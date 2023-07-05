А что, так можно было? Россиянки выступают за… Сирию под чужими именами!

Дарья Джеджула, Татьяна Малькова, Дарья Малькова, Анастасия Сорокина, Карина Полудкина. Эти имена мало что скажут большинству любителей спорта даже из числа самых дотошных. Но в ближайшее время эти девушки будут всё чаще фигурировать в лентах информационных агентств, причём не в связи с успехами на спортивных аренах. Все они внезапно обнаружились в списках участниц Панарабских игр, которые в эти дни проходят в Алжире.

Также в заявку сборной Сирии вошли дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова, но с ними ясности куда больше. На сайтах соответствующих международных федераций их национальная принадлежность изменена на сирийскую. И соответствующие организации позволяют выступать за новую сборную сразу после смены спортивного гражданства, без отбытия «карантина». А вот по поводу других пяти участниц возникают вопросы, причём целое множество.

Источник фото: социальные сети Миланы Мугу

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ХИТРЫЙ ПЛАН?

Все спортсменки фигурируют в заявочных списках под изменёнными именами. Например, пловчиха Анастасия Сорокина обозначена как Enas Sorkine.

Источник фото: РИА Новости

Более того — у двух участниц изменена ещё и дата рождения — так, бадминтонистка Дарья Джеджула внезапно «помолодела» на четыре года, а у велосипедистки Дарьи Мальковой не совпадает не только год, но и день. При этом все упомянутые девушки продолжают, согласно официальным источникам, числиться в списках кандидатов в сборную страны или в ближайшем резерве. И вопросы представителям соответствующих национальных федераций пока не дают ответа — что же всё-таки происходит? Так, главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова в интервью «Матч ТВ» заявила, что не знает, как Дарья Джеджула могла оказаться на Панарабских играх, и собирается в ближайшее время уточнить информацию у самой спортсменки.

Источник фото: Федерация бадминтона России

А в ВФЛА и вовсе уверяют, что Карина Полудкина во время соревнований копьеметательниц в Алжире находилась в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны — и, следовательно, не имела даже теоретической возможности покинуть страну.

В ЧЁМ ВЫГОДА?

Как бы ни развивались события дальше, но если российские спортсменки действительно выступают на Панарабских играх с изменёнными паспортными данными, то ничем хорошим для них это не закончится. Соревнования такого уровня проходят под бдительным контролем МОК, и подобная ситуация может привести к грандиозному скандалу. Причём не имеет ровным счётом никакого значения, что стало причиной для такого шага — коллективная наивность, граничащая с глупостью, или сознательная попытка «обойти систему», хоть каким-то образом попав на международные соревнования в условиях санкций. Разве что во втором случае — при установлении умысла — наказание может быть в разы строже. Для чего это понадобилось молодым в меру перспективным спортсменкам — вопрос пока остаётся открытым. В любом случае версия, что они сами купили билеты на самолёт в Алжир и полетели выступать за чужую страну, не выдерживает никакой критики. Так что в ближайшие дни любителей спорта в нашей стране может ожидать очень увлекательный «сериал» — вот только финал у него с большой вероятностью станет весьма плачевным.