнований в России.