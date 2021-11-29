ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гаджи Гаджиев: Причина незрелищного футбола «Зенита» не в трех защитниках

Центральный матч тура оставил уже привычное послевкусие. Победа «Зенита» была воспринята обыденно, а вот футбол, показанный чемпионом, поднял очередную волну возмущения.
Гаджи Гаджиев: Причина незрелищного футбола «Зенита» не в трех защитниках
29 ноября 2021 17:35
автор: Максим Михалко
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Сине-бело-голубые добились преимущества в два мяча без комбинационных изысков и при минимуме атакующих затрат. Справедлива ли критика Сергея Семака? В этом нам помог разобраться заслуженный тренер России, сейчас - президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев.

«БЕЗ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ДАЖЕ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ ВЫГЛЯДИТ СКУЧНО»

- Матч ЦСКА - «Зенит» был центральным в туре, но многих разочаровал. Согласны с критиками?
- Категорично утверждать о разочаровании не буду. Интересные моменты в матче тоже были. ЦСКА сыграл примерно как от него и ожидали – на своем уровне. Много вопросов вызвала игра «Зенита», от которого ожидания были намного выше, чем от соперника. Футбол чемпиона был незрелищный, на низких скоростях, без особой выдумки.

- У вас есть этому объяснения?
- Их найти можно много. Конец года и, соответственно, накопившаяся усталость. Недавние травмы нескольких зенитовцев, возможно, нехватка эмоций на матчи чемпионата России из-за Лиги чемпионов. До этого «Зенит» играл с «Мальме», возможно, футболисты держат в уме предстоящий матч с «Челси», и на соперников по чемпионату России настроя не хватает. В достижении результата «Зенит» - самая надежная в России команда, у нее не бывает срывов и провалов. Это сине-бело-голубые доказали и вчера.

- Но от их футбола клонило в сон.
- Да, хотелось увидеть большего зрелища. Речь не идет о том, чтоб пронести мяч на носу от своих ворот до чужих. Но игровые возможности «Зенита» позволяют ему показывать более интересный созидательный футбол. Когда команда играет правильно и на высоком исполнительском уровне, но в низком темпе, такой футбол не смотрится. Для привлекательного зрелища нужна скорость. Ее у «Зенита» в атакующих действиях не было.

«ЗЕНИТ» В ЛЮБЫМ СОПЕРНИКОМ ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ЗРЕЛИЩЕ»

- Препятствием к яркому атакующему футболу называют схему с тремя центральными защитниками, за что Сергея Семака опять критикуют. Неужели столь осторожная тактика требовалась в матче с ЦСКА?
- Дело не в количестве центральных защитников! «Челси» вчера тоже играл с «Манчестер Юнайтед» с тремя центральными, и что? В прошлом сезоне Лиги чемпионов «синие» тоже так часто играли, но победили в турнире. Или вспомните «Барселону» лучшего периода – там опорный полузащитник часто опускался и к центральным защитникам, и на край. Количество защитников точно не преграда для комбинационной игры.

- Что же тогда преграда?
- Возможности созидающих футболистов. От кого-то могут ждать хорошей игры в атаке, но он обвести, убежать или быстро отдать острый не может.

- Для этого состава «Зенита» такое разве актуально?
- В чемпионате России – нет. Здесь чемпион против любой команды может играть в агрессивный атакующий футбол. В Лиге чемпионов – намного сложнее. Там в него многие соперники играть не позволяют. Но уровень атакующего футбола даже в чемпионате страны может отличаться в зависимости от физического состояния.

- То есть?
- Любой стиль требует агрессии, для этого нужно хорошее движение. Бывает, команда в течении нескольких дней играет два матча. По одной тактической схеме, с одинаковой установкой, одним составом. Но отличия в игре такие, что можно подумать – задание на матчи сильно отличалось. Нет! То же самое задание! Просто в первом случае функциональные возможности позволяли футболистам проявить атакующие достоинства, во втором – нет. И они больше сосредоточились на оборонительных действиях.

«КАК ПОСАДИШЬ НА СКАМЕЙКУ ЛОВРЕНА?»

- Тем не менее Сергея Семака все чаще критикуют за излишний прагматизм в ущерб смелому зрелищному футболу. Справедливо?
- Может и заметно у него стремление в первую очередь обезопасить ворота, достичь нужного результата. Но что такое смелый футбол, я не понимаю. Команда должна играть правильно, агрессивно, использовать свои созидательные качества. Таким уж прагматичным я Семака не считаю. Он точно не требует от игроков сидеть у своей штрафной и не запрещает никому активно участвовать в атаке. «Зенит» вообще-то – первый по результативности в чемпионате. Достаточно матчей выиграл с большим счетом, забил семь мячей «Спартаку», четыре «Динамо».

- Но болельщики хотят чаще видеть зрелищный футбол.
- Правильно. Возможности «Зенита» это позволяют. Но пассивная игра в атаке в матче с ЦСКА связана не с осторожностью в ущерб зрелищу, а, думаю, c физическим состоянием. Какое оно перед матчем было у команды? Насколько были готовы некоторые футболисты? Вот это вызвало вопросы.

- Поведем итог. Значит, пенять Семаку на три центральных защитника – заблуждение?
- Да. Могу привести пример из своей практики. В 2004-м году мы с «Крыльями» выиграли бронзовые медали, набрали тогда 56 очков. Ровно половину из них – 28 – когда играли в два центральных защитника. Другую половину - когда играли в три. «Зенит» может показывать зрелищный футбол при любой схеме. К тому же атаку от своих ворот есть кому начинать – Ярослав Ракицкий обладает отличным пасом. А использование Сергеем Семаком трех центральных имеет плюсы.

- Например.
- При этой схеме постоянно играет воспитанник петербургского футбола Дмитрий Чистяков, который, надеюсь, вырастет в сильного защитника. А футболиста сборной Хорватии Деяна Ловрена посадить на скамейку наверное сложно. Поэтому выбор Семака понятен.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сент-Луис" победил "Коламбус", трое россиян набрали 8 очковАссистентский дубль Романова помог "Монреалю" победить "Питтсбург""Айлендерс" уступили "Питтсбургу", несмотря на 29 сэйвов СорокинаСвежая порция снимков обнаженной МамаевойУткин: "Настолько красива, что умной быть не обязательно"Российская гимнастка без стеснения показала свою грудь
Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.
«Пусть Карпин доказывает, а не Дзюба!» Михаил Боярский — о победе «Зенита» над ЦСКА
Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 16-го тура РПЛ.
Кто теперь пойдет на стадион? А почему сломались все камеры? Риторические вопросы после матча ЦСКА — «Зенит»
Воскресный матч ЦСКА – «Зенит» (0:2) был скучным, качество футбола ниже среднего, но игра обязательно войдет в историю. Сотни фанатов красно-синих были жестко задержаны по окончании поединка и отправлены в ближайшие отделения полиции, которые они покидали глубокой ночью.
«Команда рушится под наплывом дилетантов, но в Туле победит 1:0». Ловчев — о матче «Арсенал» — «Локо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал «Плеймейкеру» изменения в руководстве «Локомотива» и спрогнозировал, что матч против «Арсенала» (29 ноября, 19:00) окажется для москвичей победным.
«Синтетика и погода сделают свое дело — будет ничья». Прогноз Ловчева на матч «Уфа» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» вероятное развитие событий в матче 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» (29 ноября, 17:00 мск).
Есть 749-й гол Овечкина! Спасибо Орлову за продолжение великой погони за Гретцки
В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Каролину» (4:2), а Александр Овечкин довел снайперский счет за карьеру до 749 шайб.
Неймар сломался, Рамос дебютировал, Месси распасовался, а Роналду все испортил
Воскресенье 28 ноября принесло много новостей, касающихся главных футбольных европейских звезд.
Три очка, которые не пахнут. Как «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА в невероятно унылом матче
Центральный матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги завершился победой «Зенита» в гостях над ЦСКА (2:0) благодаря голам Клаудиньо и Андрея Мостового.
Польша грозит России из Казани. Как Шиманьски принес «Динамо» волевую победу над «Рубином»
Московские динамовцы в матче 16-го тура РПЛ выиграли в гостях у «Рубина» (3:2) и продолжили погоню за «Зенитом».
Русское воскресенье в финской Руке! Большунов, Устюгов и Мальцев захватили пьедестал на Кубке мира
Гонка преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии обернулась полным триумфом россиян.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика