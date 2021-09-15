В Крылатском прошел Чемпионат России по аквабайку, гидрофлайту и мотосерфу

На Гребном канале в Крылатском в Москве завершилось главное событие водно-моторного спорта сезона – финал Чемпионата России в классе аквабайк и новых дисциплинах: мотосерфе и гидрофлайте, а также Первенство России по аквабайку. По окончании соревнований чемпионы страны выступили с грандиозным ночным фристайл-шоу на воде, приуроченным ко Дню города Москвы.

Титульные водно-моторные соревнования состоялись на Гребном канале впервые за 11 лет. Финальный раунд привлек 147 сильнейших атлетов. «Чемпионаты страны не проводились в Крылатском более 10 лет, и мы рады вернуться. Площадка Гребного канала очень удобна для водно-моторного спорта: здесь почти нет волны, и от этого гораздо легче спортсменам. Есть комфортные места для зрителей. Все остались очень довольны», - прокомментировал Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

Чемпионат России проводился в трех классах водно-моторного спорта: аквабайке, гидрофлайте и мотосерфе, всего было разыграно 26 комплектов медалей и кубков.

В аквабайке спортсмены состязались в трех дисциплинах. В дисциплине фристайл уверенную победу одержал фаворит соревнований – Сергей Чемезов стал трехкратным обладателем звания чемпиона страны. Вице-чемпионом стал стабильно и амплитудно выступающий Михаил Ершов. На третью ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Екатеринбурга Артем Горяев. Неизменное чемпионство в нижнем фристайле отпраздновал Андрей Волхонов из Москвы. В зачете среди женщин на первую ступень пьедестала, как и на первом этапе чемпионата, взошла Екатерина Мишенина (Краснодар).

В дисциплине кольцевые гонки спортсмены выступали на стоячих аквабайках (ski division). В разных зачетных группах чемпионами России стали Сергей Алексеенко (Пенза), Максим Буторин (Москва), Никита Куклин (Москва). Лучшей среди женщин стала Кристина Саркисян (Москва).