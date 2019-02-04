Бостонское чаепитие в Атланте – Беличик и Брэди завоевали 6-й титул за 18 лет

Футбол американский 04 февраля 2019 09:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

53-й Супербоул войдет в историю, как самый нерезультативный. Счет 13:3, с учетом сезонной статистики команд – весьма удивителен.

Возможно, кому-то матч «Нью-Ингланд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» показался скучным – всего три филд-гола и один тачдаун. Но в нем было великолепие игры защиты. В Америке часто говорят, что нападение развлекает публику, а защита берет титулы – причем применительно к разным видам спорта. В этот раз получилось именно так. И для настоящих ценителей игры это был весьма полезный опыт. На мой взгляд, финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Миланом» (0:0 и победа «россонери» в серии пенальти) входит в число величайших решающих игр. Именно потому, что там столкнулись две великие защиты.

Первый же пас Тома Брэди (для которого уже пора прорубить отдельный вход в Зал Славы – закончился перехватом. Ликованию болельщиков «Рэмс» в этот момент пределы все-таки были, а вот болельщики против «Пэтриотс», должно быть, сошли с ума от счастья. Глаза Брэди говорили – нет, не верю, я еще могу. И в ходе матча он действительно играл все лучше и лучше, включаясь ровно в те моменты, когда это было нужно.

Не только общая результативность матча войдет в историю Супербоулов. «Лос-Анджелес Рэмс» восемь раз подряд вынуждены были выбивать пант – будучи не в силах даже подойти на дистанцию для удара по воротам. Молодой куотербек Джаред Гофф с каждой неудачной попыткой терял самообладание, а взгляд его тренера Шона Маквея стекленел буквально на глазах.

Опыт в подобных делах играет огромную роль. В американском футболе, в отличие от других видов спорта, не существует серий плей-офф – это просто невозможно с учетом травматизма и возможного восстановления игроков. Один матч – это всегда вроде бы лотерея, но на самом деле именно в формате одного матча опыт способен сотворить чудо. Тренеру и куотербеку «Нью-Ингланд Пэтриотс» Биллу Беличику и Тому Брэди 66 и 41 соотвественно. Это был их девятый финал. Когда в феврале 2002-го они выиграли свой первый – тренер «Лос-Анджелеса» Шон Маквей еще ходил в школу, а куотербек Джаред Гофф, скорее всего, только учился считать – ему было всего семь лет.

Оба они никогда не играли матчи подобного накала. У Брэйди и Беличика их 16 на двоих (по пять побед), плюс целая россыпь чемпионов в команде. И абсолютная, просто запредельная уверенность в собственных силах. Как бы тяжело ни складывался для них матч, какие бы неприятности ни случались – они никогда не сдаются. Не то, чтобы Маквей выбросил по ходу белый флаг – но бросалось в глаза, что он не очень представляет себе, что и как нужно поменять, чтобы самое эффективное нападение лиги заработало. В итоге лишь три набранных командой очка (повторение антирекорда Супербоулов).

В случае «Нью-Ингланд Пэтриотс» мы, скорее всего, имеем дело с лучшей командой в истории спорта. По крайней мере, американского, в котором существует потолок зарплат, и невозможны такие «жирные коты», как ПСЖ или «Манчестер Сити». Довольно забавно, что невероятная династия появилась в лиге, которую часто называют «Not for long» – здесь сложнее всего создать «долгоиграющую» команду. Собственно, второй такой нет.

Брэди после матча в тысячный раз ответил на вопрос об окончании карьеры отрицательно. «Что вас будет мотивировать дальше?» – спросил его ведущий церемонии награждения. «А это все вас не мотивирует?» – спросил в ответ Брэди, обводя рукой беснующиеся трибуны стадиона в Атланте. Дальше главным героем церемонии была дочка Тома – сидя на плече у папы, она радовалась падающему конфетти, радостно пищала и всячески отвлекала от серьезных вещей.

Еще одна удивительная история 53-го Супебоула – его MVP. Им стал Джулиан Эдельман. Принимающий, чей рост всего 178 сантиметров действительно уничтожил защиту «Рэмс» против паса. Но тут интереснее другое – в школе и колледже «Кент Стейт» он играл куотербеком. Как с его габаритами это стало возможно – вопрос иной. Но ведь и задрафтован в НФЛ он был как разыгрывающий. Вы можете себе представить, чтобы Евгений Малкин вдруг начал играть в воротах и получил «Везину трофи»?

Эдельману фантастически повезло с тренером и командой. Как куотербек он вряд ли бы представлял для кого-то интерес (но иногда его умение бросать мяч «Пэтриотс» используют при обманных комбинациях). Зато как ресивер он стал вторым в истории плей-офф НФЛ по всем значимым показателям. И заслуженно получил титул самого ценного игрока матча.

Выиграют ли «Пэтриотс» в ближайшее время еще хоть один раз? Уже примерно десять лет идут разговоры о том, что так продолжаться не может. Как видите, это не так. Теперь их «хейтеров» станет еще больше. Но поезду не интересно настроение кричащих с перрона. Особенно бостонскому.