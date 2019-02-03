Великий бостонский дуэт B&B никак не успокоится, и идет за шестым Супербоулом

Футбол американский 03 февраля 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Предстоящей ночью в Атланте состоится 53-й Супербоул. Впервые за последние годы его официально покажут в России - на «Viasat Sport».

Лига американского футбола (НФЛ) каждый год дарит своим поклонникам что-то необычное. На этот раз оба финала конференций закончились овертаймами. Разумеется, впервые в истории лиги. Теперь в финале встретятся «Нью-Ингланд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмз».

Если в НФЛ и есть в последние годы что-то постоянное - так это команда из Бостона, от которой в буквальном смысле слова утомилась вся Америка. Куотербека Тома Брэди провожают на пенсию уже лет пять (в августе разыгрывающему «Пэтриотс» исполнится 42), но он будто издевается над публикой. Вот и в этот раз на вопрос об окончании карьеры, выигрывавший Супербоул уже 5 раз Том ответил: «Ноль шансов».

Возможно, лучшего завершения карьеры, чем победа в 53-м Супербоуле - и представить нельзя. Брэди (и его бессменный тренер Билл Беличик) впервые взошли на вершину 18 лет назад, обыграв как раз «Рэмз» (тогда эта команда базировалась еще в Сент-Луисе). Однако, «ноль шансов» - это ноль шансов. Об уходе Беличика и разговоров быть не может - совершенно ясно, что владелец команды Роберт Крафт отпустит его только на пенсию. А таких настроений нет и близко.

Для тандема «В&В» этот Супербоул станет уже девятым (и третьим за последние 4 года). Вместе они одержали 5 побед в финалах, и, несомненно, составляют величайший дуэт тренера и куотербека в истории американского футбола. Оба, разумеется, попадут в Зал Славы, но для этого сначала надо покинуть игру. В принципе, совершенно понятно, почему оба не думают о пенсии - зачем уходить, пока ты еще силен и успешен? В полуфинале Брэди противостоял молодой талант Патрик Махоумс, побивший несколько рекордов РФЛ по ходу сезона. И что? Сделавший в последнее время хмурое выражение лица своей визитной карточкой, Брэди спокойно выиграл овертайм.

Куда вероятнее, что после финала о своем уходе объявит тайтэнд Роб Гронковски. Причина этому - огромное количество травм. Кстати, в прошлом году именно травма «Гронка», возможно, сильно уменьшила шансы «Пэтриотс» на успех, и матч был проигран. Все это в бостонском стане помнят. Эта команда хочет подряд побеждать, а не проигрывать.

Соперник - «Лос-Анджелес Рэмз» - разумеется, понимают, на кого попали. Понимают, что почти вся страна будет болеть за них, настолько всем надоели победные серии Брэди. Если что-то и можно назвать встречей опыта и молодости - так как раз этот матч. Главный тренер «Рэмз» Шон Маквей моложе Брэди на 9 лет (с Беличиком сравнивать бесполезно), куотербек Джаред Гофф - на 17 лет. Еще немного, и против Тома начнут выходить те, кто родился уже после того, как он выиграл свой первый чемпионский перстень.

Букмекеры отдают небольшое преимущество «Нью-Ингланду» - скорее всего, учитывая именно командный опыт. А может, и разнообразные шутки. В XXI веке точно (да и пожалуй, ранее тоже) в американском спорте не было франшизы, «доминирующей» на протяжении без малого 20-ти лет. Сторонние болельщики так устали от бесконечного «бостонского чаепития», что стали судачить о том, что «B&B» заключили коллективное соглашение с ...дъяволом. Ну судите сами - 9-й финал за 18 лет, 5 побед.

Самое главное (и самое дорогое) однодневное спортивное событие в мире наверняка снова окажется в списке рекордов. По рейтингу трансляции, или стоимости 30-секундного рекламного слота внутри нее. Это происходит каждый год, и нет пока никаких сомнений, что главная спортивная лига США не свернет с пути, на котором сплошь попадаются курицы, несущие золотые яйца. И с точки зрения хейтерства, для НФЛ даже выгодно наличие Беличика и Брэди. Лучшего игрока и лучшего тренера в истории игры, как их называют все чаще. Их поражение - то, что хотят видеть все. Но у гениального дуэта есть свои собственные планы.

Кстати, в этом году на традиционную уже московскую «Superbowl party» приезжают несколько бывших игроков НФЛ. В том числе и те, кто выигрывал чемпионат. На фоне общего охлаждения российско-американских отношений - факт удивительный.