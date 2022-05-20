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Комппер: Быть тренером в Москве – это огромный шаг вперед

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер дал интервью немецкому спортивному изданию.
Комппер: Быть тренером в Москве – это огромный шаг вперед
20 мая 2022 22:05
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Локомотив"

МОЁ ПРАВО – ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЛО, КОТОРОЕ Я НАЧАЛ

- Герр Комппер, как Ваши дела?

- Спасибо, у меня все хорошо. Работа в «Локо» - вызов для меня. Так как сейчас в первую очередь готовлю команду к матчам, это время стало для меня еще более интенсивным, выросла зона моей ответственности.

- Мы должны еще раз обсудить важную тему. Многие в Германии задаются вопросом: почему Вы не уехали с Гисдолем, а остались?

- Я хорошо понимаю раздражение многих людей по поводу того, что пишут СМИ. Спортсменам всегда запрещалось выступать с политическими заявлениями. И вдруг от меня требуется что-то говорить о политической ситуации. Я этого не понимаю. Почему я должен сейчас позволять использовать себя для политических заявлений?

Мое пребывание в Москве не надо понимать как какую-то позицию. Я абсолютно вне политики. Я здесь начал работу, которая связана с нашим проектом, игроками и командой. Я не единственный, кто сюда приехал. Я командный игрок, думаю не только о себе и не убегаю, если чувствую давление извне. Я много думал о своей тренерской команде, о том, насколько это было бы оправдано с моральной точки зрения.

Мы решили, что остаемся, потому что мы работаем вместе с игроками. Не только россиянами, но и хорватами, поляками, французами. Например, у нас есть игрок из Франции, он только приехал в Москву в январе, потому что мы его привезли. Просто сбежать сейчас было бы несправедливо по отношению к нему. Это также не соответствует моим ценностям. Работа, проект и наше видение того, как двигаться вперед – всегда в приоритете. Убегать и оставлять за собой выжженную землю – не в моем характере.

ФК "Локомотив"

- Это звучит так, будто Вы не понимаете решения герра Гисдоля.

- Способ, который он выбрал, я точно не понимаю. Гисдоль уехал тихо, под покровом ночи. Я такому примеру следовать не буду, каждый должен решать такие вещи для себя сам. Я объяснил свои мотивы, есть и другие иностранцы, которые приехали сюда. Здесь полным ходом идет проект, и я хочу помочь продвинуть его дальше.

- Вы понимаете критиков, задающихся вопросом «Почему Марвин Комппер не покидает Россию»?

- Конечно, я могу понять этих людей. Это всегда вопрос точки зрения и перспективы. Это их полное право, они могут этого вообще не понимать. Каждый может иметь свое мнение по этому поводу. Я ничего не могу сделать, кроме как объяснить, почему я остался. Если вы не хотите принимать мои аргументы, вы имеете на это полное право. Тем не менее, это также и мое право продолжать дело, которое я начал. Мой контракт рассчитан до 2024 года.

- На этом можно что-то построить.

- Об этом и речь. Именно в этом и состояла идея. Я стал тренером всего за год до приезда в Москву, и это был потрясающий шанс для меня. Теперь у меня еще больше возможностей расти и развиваться в качестве тренера.

- Могли ли Вы себе представить, что обстоятельства будут такими трудными?

- Вызовы помогают расти. Если ты должен работать над большими изменениями в команде, то это лучшая школа, которую ты можешь пройти.

ТЕДЕСКО УТЁР НОС ВСЕМ СКЕПТИКАМ

- Давайте поговорим о финале Кубка Германии. По вашей оценке, как «Лейпциг» провел сезон?

- На мой взгляд, «Лейпциг» провел сезон успешно, особенно если они смогут завоевать еще и кубок. Ну и амбиции клуба тоже растут. Они продолжают показывать сильную игру, вариативность и скорость. И все эти три компонента - заслуга Доменико Тедеско. Он утер нос всем скептикам, вновь обрел себя и помог вновь обрести себя «Лейпцигу». Он в который раз доказал, что может развивать команду, двигать ее вперед и делать лучше.

- Что объединяет двух тренеров?

- Естественно, Тедеско моложе. Кристиан Штрайх – очень редкий специалист в современном футболе. Я очень уважаю его и его работу. В игре обеих команд хорошо виден почерк обоих тренеров. Они передают свой стиль игрокам. Именно это объединяет Штрайха и Тедеско.

- «Лейпциг» недавно вылетел из Лиги Европы. Насколько это большая неудача для клуба?

- Вообще не считаю это неудачей. В следующем сезоне они снова будут играть в Лиге чемпионов. Все, что произошло в «Лейпциге» с тех пор, как я ушел четыре с половиной года назад, способствовало исключительно его росту. Я всегда говорил: не нужно оглядываться на прошлое, надо писать свою историю прямо сейчас. Конечно, у «Лейпцига» нет такой долгой истории, которой могут похвастаться другие команды, но это его история. И через 10 или 20 лет у него обязательно будут достижения, которыми можно будет гордиться. А разочарования делают нас только сильнее. Финал кубка в эти выходные уже можно считать вехой в истории клуба.

- Что Вы думаете о Доменико Тедеско? До «Лейпцига» он также работал тренером в Москве.

- Доменико еще раз показал, что он топовый тренер, который умеет строить и создавать новое. С «Шальке» он стал вице-чемпионом. Достаточно посмотреть, как после его ухода бело-голубые «сдулись». Несмотря на то, что сейчас они немного восстановили позиции, многие хотели бы возвращения Тедеско. Несмотря на молодость, он проделал там очень хорошую работу в сложных условиях. Кстати, на своем первом профессиональном посту в качестве главного тренера в «Эрцгебирге» ему удалось сделать то же самое за короткий период. Со «Спартаком» он стал вице-чемпионом, и у клуба начались проблемы после его ухода. И с «Лейпцигом» он также добился успеха, получил шанс завоевать кубок и вернул команду в Лигу чемпионов. Какие еще могут быть вопросы о Тедеско?

- А что Вы думаете о бывшем тренере «Лейпцига» Юлиане Нагельсманне?

- Я его очень высоко оцениваю. Он моложе Мануэля Нойера и уже тренирует «Баварию». Это невероятно и говорит о том, что он тренер мирового уровня. Нагельсманн сможет создать в «Баварии» династию, если ему позволят. Для этого у него есть все, что нужно.

НЕ НУЖНЫ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ К НЕНАВИСТИ

- Как в прошлом игрок «Лейпцига», что Вы думаете о недавнем решении «Фрайбурга» запретить размещать герб соперника на фанатской атрибутике на финале кубка?

- Запрет от «Фрайбурга» не может не огорчать. К сожалению, некоторые клубы до сих пор так поступают. И сейчас поднимается новая волна обсуждения этого вопроса. Это делается, чтобы удовлетворить отдельных фанатов. Это протест против появления такого клуба, как «РБ Лейпциг». Я думал, что это уже давно в прошлом. Очень жаль, что ничего не изменилось. Клуб существует, команда, тренеры и персонал работают не менее усердно, чем их визави во «Фрайбурге». Надеюсь, когда-то наступит момент, когда люди будут способны заглянуть за фасад и поймут, что клуб работает хорошо и заслужили свой спортивный успех.

- Этот запрет – это не возврат в старые времена?

- Несомненно. Это ведет только к новой ненависти. Это не самый лучший способ и это не похоже на «Фрайбург». Клуб должен с этим разобраться. Это клуб, который хочет отстаивать определенные ценности и толерантность, но я не вижу сейчас никакой толерантности. Я думаю, это позор, что нет ни одного шарфа с обоими логотипами на финале кубка. Это прецедент.

ХОЧУ БЫТЬ УСПЕШНЫМ ТРЕНЕРОМ

- Куда ведет Ваш профессиональный путь? Только работа тренера или все же спортивный менеджмент?

- Я определенно хочу быть успешным тренером. Мне очень нравится развивать что-то вместе с командой, давать команде свой особый почерк и помогать молодым игрокам стать лучше. Очень здорово создавать для них среду, в которой они могут реализовать свои устремления.

- Вы бы хотели вернуться в Бундеслигу?

- Это моя мечта. Я хочу когда-нибудь поработать тренером в Бундеслиге. Моя работа в Москве — это значительный шаг вперед. Дальше моя цель – Европа или Бундеслига.

- Кто был Вашим лучшим тренером?

- Их несколько. Ральф Рангник определенно очень сильно повлиял на меня, но я многое перенял и у Брендана Роджерса в Глазго в плане лидерства и общения с игроками. Юпп Хайнкес многому меня научил, когда я был молодым игроком. Мотивация Ральфа Хазенхюттля также была впечатляющей. Я узнал что-то важное от каждого из них.

ФК "Локомотив"

- Чего ждете от субботнего финала Кубка Германии?

- Думаю, «Лейпциг» подходит к игре в качестве фаворита, не только из-за места в таблице. «Лейпциг» просто обязан сделать этот последний шаг и завоевать титул. Но «Фрайбург» потребует от них выложиться по полной. Несмотря на шум вокруг истории с логотипами на шарфах, фокус должен быть только на том, что будет происходить на поле. Я надеюсь на красивый финал. И я держу пальцы скрещенными за «Лейпциг», потому что это мой бывший клуб.

источник: «Советский спорт»
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