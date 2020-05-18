«Саша выпивал с друзьями, и они поехали кататься». 18 мая 1983 года трагически погиб Александр Жиров - Советский спорт
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18 мая 2020 10:00Горнолыжный спортВолохов Юрий

«Саша выпивал с друзьями, и они поехали кататься». 18 мая 1983 года трагически погиб Александр Жиров

Жиров стремительно ворвался в мир горнолыжного спорта. В марте 1981-го он выиграл четыре подряд этапа Кубка мира.

Великий Ингемар Стенмарк называл его гением. Но мягкий характер, неумение отказать друзьям привели к трагическому концу.

«КАТИТ ЕЛЕ-ЕЛЕ, А РЕЗУЛЬТАТ ЛУЧШИЙ»

Кстати, следующей победы пришлось ждать 34 (!) года – 27 января 2015-го российский горнолыжник Александр Хорошилов победил в слаломе в австрийском Шладминге. Это, чтобы лучше понимать значение достижений Жирова...

Александр Жиров родился 12 сентября 1958 года в деревне Деденево Московской области. В 15 лет попал в ЦСКА, где тренировался у Виктора Тальянова.

В армейский клуб его привел первый тренер Валентин Широков со словами: «Хороший мальчишка. Возьмите». Не показался он Тальянову – высокий и очень худой. Саша выдержал только одну тренировку и сбежал домой. Тальянов позвонил Широкову – на следующий день тот опять привез парня. Убегал Жиров еще несколько раз, но потом втянулся.

Никогда не забуду его первый спуск на лыжах, вспоминал впоследствии Тальянов. На сборе в Кировске устроили прикидку в слаломе. Стою внизу с секундомером. Покатил Жиров. Не очень торопится, думаю. Финиширует. Смотрю на секундомер и поражаюсь: результат-то лучший! И такая история повторялась неоднократно. На трассе он не делал лишних движений, аккуратно проходя «змейки» и «шпильки», оттого и создавалось обманчивое впечатление, будто еле-еле едет.

По словам Тальянова, это был фирменный стиль Жирова. Его отличали изумительное скольжение, пластичность, отменный глазомер.

Если видишь впереди себя двое-трое ворот, большого горнолыжника из тебя не получится. А Жиров видел их до десятка, поэтому весь предстоящий путь отпечатывался в его голове с миллиметровой точностью, пояснял Тальянов.

На первых международных соревнованиях в Казахстане Жирову достался 113-й номер. Трасса была сильно разбита. Снега почти не осталось, камни торчали. Но Жиров показал шестое время.

ПЕРВЫЙ ПОДИУМ

Жиров дебютировал в Кубке мира 7 февраля 1979 года и занял 23-е место в слаломе. Через четыре дня в шведском Оре стал в слаломе 24-м. На этом для него сезон завершился. Но уже на следующий год он взял первый подиум.

8 января 1980 года в баварском Ленгрисе 21-летний Жиров занял второе место, проиграв болгарину Петру Попангелову (первая и единственная в истории победа болгарских горнолыжников на этапах Кубка мира). Саша опередил таких звезд, как Стенмарк, Фил Маре, Густав Тони и Андреас Венцель.

На Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде Александр занял 9-е место в гигантском слаломе, уступив чемпиону Стенмарку более 3 секунд. В слаломе он сошел уже в первой попытке. 9-е место в слаломе занял партнер Жирова по команде Владимир Андреев.

жировзаход

«24 ДНЯ РУССКОГО ЧУДА»

Сезон-1980/81 стал фантастическим для наших горных лыж, и сделал его таким, прежде всего, Жиров. Кубок мира Александр начал 10 декабря 1980 года в итальянской Мадонне-ди-Кампильо, где впервые поднялся на подиум в гигантском слаломе, уступив лишь Стенмарку.

В январе-феврале Жиров регулярно попадал в десятку лучших на этапах в слаломе и гигантском слаломе. А 11 февраля в норвежском Воссе стал вторым вслед за непобедимым Стенмарком. Через три дня в Оре Александр вновь занял второе место после Стенмарка.

Два года назад здесь же, в Оре, Жиров дебютировал на Кубке мира, а сейчас уже был одним из лидеров мирового горнолыжного спорта.

5 марта 1981 года Валерий Цыганов первым из советских спортсменов стал победителем этапа Кубка мира, выиграв скоростной спуск в Аспене. А затем Жиров сотворил чудо. Александр побеждал на четырех следующих этапах (трижды в слаломе-гиганте и один раз в слаломе). И все это за 24 дня с 5 по 28 марта. Газеты это назвали «24 дня русского чуда».

По итогам сезона Саша занял 3-е место в общем зачете, набрав 185 очков, впереди были Маре (266) и Стенмарк (260).

РОКОВАЯ «ВОЛЬВО»

В сезоне-1981/82 все ждали продолжения побед Жирова, но сезон из-за травм не задался. 8 декабря Жиров занял 4-е место в комбинации и 9-е в гигантском слаломе в итальянской Априке. 14 декабря стал 9-м в слаломе в Кортина-д’Ампеццо. 9 января во французском Морзине Жиров стал 4-м в гигантском слаломе позади Стенмарка, Маре и юного Марка Жирарделли, для которого это был лишь второй подиум в карьере. В Морзине Жиров набрал свои последние очки в Кубке мира. Весь следующий сезон он пропустил.

У советских горнолыжников была договоренность со спонсором, французской компанией Rossignol: тот, кто первым выиграет этап Кубка мира, получит в подарок автомобиль «Вольво». Первым этап выиграл Цыганов, и по идее машина должна была достаться ему, но затем Жиров за 2 недели взял 4 этапа и занял третье место в общем зачете. В результате, было принято решение наградить машиной Жирова. Цыганов получил музыкальный центр.

Саша был простым, добродушным парнем. Надо понимать, что из себя представляла жизнь в советской деревне во времена глухого застоя. И тут в нее периодически «из-за бугра» возвращается домой весь с иголочки, в «фирме», с полными карманами денег друг детства да еще на шикарном заграничном лимузине. А в деревне без бутылки не встречаются.

18 мая 1983 года Александр отмечал встречу с деревенскими приятелями. Вот что рассказывал партнер Жирова по сборной СССР Владимир Андреев:

Саша выпивал с друзьями, а потом они поехали кататься на сашкиной «Вольво». Судя по всему, машина не вписалась в резкий поворот и рухнула в глубокий овраг. Удар был такой силы, что четыре человека вылетели из салона. Трое, в том числе Саша, погибли сразу. Один парень выжил, но долго пробыл в коме, память отшибло. Следователи так и не смогли от него ничего добиться.

Александру Жирову было 23 года. Его похоронили на кладбище деревни Шуколово Дмитровского района Московской области. После смерти Жирова Стенмарк сказал об Александре: «Он был гением».

Все победы Жирова на этапах Кубка мира

14 марта 1981 года. Фурано (Япония). Гигантский слалом

24 марта. 1981 года. Боровец (Болгария). Гигантский слалом

25 марта. 1981 года. Боровец (Болгария). Слалом

28 марта. 1981 года. Лакс (Швейцария). Гигантский слалом

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