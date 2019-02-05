20 лучших рекламных роликов Супербоула-2019: от Уорхола до "Игры престолов"

Футбол американский 05 февраля 2019 18:05 Источник: «Советский спорт»

Невменяемый орешек, пиво, драконы,потерявшиеся котики и маньяк в хоккейной маске - мы выбрали лучшие рекламные видео, показанные во время последнего Супербоула.

Рекламное время в трансляциях Супербоула - самое дорогое на планете (около $5 миллионов за 30 секунд). Но зато у этих трансляций самая большая в мире телеаудитория, поэтому все крупнейшие мировые бренды готовят для этого вечера лучшие рекламные ролики. Мы выбрали самые интересные из тех, что увидели зрители Супербоула-2019.

Bud Light и HBO

Рыцарь в рекламных доспехах и бутылочное пиво попадают в мир "Игры престолов".

Audi

Диковатая реклама электромобиля, который мерещится человеку, потерявшему сознание.

Stella Artois

Герои "Секса в большом городе" и "Большого Лебовски" демонстрируют любовь к одной и той же марке пива.

Michelob Ultra

Малоизвестная у нас марка пива убедительно показывает, что роботы могут лучше живых людей справляться с любой задачей. Кроме одной - они не могут наслаждаться пивом (и это вгоняет роботов в депрессию). Самый печальный ролик.

Hyundai

Герои ролика попадают в какой-то кармический лифт, который привозит их по назначению, даже если им туда не очень хочется. Все, кроме тех, кому нужен Hyundai, разумеется.

Mercedes-Benz

Мерседес исполняет желания: штрафы за парковку рассыпаются в прах, пропавшие котики находят хозяев, а банкоматы принимаются сорить деньгами.

Amazon

Amazon рекламирует доставку с участием собак, космонавтов, Фореста Уитакера и Харрисона Форда.

Olay

Сара Мишель Геллар, игравшая в "Баффи", "Крике-2" и "Я знаю, что вы делали прошлым летом", вспоминает любимый жанр: маньяк гонится за ней, чтобы вручить крем для лица.

Toyota Rav4

Toyota смирилась с тем, что все считают Rav4 женской моделью. Теперь его рекламируют девушки, играющие в американский футбол

M&Ms

В свое время реклама этих конфет возглавляла все ролики худших телереклам мира - в клипе Денни деВито в костюме M&Ms приставал к людям, требуя его съесть (даже не пытайтесь представить такое). В 2019 году все гораздо гуманнее - героиней ролика стала мама, которая пытается утихомирить несовершеннолетних пассажиров на заднем сиденье.

Planters

Безумный антропоморфный орешек под музыку Mötley Crüe нарушает ПДД и спасает знаменитого бейсболиста Алекса Родригеса от плохих закусок.

Bumble

Серена Уильямс рекламирует сервис знакомств, ориентированный на женскую аудиторию. Рекламный слоган можно перевести как : "Мяч на твоей стороне".

Burger King

Арт-хаусный ролик, в котором использована съемка того, как реальный Энди Уорхол ест гамбургер из его собственного фильма "66 Scenes from America". Просто Уорхол ест бургер - ничего лишнего

Budweiser

Budweiser рекламирует использование экологической ветряной энергии при варке пива. Ну и пиво заодно.

Devour

Реклама полуфабрикатов под названием "Фудпорно" - ролик первоначально не хотели пускать в эфир, потому что его могут увидеть дети, которым незачем знать о порно - кулинарном или еще каком-либо.

PEPSI

Действующие лица - актер Стив Каррелл, певица Карди Би и рэпер Лил Джон - объясняют, почему этот напиток заслуживает большего, чем просто ОК.

Google

Интернет-гигант продвигает свой онлайн-переводчик. В кадре появляется даже меню с предложением лукового супа на русском языке.

Weather Tech

Прекрасное будущее домашних собак и кошек.

The Washington Post

Социальная реклама про то, зачем именно нужны журналисты.

Microsoft

Невероятно крутой ролик о том, как компьютерные программы помогают детям с ограниченными возможностями.

(Бонус-трек) Turkish Airlines

6-минутный ролик авиакомпании снимал сам Ридли Скотт. Во время Супербоула показывали его сокращенную версию (еще бы - оплатить сразу 6 минут рекламы было бы диким расточительством), но зрители жаловались, что ни в полном, ни в кратком варианте реклама понятнее не стала. Зато красиво.