Лига, которая не пострадала. НФЛ просто ждет, когда коронавирус будет побежден

Чемпионат НФЛ заканчивается в первое воскресенье февраля. «Канзас-Сити Чифс» выиграли Супербоул еще тогда, когда коронавирус воспринимался как какая-то несущественная история из далекого Китая. Следующий сезон стартует в августе – и еще достаточно времени, чтобы все улеглось. Во всяком случае, никаких резких движений НФЛ не делает.

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Разумеется, сказать, что на жизни НФЛ пандемия не сказалась вообще никак – было бы преувеличением. Лига сумела провести «комбайн» – традиционный съезд выходящих на драфт студентов, во время которого они с помощью стандартизированных упражнений (бег на 40 ярдов, вертикальный прыжок и так далее) пытаются либо произвести впечатление на скаутов, либо его улучшить. Однако после этого все личные контакты между игроками и клубами пришлось отменить, не хватало только путешествий через всю Америку.

В формате видеоконференции теперь проводятся встречи владельцев 32 команд лиги – но вряд ли это на что-то влияет всерьез. Консолидированную позицию можно выработать и с помощью телефонного звонка, и даже в чате WhatsApp.

Главное решение – уже состоялось. Со следующего сезона в плей-офф от каждой конференции будут выходить не шесть команд, а семь. И только одна из них получит «bye week», то есть отдых в первую неделю плей-офф.

СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Рынок свободных агентов в НФЛ открылся строго по расписанию. Командам ничто не мешает подписывать контракты, в абсолютном большинстве случаев (за исключением травм) игрокам нет нужды что-то доказывать при личном общении с тренерами и менеджерами. Более того, в последние недели контракты тоже подписываются дистанционно – без личных визитов в офисы команд (они закрыты на карантин).

Главный переход в лиге уже состоялся – Том Брэйди, которого уже открыто называют »The GOAT» (Величайший игрок всех времен), сменил дождливый и ветреный Бостон («Нью-Ингланд Пэтриотс») на куда более комфортную для проживания Флориду, причем внутреннее ее побережье, а не океанское («Тампа-Бэй Бакканирс»).

Ни единого дня в американской прессе без упоминания квотербека, которому в августе исполнится 43 года – нет. Только что выкатили букмекерские котировки на то, кто станет MVP сезона. Вся первая десятка – квотербеки, Брэйди – на пятом месте.

НФЛ – настолько технологичная лига, что не стоит удивляться тому, как оперативно она ушла в онлайн. И каждый день сотрясает мир своих поклонников десятками переходов. Все идет так, как всегда.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДРАФТ

Из драфта новичков в этом году НФЛ собиралась устроить невероятное шоу. В городе Парадайз, штат Невада игроки должны были выплывать на свой выбор чуть ли не на лодках. Разумеется, ничего этого теперь не будет.

Драфт состоится по расписанию, с 23 по 25 апреля, об этом комиссар лиги Роджер Гуделл заявил уже давно. Мнение владельцев о том, что лучше было бы его перенести - было отвергнуто. И, скорее всего, справедливо - вряд ли сейчас найдется человек, который сможет сообщить, на какую дату что-либо можно переносить.

Гуделл решил просто – реализовал тот сценарий, который почему-то не пришел в голову организаторам «Евровидения». Когда музыкальный фестиваль был отменен, многие возмущались. Мол, песни-то все давно записаны и спеты, давайте проведем его в ТВ-формате…

Именно так и пройдет драфт. И даже игроки и владельцы с генменеджерами в Неваду не поедут. Все будет организовано как ТВ-перекличка. Это новый опыт, как минимум, весьма забавный, и НФЛ еще наверняка постарается его капитализировать.

Да, на драфт не приедут и болельщики. Но самая богатая и могущественная спортивная лига мира обязательно что-то придумает. Уже ходят слухи, что майки можно будет заказать любые. Не «Парадайз-2020, драфт НФЛ», а любые вообще. С любым городом в начале. Шикарный ход.

СПОРТСМЕНЫ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

НФЛ – лига, в которой всегда много приключений. Как позитивных, так и не очень. Стрельба, наркотики, сексуальные домогательства – все это всегда украшает новостную ленту не только в сезоне, но и во время отпуска. Даже, пожалуй, чаще. И в этот раз не успел закончиться прошлый сезон, а ресивер «Пэтриотс» Джулиан Эдельман уже взобрался на чью-то машину возле бара и плясал на крыше и капоте.

Но потом вирус начал свое наступление – и в новостях стало тише. Возможно, игроки поняли, что «отжиг» на каникулах – сейчас не самое главное. Они по-прежнему превышают скорость, нарушают правила владения оружием и попадаются на пьянках, но как-то более просто, что ли.

Америку проняла история квотербека «Грин-Бэй Пэкерс» Аарона Роджерса. Играющий за команду с севера штата Висконсин (граница США и Канады), он вполне естественно истосковался по солнцу. В отпуск отправился в Перу, где его и застала пандемия и веерное закрытие авиасообщения и границ. Роджерс успел вызвать себе частный самолет и покинул Южную Америку буквально за 15 минут до закрытия неба. Еще и сообщил потом, что боялся не успеть на рейс из-за очередей в аэропорту.

Но это все же лучше, чем оказываться в межсезонье за решеткой, откуда возвращаются не все (его тезку Аарона Эрнандеса нашли повешенным в его тюремной камере, причем именно в межсезонье).

САМОПОДГОТОВКА

Пожалуй, единственный момент, который в НФЛ сейчас реально волнует всех – дата открытия тренировочных лагерей (лига строго регламентирует не только количество тренировочных дней, но и продолжительность каждой отдельной командной тренировки). Вполне вероятно, что они не откроются в срок – и это будет дополнительный вызов для всех игроков. Кто быстрее сумеет подготовиться (не так важно – в новой или старой команде), тот получит большое преимущество на старте сезона.

Который – пока в этом уверены абсолютно все, – начнется строго по расписанию.

Больше всего проблем в адаптации, конечно, будет у вчерашних студентов. Великолепный Джо Бурроу (на 99,9% первый номер драфта), выдавший фантастический сезон в университете «Луизиана Стейт», должно быть, представляет себе, что его ждет в профессиональной лиге. Здесь будут бить быстрее, больнее, и сильнее. Первый выбор на драфте у «Цинциннати Бенгалс» и они всерьез подумывают оставить себе опытного квотербека Энди Далтона (с зарплатой в 17,5 млн долларов за сезон). Дублером, на тот случай, если Бурроу не справится с адаптацией.

Сейчас вся Америка хихикает над историей трех разыгрывающих разных команд. Джош Аллен, Кайл Аллен (они – не братья!) и Сэм Дарнольд («Баффало Биллз», «Вашингтон Редскинс» и «Нью-Йорк Джетс») уже вовсю тренируются в Калифорнии. Аллены вместе со своими подругами сняли себе большой дом, выяснилось, что Дарнольд также отдыхает неподалеку, и у его дома есть частный пляж, который не закрыт на карантин. Каждый день «Аллены и подруги» едут к Сэму, упражняются с мячом, а потом играют в карты, смотрят сериалы, и расслабляются так, как возможно.

Что из этого выйдет – покажет сезон.

РАБОТА КИПИТ

Тем временем, в новых условиях, колоссальную работу должны проделывать генменеджеры и скауты. В этом году в американском футболе появилась новая лига – XFL. Довести сезон до конца из-за пандемии ей было не суждено, но свой след в истории она уже оставила. XFL – детище владельца мирового рестлинга Винса Макмэхона. Все восемь команд принадлежат ему, а формат игры – более развлекательный, чем в НФЛ. Постоянные интервью на бровке, переговоры тренера с игроками, которые передаются в эфир – всего этого в НФЛ нет. И вряд ли когда-то будет.

Игроков Макмэхон набирал чуть ли не в буквальном смысле по объявлениям. В основной массе это бывшие студенты, не пригодившиеся в НФЛ, уезжавшие в канадскую футбольную лигу, или вообще сидевшие без работы. Кто-то трудился в экспедиционном бизнесе, кто-то собирал столы в мебельном салоне. Кто-то просто сидел на печи и мечтал.

XFL честно дала им шанс. И есть те, кто им воспользовался на все 100%. Уже под десяток игроков заключили контракты с командами НФЛ. Их базовая зарплата у Макмэхона составляла 12,5 тысяч долларов в неделю, а здесь они подписываются если не на миллионы, то на сотни тысяч за сезон.

ЛИГА МЕЧТЫ

И главное – попадают в лигу своей мечты. То, что именно она сейчас ею является, никаких сомнений нет. Пока НБА и НХЛ судорожно ищут возможные сценарии доигрывания сезона и проведения плей-офф, пока МЛБ вообще не понимает, когда и как начнется ее сезон – НФЛ ведет себя, как «царь в отпуске». В принципе, в системе американского спорта это так и есть, но уж больно удачно все для них сложилось с точки зрения календаря.

Пока у НФЛ не ожидается никаких финансовых потерь в отличие от трех других ведущих лиг США. Перенос Олимпиады, и тем более чемпионата Европы по футболу их тоже не волнует от слова «совсем».

Есть только одна проблема – непредсказуемость пандемии. Если она со всеми карантинами протянется до июня, НФЛ тоже пострадает. Но пока это единственный спорт топового уровня, против которого вирус бессилен. К слову, лига не является погодозависимой (в отличие от бейсбола). Сдвинуть начало сезона для нее – не проблема.

Но пока она остается мечтой. Мечтой о нормализации жизни на планете. И о том, что уже в сентябре с экранов прозвучит знаменитое »Are you ready for some Football?»