Седьмая победа Брэди. Супербоул-2021 в цифрах и фактах

Том Брэди сумел выиграть Супербоул в первый же год в «Бакканирс»

Впервые команда победила в Супербоуле, играя на своем стадионе (место проведения определяется за несколько лет до самого матча)

Вот самые интересные цифры, связанные с этой игрой.

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«Тампа-Бэй Бакканирс» выиграли Супербоул во второй раз в своей истории. Первый раз это случилось в 2002 году

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Том Брэди стал вторым в истории квотербеком (после Пейтона Мэннинга), выигравшим Супербоул в составе двух команд

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Два тачдауна в матче сделал давний партнер и друг Тома Брэди Роб Гронковски, еще один - на счету Антонио Брауна.

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Столько поражений теперь в активе квотербека «Канзаса» Патрика Махоумса против Тома Брэди в матчах плей-офф. Другим квотербекам он в играх на вылет никогда не проигрывал.

3

За календарный год «Бакканирс» стали третьей командой из Тампы, сыгравшей в финале (решающей серии) национального чемпионата. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграли финальную серию у «Далласа», а бейсболисты «Тампа-Бэй Рейс» уступили в финале Мировой серии «Лос-Анджелес Доджерс».

Для информации: население Тампы составляет 399 700 человек. Для сравнения столько же людей проживает в Белгороде или Брянске.

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Том Брэди был признан самым ценным игроком матча. Теперь у него пять таких титулов

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Чемпионских титулов выиграл за карьеру квотербек «Тампы» Том Брэди. Больше, чем любая команда в истории.

7

Командам в истории удавалось выиграть Супербоул два года подряд. «Чифс» могли стать восьмой, но проиграли в финале.

10

Столько раз участвовал в матчах за Супербоул Том Брэди.

14

Тачдаунов в плей-офф теперь на счету дуэта Брэди-Гронковски. Это самый лучший показатель в истории NFL.

17

Столько раз штат Флорида принимал матч за Супербоул: 11 раз он прошел в Майами, 5 -в Тампе и еще раз - в Джексонвилле.

20

Лет прошло после первой победы Тома Брэди в матче за Супербоул с «Нью-Инглэнд Пэтриотс»

21

Столько передач в матчах за Супербоул, закончившихся тачдаунами, теперь на счету Тома Брэди. Это больше, чем суммарно у любых двух других квотербеков.

75 000

Долларов получили игроки проигравшей команды

150 000

Долларов заработали за победу игроки «Тампы»

187 000

Долларов стоила секунда рекламного времени во время трансляции

7 000 000

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