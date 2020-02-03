Трамп перепутал штаты США, поздравляя победителей Супербоула

Президент США Дональд Трамп перепутал штаты своей страны, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле.
В своем Twitter глава государства написал, что победитель представляет «Великий штат Канзас». Все дело в том, что клуб «Канзас-Сити» базируется в одноименном городе в штате Миссури.
В комментариях президента раскритиковали за ошибку, после чего сообщение было удалено.
Напомним, сегодня «Канзас-Сити» стал победителем Супербоула, обыграв в финале «Сан-Франциско» со счетом 31:20.
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