Федерация водно-моторного спорта Москвы успешно провела первый в своей истории сезон

«За первый год деятельности Федерация водно-моторного спорта Москвы провела 5 соревнований, это Кубки, чемпионаты и первенства Москвы в различных дисциплинах, в них приняли участие 200 спортсменов. Эта работа стала возможна благодаря поддержке, которую нам оказывает Москомспорт. В следующем сезоне особое внимание мы уделим детскому спорту. К сожалению, на сегодняшний день в столице нет государственной спортивной школы для занятий водно-моторным спортом. Ее открытие даст существенный толчок в развитии всех дисциплин. Сейчас мы под началом руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Александровича Кондаранцева ведем такую работу», - прокомментировал Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта Москвы.

«На начало сезона в составе сборной Москвы было 32 спортсмена, на 2022 год – уже 49 человек. Сборная команда Москвы продемонстрировала на чемпионате страны крайне высокий уровень подготовки. Звание чемпионов России завоевали московские спортсмены: Никита Куклин в классе скидивижн GP3, Александр Курдюков в классе скидивижн GP1, Алексей Мишустин в классе гидрофлайт, Сергей Чемезов в классе аквабайк-фристайл, Андрей Яковлев в классе Runabout GP1», – прокомментировал Андрей Краснов, первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта Москвы.