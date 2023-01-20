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Всем людям Икс золотые карты «Лиги Ставок»!

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила сверхвыгодную акцию для всех клиентов БК «1хСтавка».
Всем людям Икс золотые карты «Лиги Ставок»!
20 января 2023 21:09

Тех, кто привык пользоваться услугами «1хСтавки», наверняка заинтересует уникальная программа лояльности «Привилегия», которую специально для них разработала другая российская БК — «Лига Ставок»!

Для участия в акции достаточно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении www.ligastavok.ru в период с 19 января по 3 февраля 2023 года и ввести в личном кабинете персональный промокод «GLD*****», который можно получить через чат с оператором «Лиги Ставок».

После ввода промокода участнику акции присваивается VIP-статус GOLD. Этот статус можно «прокачать» до PLATINUM, если за следующие 14 дней заключить пари на общую сумму от 12 500 000 рублей.

Отметим, что каждому новому клиенту «Лиги Ставок» после регистрации предоставляется фрибет в размере 10 000 рублей.

ОДНА СТАВКА — И ТЫ В ИГРЕ!

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Всем людям Икс золотые карты «Лиги Ставок»!
Всем людям Икс золотые карты «Лиги Ставок»!
Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила сверхвыгодную акцию для всех клиентов БК «1хСтавка».
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