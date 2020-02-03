«Канзас-Сити» стал победителем Супербоула

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул - матч за звание чемпиона Национальной Футбольной Лиги (NFL).
В решающем матче «Чифс» обыграли «Сан-Франциско» со счетом 31:20.
Самым ценным игроком встречи (MVP) был признан 24-летний квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс. Он стал самым молодым игроком в истории лиги, который получил титул MVP и завоевал Супербоул.
Клуб из Канзаса выиграл почетный трофей во второй раз в своей истории.
Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Султан Ибрагимов: Бетербиев не остановится, а Хабиб не проиграет Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов – обо всех главных событиях 2019 года. 24.01.2020 08:00 Бокс Усачев Владислав Борис Майоров: «Динамо» будет выше «Спартака» Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, постоянный эксперт «Советского спорта» Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 30.01.2020 16:30 Хоккей Домрачев Владислав Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Кубок больших премьер. Доказано Бариновым и Шомуродовым Напоминаем пока еще недолгую историю турнира, за победу в котором с субботы поведут борьбу «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Партизан». 31.01.2020 00:00 Футбол Зибрак Артем «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав Соболев – новая надежда «Спартака». А кто был раньше? Вспоминаем всех бомбардиров красно-белых в новейшей истории. 01.02.2020 13:30 Футбол Иванова Дарья