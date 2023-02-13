«Канзас-Сити» стал победителем Супербоула-2023

«Канзас-Сити Чифс» победил «Филадельфию Иглз» в Супербоуле-2023, финальном матче сезона Национальной футбольной лиги (NFL).

Отметим, что игра между командами прошла в ночь на 13 февраля в Глендейле и завершилась со счетом 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8).

Самым ценным футболистом прошедшей встречи стал Патрик Махоумс, представляющий «Канзас». При этом игрок является действующим MVP лиги.

Таким образом, «Канзас-Сити» в третий раз завоевал данный титул. Ранее клуб становился чемпионом в 1969 и 2019 годах.