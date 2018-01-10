Один миллиард долларов. Именно такую сумму ежегодно генерирует организация, отвечающая за студенческий спорт в США – NCAA. Это лишь двенадцатая часть от всего заработка, который приносит вся система университетского спорта в стране. 12 миллиардов долларов, 11 из которых зарабатывают сами университеты. Такие деньги даже и не снились многим спортивным федерациям. Коммерческий успех студенческих соревнований – ключевая причина такого сумасшедшего развития непрофессионального спорта в США.

В Штатах студенческие баталии любя все и смотрят все. Именно поэтому основную статью дохода NCAA формирует продажа телевизионных прав. Нынешнее действующее соглашение с медиахолдингами CBS и Turner в 2010 году составляет 10 млрд 800 млн тысяч долларов! Ежегодно на протяжении 14 лет студенческий спорт будет получать и получает чуть более 770 млн долларов на всяческое развитие.

Домашние матчи некоторых команд собирают до 110 тысяч зрителей на стадионах. Трудно представить себе объемы продаж атрибутики и хот-догов во время матчей. А именно на этом зарабатывают университеты, чтобы платить зарплату тренерам и администрации. По данным USA Today, наставники команд «кладут в карман» в среднем от 3 до 6 миллионов долларов в год. Хотя сумма может быть и больше.

Стоит сразу же оговориться, что сами студенты-спортсмены никаких выплат не получают. А вот за образование в США платят все. Разве что самые успешные студенты могут получить грант на бесплатное обучение. Университеты вкладывают деньги не в личный бюджет спортсмена, а в его тренировочный процесс. Спорт в университете – вопрос чести и престижа, а значит студент, защищающий цвета учебного заведения, должен быть лучше подготовлен. И никаких отговорок быть не может. Не может быть пощады и снисхождения.

Что мы имеем в сухом остатке? Огромная финансовая машина, которая поднимает в своем ковше баснословные деньги, имеет колоссальный коммерческий успех, рождает новых звезд. Как всегда даже у такой, казалось бы, идеальной системы есть обратная сторона. И о ней зачастую говорят американские спортивные обозреватели и эксперты. Накануне одного из главных событий студенческого американского футбола – матча Алабамы против Джорджии – футбольный эксперт Роберт Клемко задался рядом интересных вопросов. Настолько ли безобидна к студентам эта система? Или может сами игроки – лишь расходный материал, поддерживающий финансовую империю под названием NCAA?

«Советский спорт» предлагает перевод мнения авторитетного эксперта Роберта Клемко о беспощадности NCAA к студентам.

«Я не буду смотреть матчи плей-офф студенческого чемпионата по футболу, не включу и полуфинал. Вообще все игры в прайм-тайм пройдут мимо меня. Дело совсем не в том, что я не люблю спорт или не понимаю значимость соревнования. Для обозревателя NFL студенческий спорт – то место, откуда можно подчерпнуть немало интересного.

Я не буду смотреть матчи, потому что не могу игнорировать откровенную ложь. С каждым годом масштабы обмана становятся все больше и больше. Контракты на рекламу, трансляции растут в цене из года в год, а те времена, когда университеты платили за усилия игрокам образованием, давно ушли. Были в истории студенческого спорта моменты, когда в Алабаме шли споры о том, допускать ли чернокожих парней до сборной университета по футболу. Зачастую, это был единственный способ получить для них хорошее образование. Джордж Уоллес тогда в конце 60-х все еще пытался оградить Университет Алабамы от «черной интеграции», пока не получил 21:42 от межрасового «Саузерн Колл». Тогда же и нашлось решение – привлекать в команду черных ребят.

Эти черные из рабочего класса стали играть основную роль в восхождении студенческого спорта на вершину прибыльного бизнеса. Тогда же чернокожие стали получать одинаковые с белыми компенсации за игры: образование, медицинскую помощь, общежития. Теперь же и черные, и белые стали также одинаково страдать от студенческого спорта, когда финансовая машина стала увеличивать обороты. В 2016 году Университет Алабамы заработал на ребятах 103,9 млн долларов.

Я не хочу смотреть игры, потому что не могу больше притворяться, что образование за 45-50 миллионов долларов и взгляд в маленькую замочную скважину на перспективы в NFL- соразмерная награда для спортсменов за их нечеловеческие труды. Я не хочу видеть тот момент, когда эта большая ложь вскроется у всех на глазах.

В понедельник вечером студент-спортсмен присядет на газон, сжимая колено или лодыжку, крича от боли. Пока он будет корчиться на земле, диктор по стадиону расскажет о большой потере для команды, разочаровании для болельщиков. Может быть, даже он успеет рассказать трагичную историю самого игрока, который целый год просидел дома в каком-нибудь Западном Сент-Луисе, потому что в его криминальном районе был даже застрелен полицейский. А выходить на улицу просто было небезопасно. А может быть, расскажут историю двух братьев – одного из Алабамы, а другого из Джорджии, чей отец был депортирован прочь в Гайану, и которого они больше не видели. Какая жалость, потерять такого игрока! Но мы вернемся к рассказу о его трудной судьбе после рекламы от наших щедрых спонсоров. Тут же появится 30-секундный ролик, который обошелся компании в 1,5 миллиона долларов. Вернувшись на поле, мы увидим, что травмированного парня уже уносят на носилках в раздевалку с гримасой ужасной боли на лице. Но он не удостоится даже подбадривающего слова от тренера, получающего 11 миллионов евро за счет своего уникального таланта выставлять молодых игроков в тактические схемы.

Парень может поправиться, даже получить диплом, который уже ушел на задний план, благодаря футболу. Он выйдет на рынок труда, но уже не будет наравне со своими товарищами. Они все это время работали, получали деньги и получали опыт в своей выбранной в университете сфере. Парень же выбрал NCAA, которая запрещает студентам-спортсменам иметь оплачиваемую работу. Что делать без денег и без опыта работы?

Профессиональный футболист зарабатывает себе на жизнь своим телом. Студент-спортсмен зарабатывает своим телом на зарплату тренеру и администрации. Заодно своими успехами он спонсирует своих коллег-студентов, не занятых в спорте. Чем? Он приносит деньги университету, а тот улучшает условия обучения. Но не для него, играющего в жесткий футбол, а для них.

Очевидно, что есть разумный способ исправить это грубое несоответствие между людьми. Ведь NCAA не обязательно платить чистую зарплату. Они могут дать шанс студентам заключать спонсорские контракты с брендами или создать траст, который по итогам года будет платить компенсации. Есть много решений для тех, кто готов к переменам. Но NCAA не хочет даже думать об этом. «Империя» считает, что шанса сыграть в NFL для студентов достаточно.

Простите, но я не могу вынести такого положения дел. Я хочу, чтобы игра платила своим участникам по заслугам и желательно прямым депозитом».

Большой бизнес жесток. В погоне за коммерческим успехом получается так, что «лес рубят – щепки летят». Но ведь так не должно быть, неправда ли?