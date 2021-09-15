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В Крылатском прошел Чемпионат России по аквабайку, гидрофлайту и мотосерфу
15 сентября 12:05
автор: Анастасия Ключникова

В Крылатском прошел Чемпионат России по аквабайку, гидрофлайту и мотосерфу

В финальной части соревнований приняли участие 147 спортсменов.

На Гребном канале в Крылатском в Москве завершилось главное событие водно-моторного спорта сезона – финал Чемпионата России в классе аквабайк и новых дисциплинах: мотосерфе и гидрофлайте, а также Первенство России по аквабайку. По окончании соревнований чемпионы страны выступили с грандиозным ночным фристайл-шоу на воде, приуроченным ко Дню города Москвы.

Титульные водно-моторные соревнования состоялись на Гребном канале впервые за 11 лет. Финальный раунд привлек 147 сильнейших атлетов. «Чемпионаты страны не проводились в Крылатском более 10 лет, и мы рады вернуться. Площадка Гребного канала очень удобна для водно-моторного спорта: здесь почти нет волны, и от этого гораздо легче спортсменам. Есть комфортные места для зрителей. Все остались очень довольны», - прокомментировал Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

Чемпионат России проводился в трех классах водно-моторного спорта: аквабайке, гидрофлайте и мотосерфе, всего было разыграно 26 комплектов медалей и кубков.

В аквабайке спортсмены состязались в трех дисциплинах. В дисциплине фристайл уверенную победу одержал фаворит соревнований – Сергей Чемезов стал трехкратным обладателем звания чемпиона страны. Вице-чемпионом стал стабильно и амплитудно выступающий Михаил Ершов. На третью ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Екатеринбурга Артем Горяев. Неизменное чемпионство в нижнем фристайле отпраздновал Андрей Волхонов из Москвы. В зачете среди женщин на первую ступень пьедестала, как и на первом этапе чемпионата, взошла Екатерина Мишенина (Краснодар).

В дисциплине кольцевые гонки спортсмены выступали на стоячих аквабайках (ski division). В разных зачетных группах чемпионами России стали Сергей Алексеенко (Пенза), Максим Буторин (Москва), Никита Куклин (Москва). Лучшей среди женщин стала Кристина Саркисян (Москва).

В слаломе соревнования прошли в дисциплине без ограничений мощности и тюнинга – GP1, как на сидячих гидроциклах (runabout), так и в «стоячках». Чемпионами страны стали Андрей Яковлев и Александр Курдюков, у женщин победу вновь праздновала Кристина Саркисян, все спортсмены представляют Москву.

Первенство России по аквабайку также прошло в трех дисциплинах. Лучшим во фристайле, как и на всех последних стартах, стал Федор Епишин. Благодаря тренерскому наставничеству Михаила Ершова юный спортсмен по уровню мастерства уже превосходит многих взрослых. В кольцевых гонках в разных возрастных группах победили Лев Ивако, представляющий Екатеринбург, Александр Захаров и Степан Малов, выступающие за Москву. В слаломе лучшим также стал Степан Малов.

В классе гидрофлайт чемпионов страны определили во второй раз в истории. Дисциплина была зарегистрирована в Министерстве спорта России в конце 2019 года, в результате чего Россия стала первой страной в мире, получивший статус гидрофлайта как спортивной дисциплины на государственном уровне. В соревнованиях приняли участие 14 райдеров: 10 в основном зачете и 4 в детском. Весь пьедестал почета заняли столичные спортсмены. Состав первой тройки сохранился прежним с первого этапа чемпионата, однако на этот раз в дуэли лучших победу одержал Алексей Мишустин, сместивший Андрея Смирнова, победителя первого этапа чемпионата, на вторую строчку. Третье место, как и ранее, занял Александр Барс.

В Чемпионате России по мотосерфу приняли участие восемь лучших райдеров страны, соревнования прошли в дисциплине кольцевые гонки. Первый в истории чемпионский титул этой дисциплины уехал в Санкт-Петербург – победителем стал Михаил Кашафутдинов. Серебряная медаль чемпионата – у Сергей Федорова, бронза у Андрея Бронского. Оба спортсмена представляют Москву.

Чемпионат завершился яркой церемонией награждения и официальным ночным фристайл-шоу Федерации водно-моторного спорта России – «Космическая Одиссея». «В шоу принимают участие лучшие райдеры страны – чемпионы России, участники и призеры чемпионатов мира. Символично, что на воде были два победителя во фристайле и гидрофлайте – Сергей Чемезов и Алексей Мишустин. Впервые в шоу участвовал ребенок – 12-летний спортсмен. Оно стартовало в 2015 году на закрытии Восточного экономического форума во Владивостоке, после чего демонстрировалось на крупнейших международных событиях, в том числе на Гидроавиасалоне в Геленджике. В этот раз оно было приурочено ко Дню города Москвы», - комментирует Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России.

источник: «Советский спорт»
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