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А что, так можно было? Россиянки выступают за… Сирию под чужими именами!

Наши спортсменки непонятным образом пробрались на Панарабские игры.
А что, так можно было? Россиянки выступают за… Сирию под чужими именами!
05 июля 2023 19:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Дарья Джеджула, Татьяна Малькова, Дарья Малькова, Анастасия Сорокина, Карина Полудкина. Эти имена мало что скажут большинству любителей спорта даже из числа самых дотошных. Но в ближайшее время эти девушки будут всё чаще фигурировать в лентах информационных агентств, причём не в связи с успехами на спортивных аренах. Все они внезапно обнаружились в списках участниц Панарабских игр, которые в эти дни проходят в Алжире.

Также в заявку сборной Сирии вошли дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова, но с ними ясности куда больше. На сайтах соответствующих международных федераций их национальная принадлежность изменена на сирийскую. И соответствующие организации позволяют выступать за новую сборную сразу после смены спортивного гражданства, без отбытия «карантина». А вот по поводу других пяти участниц возникают вопросы, причём целое множество.

Источник фото: социальные сети Миланы Мугу

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ХИТРЫЙ ПЛАН?

Все спортсменки фигурируют в заявочных списках под изменёнными именами. Например, пловчиха Анастасия Сорокина обозначена как Enas Sorkine.

Источник фото: РИА Новости

Более того — у двух участниц изменена ещё и дата рождения — так, бадминтонистка Дарья Джеджула внезапно «помолодела» на четыре года, а у велосипедистки Дарьи Мальковой не совпадает не только год, но и день. При этом все упомянутые девушки продолжают, согласно официальным источникам, числиться в списках кандидатов в сборную страны или в ближайшем резерве. И вопросы представителям соответствующих национальных федераций пока не дают ответа — что же всё-таки происходит? Так, главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова в интервью «Матч ТВ» заявила, что не знает, как Дарья Джеджула могла оказаться на Панарабских играх, и собирается в ближайшее время уточнить информацию у самой спортсменки.

Источник фото: Федерация бадминтона России

А в ВФЛА и вовсе уверяют, что Карина Полудкина во время соревнований копьеметательниц в Алжире находилась в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны — и, следовательно, не имела даже теоретической возможности покинуть страну.

В ЧЁМ ВЫГОДА?

Как бы ни развивались события дальше, но если российские спортсменки действительно выступают на Панарабских играх с изменёнными паспортными данными, то ничем хорошим для них это не закончится. Соревнования такого уровня проходят под бдительным контролем МОК, и подобная ситуация может привести к грандиозному скандалу. Причём не имеет ровным счётом никакого значения, что стало причиной для такого шага — коллективная наивность, граничащая с глупостью, или сознательная попытка «обойти систему», хоть каким-то образом попав на международные соревнования в условиях санкций. Разве что во втором случае — при установлении умысла — наказание может быть в разы строже. Для чего это понадобилось молодым в меру перспективным спортсменкам — вопрос пока остаётся открытым. В любом случае версия, что они сами купили билеты на самолёт в Алжир и полетели выступать за чужую страну, не выдерживает никакой критики. Так что в ближайшие дни любителей спорта в нашей стране может ожидать очень увлекательный «сериал» — вот только финал у него с большой вероятностью станет весьма плачевным.

источник: «Советский спорт»
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