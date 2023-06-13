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Советскую горнолыжницу убил венский трамвай. Трагедия отечественного спорта

Елена Панченко была самой одаренной горнолыжницей мира. Нелепая автокатастрофа лишила мир талантливой спортсменки.
Советскую горнолыжницу убил венский трамвай. Трагедия отечественного спорта
13 июня 2023 10:25
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Архив Елены Панченко

Это сейчас горнолыжный спорт малоразвит в России, если говорить о профессиональном уровне и регалиях на различных мировых стартах. В 80-е годы прошлого столетия все было иначе, советские спортсмены претендовали на высокие места и даже добивались побед на всевозможных европейских и мировых стартах. Были у нас доморощенные самородки, которые покушались на позиции ведущих горнолыжников планеты.

Одной из таких подрастающих звездочек считалась Елена Панченко. Родилась девушка в 1966 году в городе Междуреченск Кемеровский области. Отец девочки был большим любителем горных лыж, что обусловило дальнейшее увлечение девочки этим экстремальным видом спорта. Папа привел будущую чемпионку на местную гору Югус, после чего горные лыжи стали смыслом ее жизни.

Архив Елены Панченко

С того самого времени Елена не вылезала с горных склонов, покоряя одну за одной спуски различной высоты и сложности – Кавказ, Саяны, Урал. В 1971 году Панченко пришла в спортивную школу с твердым намерением на серьезном уровне заниматься горными лыжами. Первым тренером талантливой и упорной горнолыжница стала Валентина Захарченко, которая не спешила перегружать юную спортсменку изнурительными тренировками. Весь зимний сезон Елена училась азам техники катания, нагрузки были дозированными.

Через короткое время Елена Панченко перешла к другому тренеру – мужу ее тренера, Валерию Захарченко, которому удалось впоследствии полностью раскрыть огромный потенциал юной горнолыжницы. Именно ему Панченко была обязана развитием нужной подвижности, гибкости и быстроты реакции при бесконечных спусках с опасных склонов.

Архив Елены Панченко

В 1973 году Елена, которой исполнилось 11 лет бросила вызов лучшей горнолыжнице СССР Алле Аскаровой. Соревнования проходили в Таштаголе, Кемеровской области. Естественно, будущая звезда проиграла мастеровитой сопернице, но с этого момента дала сама себе слово, что больше в ее карьере не будет поражений. С 1974 года Панченко постоянно участвовала в республиканских и союзных соревнованиях, одержала победу на первенстве профсоюзов среди девушек.

Архив Елены Панченко

В 13 лет Панченко получила звание кандидата в мастера спорта, а в 14 – уже мастера. Уже в этом статусе в 1978 году она выиграла Спартакиаду народов СССР среди девушек именно в тот момент превратившись члена сборной СССР по горным лыжам. Первый международный успех не заставил себя долго ждать. На Кубке социалистических государств в Болгарии кемеровчанка не оставила не единого шанса своим более именитым соперницам. Три раза Елена поднималась на высшую ступеньку, выиграв абсолютно все старты. После этого отечественные и европейские специалисты начали считать Панченко – самой многообещающей горнолыжницей в мире.

Архив Елены Панченко

В 1980 году Елена поехала на сборы в австрийскую Вену. Там были запланированы совместные тренировки и мероприятия советских и австрийских горнолыжников. После одной из запланированных конференций, Панченко возвращалась в гостиницу в микроавтобусе, на котором возили спортсменов из СССР. Спортсменка села рядом с переводчицей на передние места. Через несколько минут после начала движения, в микроавтобус врезался трамвай. Из всех, кто находился внутри, погибли Елена Панченко и переводчица. Остальные спортсмены отделались различными травмами.

Архив Елены Панченко

Решением Госкомспорта СССР в 1981 году был утвержден статус Всероссийских соревнований: «Памяти Мастера спорта международного класса Елены Панченко».

источник: «Советский спорт»
Советскую горнолыжницу убил венский трамвай. Трагедия отечественного спорта
Советскую горнолыжницу убил венский трамвай. Трагедия отечественного спорта
Елена Панченко была самой одаренной горнолыжницей мира. Нелепая автокатастрофа лишила мир талантливой спортсменки.
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