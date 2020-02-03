«Канзас-Сити» стал победителем Супербоула Матч прошел в городе Майами-Гарденс (Флорида, США).

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул - матч за звание чемпиона Национальной Футбольной Лиги (NFL).

В решающем матче «Чифс» обыграли «Сан-Франциско» со счетом 31:20.

Самым ценным игроком встречи (MVP) был признан 24-летний квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс. Он стал самым молодым игроком в истории лиги, который получил титул MVP и завоевал Супербоул.

Клуб из Канзаса выиграл почетный трофей во второй раз в своей истории.