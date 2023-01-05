Состояние здоровья Хэмлина, пережившего остановку сердца во время матча, улучшилось

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) «Баффало Биллс» опубликовал информацию о состоянии здоровья Дамара Хэмлина, который пережил остановку сердца.

В матче 17-го тура 2 января с «Цинцинати Бенгалс» 24-летний защитник столкнулся с игроком противника и рухнул на газон. Матч был прерван, у игрока диагностировали остановку сердца и провели реанимационные процедуры. 3 января врачи сообщили, что игрок находится в критическом состоянии.

«По словам врачей, ухаживающих за Дамаром Хэмлином, он продемонстрировал значительное улучшение за последние 24 часа. Несмотря на то, что он все еще находится в критическом состоянии, неврологических повреждений нет. Его легкие продолжают заживать, наблюдается устойчивый прогресс», – отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что Ниагарский водопад был подсвечен в цвета клуба, за который играет Хэмлин, в знак поддержки игрока.