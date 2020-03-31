Лига, которая не пострадала. НФЛ просто ждет, когда коронавирус будет побежден - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 марта 2020 15:00Футбол американскийАндронов Алексей

Лига, которая не пострадала. НФЛ просто ждет, когда коронавирус будет побежден

Пока злосчастный Covid-19 уже в 2020-м рушит спортивные планы всей планеты - главная лига американского спорта спокойно межсезонствует.

Чемпионат НФЛ заканчивается в первое воскресенье февраля. «Канзас-Сити Чифс» выиграли Супербоул еще тогда, когда коронавирус воспринимался как какая-то несущественная история из далекого Китая. Следующий сезон стартует в августе – и еще достаточно времени, чтобы все улеглось. Во всяком случае, никаких резких движений НФЛ не делает.

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Разумеется, сказать, что на жизни НФЛ пандемия не сказалась вообще никак – было бы преувеличением. Лига сумела провести «комбайн» традиционный съезд выходящих на драфт студентов, во время которого они с помощью стандартизированных упражнений (бег на 40 ярдов, вертикальный прыжок и так далее) пытаются либо произвести впечатление на скаутов, либо его улучшить. Однако после этого все личные контакты между игроками и клубами пришлось отменить, не хватало только путешествий через всю Америку.

В формате видеоконференции теперь проводятся встречи владельцев 32 команд лиги но вряд ли это на что-то влияет всерьез. Консолидированную позицию можно выработать и с помощью телефонного звонка, и даже в чате WhatsApp.

Главное решение уже состоялось. Со следующего сезона в плей-офф от каждой конференции будут выходить не шесть команд, а семь. И только одна из них получит «bye week», то есть отдых в первую неделю плей-офф.

СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Рынок свободных агентов в НФЛ открылся строго по расписанию. Командам ничто не мешает подписывать контракты, в абсолютном большинстве случаев (за исключением травм) игрокам нет нужды что-то доказывать при личном общении с тренерами и менеджерами. Более того, в последние недели контракты тоже подписываются дистанционно без личных визитов в офисы команд (они закрыты на карантин).

Главный переход в лиге уже состоялся Том Брэйди, которого уже открыто называют »The GOAT» (Величайший игрок всех времен), сменил дождливый и ветреный Бостон («Нью-Ингланд Пэтриотс») на куда более комфортную для проживания Флориду, причем внутреннее ее побережье, а не океанское («Тампа-Бэй Бакканирс»).

Ни единого дня в американской прессе без упоминания квотербека, которому в августе исполнится 43 года нет. Только что выкатили букмекерские котировки на то, кто станет MVP сезона. Вся первая десятка квотербеки, Брэйди на пятом месте.

НФЛ настолько технологичная лига, что не стоит удивляться тому, как оперативно она ушла в онлайн. И каждый день сотрясает мир своих поклонников десятками переходов. Все идет так, как всегда.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ДРАФТ

nfl-mock-draft

Из драфта новичков в этом году НФЛ собиралась устроить невероятное шоу. В городе Парадайз, штат Невада игроки должны были выплывать на свой выбор чуть ли не на лодках. Разумеется, ничего этого теперь не будет.

Драфт состоится по расписанию, с 23 по 25 апреля, об этом комиссар лиги Роджер Гуделл заявил уже давно. Мнение владельцев о том, что лучше было бы его перенести - было отвергнуто. И, скорее всего, справедливо - вряд ли сейчас найдется человек, который сможет сообщить, на какую дату что-либо можно переносить.

Гуделл решил просто реализовал тот сценарий, который почему-то не пришел в голову организаторам «Евровидения». Когда музыкальный фестиваль был отменен, многие возмущались. Мол, песни-то все давно записаны и спеты, давайте проведем его в ТВ-формате…

Именно так и пройдет драфт. И даже игроки и владельцы с генменеджерами в Неваду не поедут. Все будет организовано как ТВ-перекличка. Это новый опыт, как минимум, весьма забавный, и НФЛ еще наверняка постарается его капитализировать.

Да, на драфт не приедут и болельщики. Но самая богатая и могущественная спортивная лига мира обязательно что-то придумает. Уже ходят слухи, что майки можно будет заказать любые. Не «Парадайз-2020, драфт НФЛ», а любые вообще. С любым городом в начале. Шикарный ход.

СПОРТСМЕНЫ В МЕЖСЕЗОНЬЕ

НФЛ лига, в которой всегда много приключений. Как позитивных, так и не очень. Стрельба, наркотики, сексуальные домогательства все это всегда украшает новостную ленту не только в сезоне, но и во время отпуска. Даже, пожалуй, чаще. И в этот раз не успел закончиться прошлый сезон, а ресивер «Пэтриотс» Джулиан Эдельман уже взобрался на чью-то машину возле бара и плясал на крыше и капоте.

Но потом вирус начал свое наступление и в новостях стало тише. Возможно, игроки поняли, что «отжиг» на каникулах сейчас не самое главное. Они по-прежнему превышают скорость, нарушают правила владения оружием и попадаются на пьянках, но как-то более просто, что ли.

Америку проняла история квотербека «Грин-Бэй Пэкерс» Аарона Роджерса. Играющий за команду с севера штата Висконсин (граница США и Канады), он вполне естественно истосковался по солнцу. В отпуск отправился в Перу, где его и застала пандемия и веерное закрытие авиасообщения и границ. Роджерс успел вызвать себе частный самолет и покинул Южную Америку буквально за 15 минут до закрытия неба. Еще и сообщил потом, что боялся не успеть на рейс из-за очередей в аэропорту.

Но это все же лучше, чем оказываться в межсезонье за решеткой, откуда возвращаются не все (его тезку Аарона Эрнандеса нашли повешенным в его тюремной камере, причем именно в межсезонье).

САМОПОДГОТОВКА

Пожалуй, единственный момент, который в НФЛ сейчас реально волнует всех дата открытия тренировочных лагерей (лига строго регламентирует не только количество тренировочных дней, но и продолжительность каждой отдельной командной тренировки). Вполне вероятно, что они не откроются в срок и это будет дополнительный вызов для всех игроков. Кто быстрее сумеет подготовиться (не так важно в новой или старой команде), тот получит большое преимущество на старте сезона.

Который пока в этом уверены абсолютно все, начнется строго по расписанию.

Больше всего проблем в адаптации, конечно, будет у вчерашних студентов. Великолепный Джо Бурроу (на 99,9% первый номер драфта), выдавший фантастический сезон в университете «Луизиана Стейт», должно быть, представляет себе, что его ждет в профессиональной лиге. Здесь будут бить быстрее, больнее, и сильнее. Первый выбор на драфте у «Цинциннати Бенгалс» и они всерьез подумывают оставить себе опытного квотербека Энди Далтона (с зарплатой в 17,5 млн долларов за сезон). Дублером, на тот случай, если Бурроу не справится с адаптацией.

Сейчас вся Америка хихикает над историей трех разыгрывающих разных команд. Джош Аллен, Кайл Аллен (они не братья!) и Сэм Дарнольд («Баффало Биллз», «Вашингтон Редскинс» и «Нью-Йорк Джетс») уже вовсю тренируются в Калифорнии. Аллены вместе со своими подругами сняли себе большой дом, выяснилось, что Дарнольд также отдыхает неподалеку, и у его дома есть частный пляж, который не закрыт на карантин. Каждый день «Аллены и подруги» едут к Сэму, упражняются с мячом, а потом играют в карты, смотрят сериалы, и расслабляются так, как возможно.

Что из этого выйдет покажет сезон.

РАБОТА КИПИТ

Тем временем, в новых условиях, колоссальную работу должны проделывать генменеджеры и скауты. В этом году в американском футболе появилась новая лига XFL. Довести сезон до конца из-за пандемии ей было не суждено, но свой след в истории она уже оставила. XFL детище владельца мирового рестлинга Винса Макмэхона. Все восемь команд принадлежат ему, а формат игры более развлекательный, чем в НФЛ. Постоянные интервью на бровке, переговоры тренера с игроками, которые передаются в эфир всего этого в НФЛ нет. И вряд ли когда-то будет.

Игроков Макмэхон набирал чуть ли не в буквальном смысле по объявлениям. В основной массе это бывшие студенты, не пригодившиеся в НФЛ, уезжавшие в канадскую футбольную лигу, или вообще сидевшие без работы. Кто-то трудился в экспедиционном бизнесе, кто-то собирал столы в мебельном салоне. Кто-то просто сидел на печи и мечтал.

XFL честно дала им шанс. И есть те, кто им воспользовался на все 100%. Уже под десяток игроков заключили контракты с командами НФЛ. Их базовая зарплата у Макмэхона составляла 12,5 тысяч долларов в неделю, а здесь они подписываются если не на миллионы, то на сотни тысяч за сезон.

ЛИГА МЕЧТЫ

И главное попадают в лигу своей мечты. То, что именно она сейчас ею является, никаких сомнений нет. Пока НБА и НХЛ судорожно ищут возможные сценарии доигрывания сезона и проведения плей-офф, пока МЛБ вообще не понимает, когда и как начнется ее сезон НФЛ ведет себя, как «царь в отпуске». В принципе, в системе американского спорта это так и есть, но уж больно удачно все для них сложилось с точки зрения календаря.

Пока у НФЛ не ожидается никаких финансовых потерь в отличие от трех других ведущих лиг США. Перенос Олимпиады, и тем более чемпионата Европы по футболу их тоже не волнует от слова «совсем».

Есть только одна проблема непредсказуемость пандемии. Если она со всеми карантинами протянется до июня, НФЛ тоже пострадает. Но пока это единственный спорт топового уровня, против которого вирус бессилен. К слову, лига не является погодозависимой (в отличие от бейсбола). Сдвинуть начало сезона для нее не проблема.

Но пока она остается мечтой. Мечтой о нормализации жизни на планете. И о том, что уже в сентябре с экранов прозвучит знаменитое »Are you ready for some Football?»

«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:01 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Пойдет ли Атюшов на 25-й «круг»? Ветеран может установить отечественный рекорд долгожительства Профессор Игорь Ларионов в эмоциональном интервью по горячим следам МЧМ-2020 заявил: «В КХЛ засилье ветеранов». 30.03.2020 21:57 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
15:36 Футбол «Манчестер Сити» предложит 80 млн евро за Иско
15:20 Футбол УЕФА рассматривает возможные даты возобновления европейских чемпионатов
15:04 Футбол Андрей Ещенко: Думаю, игроки «Спартака» пойдут на сокращение зарплаты
14:44 Футбол «Интер» не продлит аренду Алексиса Санчеса
14:26 Футбол Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
14:08 Футбол «Тоттенхэм» отправил в отпуск более 500 сотрудников
13:48 Футбол Милик может покинуть «Наполи» этим летом
13:21 Бокс Тренер клуба «Ахмат»: Емельяненко считает Грозный самым безопасным местом
13:01 Футбол «Реал» может купить 16-летнего игрока «Лиона»
12:38 Футбол Илья Геркус: Дай бог чтобы первенство РПЛ возобновилось в конце мая
12:17 Футбол «МЮ» заинтересовался Вальверде
12:09 Футбол «Вулверхэмптон» оценил Рауля Хименеса в 80 млн фунтов
11:40 Футбол Нобель Арустамян: Сезон в РПЛ возобновится не ранее 30 мая
11:11 Футбол Больница в Порту получила 150 тысяч масок от футболистов
11:04 Футбол Руслан Малиновский: Кто считает коронавирус шуткой, тот идиот
10:53 Футбол «Ювентус» может продать Роналду
10:21 Биатлон Апрельские сборы биатлонистов отменены
10:12 Футбол Алаба отклонил предложение «Баварии» о новом контракте
09:59 Футбол «Ньюкасл» уволил персонал
09:25 Футбол «Боруссия» может купить игрока «Гента»
В Хабаровском крае увеличилось количество больных коронавирусом
Радий Хабиров ввел режим самоизоляции для всех жителей Башкирии из-за коронавируса
«Как в клетке». Чем занимаются тагильчане в самоизоляции из-за коронавируса
В омских гостиницах изолировали постояльцев. Сколько их и как они живут
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика