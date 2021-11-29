Гаджи Гаджиев: Причина незрелищного футбола «Зенита» не в трех защитниках

Сине-бело-голубые добились преимущества в два мяча без комбинационных изысков и при минимуме атакующих затрат. Справедлива ли критика Сергея Семака? В этом нам помог разобраться заслуженный тренер России, сейчас - президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев.

«БЕЗ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ДАЖЕ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ ВЫГЛЯДИТ СКУЧНО»

- Матч ЦСКА - «Зенит» был центральным в туре, но многих разочаровал. Согласны с критиками?

- Категорично утверждать о разочаровании не буду. Интересные моменты в матче тоже были. ЦСКА сыграл примерно как от него и ожидали – на своем уровне. Много вопросов вызвала игра «Зенита», от которого ожидания были намного выше, чем от соперника. Футбол чемпиона был незрелищный, на низких скоростях, без особой выдумки.

- У вас есть этому объяснения?

- Их найти можно много. Конец года и, соответственно, накопившаяся усталость. Недавние травмы нескольких зенитовцев, возможно, нехватка эмоций на матчи чемпионата России из-за Лиги чемпионов. До этого «Зенит» играл с «Мальме», возможно, футболисты держат в уме предстоящий матч с «Челси», и на соперников по чемпионату России настроя не хватает. В достижении результата «Зенит» - самая надежная в России команда, у нее не бывает срывов и провалов. Это сине-бело-голубые доказали и вчера.

- Но от их футбола клонило в сон.

- Да, хотелось увидеть большего зрелища. Речь не идет о том, чтоб пронести мяч на носу от своих ворот до чужих. Но игровые возможности «Зенита» позволяют ему показывать более интересный созидательный футбол. Когда команда играет правильно и на высоком исполнительском уровне, но в низком темпе, такой футбол не смотрится. Для привлекательного зрелища нужна скорость. Ее у «Зенита» в атакующих действиях не было.

«ЗЕНИТ» В ЛЮБЫМ СОПЕРНИКОМ ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ЗРЕЛИЩЕ»

- Препятствием к яркому атакующему футболу называют схему с тремя центральными защитниками, за что Сергея Семака опять критикуют. Неужели столь осторожная тактика требовалась в матче с ЦСКА?

- Дело не в количестве центральных защитников! «Челси» вчера тоже играл с «Манчестер Юнайтед» с тремя центральными, и что? В прошлом сезоне Лиги чемпионов «синие» тоже так часто играли, но победили в турнире. Или вспомните «Барселону» лучшего периода – там опорный полузащитник часто опускался и к центральным защитникам, и на край. Количество защитников точно не преграда для комбинационной игры.

- Что же тогда преграда?

- Возможности созидающих футболистов. От кого-то могут ждать хорошей игры в атаке, но он обвести, убежать или быстро отдать острый не может.

- Для этого состава «Зенита» такое разве актуально?

- В чемпионате России – нет. Здесь чемпион против любой команды может играть в агрессивный атакующий футбол. В Лиге чемпионов – намного сложнее. Там в него многие соперники играть не позволяют. Но уровень атакующего футбола даже в чемпионате страны может отличаться в зависимости от физического состояния.

- То есть?

- Любой стиль требует агрессии, для этого нужно хорошее движение. Бывает, команда в течении нескольких дней играет два матча. По одной тактической схеме, с одинаковой установкой, одним составом. Но отличия в игре такие, что можно подумать – задание на матчи сильно отличалось. Нет! То же самое задание! Просто в первом случае функциональные возможности позволяли футболистам проявить атакующие достоинства, во втором – нет. И они больше сосредоточились на оборонительных действиях.

«КАК ПОСАДИШЬ НА СКАМЕЙКУ ЛОВРЕНА?»

- Тем не менее Сергея Семака все чаще критикуют за излишний прагматизм в ущерб смелому зрелищному футболу. Справедливо?

- Может и заметно у него стремление в первую очередь обезопасить ворота, достичь нужного результата. Но что такое смелый футбол, я не понимаю. Команда должна играть правильно, агрессивно, использовать свои созидательные качества. Таким уж прагматичным я Семака не считаю. Он точно не требует от игроков сидеть у своей штрафной и не запрещает никому активно участвовать в атаке. «Зенит» вообще-то – первый по результативности в чемпионате. Достаточно матчей выиграл с большим счетом, забил семь мячей «Спартаку», четыре «Динамо».

- Но болельщики хотят чаще видеть зрелищный футбол.

- Правильно. Возможности «Зенита» это позволяют. Но пассивная игра в атаке в матче с ЦСКА связана не с осторожностью в ущерб зрелищу, а, думаю, c физическим состоянием. Какое оно перед матчем было у команды? Насколько были готовы некоторые футболисты? Вот это вызвало вопросы.

- Поведем итог. Значит, пенять Семаку на три центральных защитника – заблуждение?

- Да. Могу привести пример из своей практики. В 2004-м году мы с «Крыльями» выиграли бронзовые медали, набрали тогда 56 очков. Ровно половину из них – 28 – когда играли в два центральных защитника. Другую половину - когда играли в три. «Зенит» может показывать зрелищный футбол при любой схеме. К тому же атаку от своих ворот есть кому начинать – Ярослав Ракицкий обладает отличным пасом. А использование Сергеем Семаком трех центральных имеет плюсы.

- Например.

- При этой схеме постоянно играет воспитанник петербургского футбола Дмитрий Чистяков, который, надеюсь, вырастет в сильного защитника. А футболиста сборной Хорватии Деяна Ловрена посадить на скамейку наверное сложно. Поэтому выбор Семака понятен.