Девушка по вызову сенсационно выиграла чемпионат страны. Она готовилась всего 4 дня

Судьба японской спортсменки Мело Имаи сложилась очень непросто. В юности сноубордистка подавала огромные надежды. Уже в 14-летнем возрасте она пробилась в сборную страны, а пять лет спустя получила приглашение на главный турнир в карьере - Олимпиаду-2006. Однако вместо громкого успеха Игры принесли девушке лишь боль и разочарование. После провала в Турине японку затравили на родине, заставив уйти из спорта… в проституцию.

Десять лет спустя она снова встала на доску. И тут же сотворила национальную сенсацию.

«Если проиграю, отец будет в ярости»

Имаи начала заниматься сноубордом уже в 7 лет. Первым тренером девочки стал её отец - Такаши Нарита, который отчаянно хотел сделать из Мело и её старшего брата Дому звёзд мирового спорта. Сам родитель в своё время был членом сборной Японии по волейболу, в составе которой он мечтал завоевать олимпийское золото, однако на Играх-1992 его команда заняла лишь шестое место.

Нереализованные амбиции Такаши решил переложить на собственных детей, которых после развода с их матерью воспитывал в одиночку. Японец воспитывал сына и дочь в строгости, порой заставляя их тренироваться по 18 часов в день: с пяти утра до 11 вечера. Мело позже признавалась, что завидовала своим сверстникам, которые вели нормальную для подростков жизнь, тогда как ей запрещали даже наряжаться и носить макияж. Однако не подчиниться отцу девочка не могла.

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Девушка продолжала упорно заниматься сноубордом, под давлением Такаши отказавшись даже от планов о получении высшего образования. Тренировки со временем дали свои плоды: в 2002 году Имаи выиграла чемпионат мира среди юниоров, получив место в сборной Японии.

- Я знала, что, если проиграю, мой отец будет в ярости. Когда я выигрывала, он хвалил меня, и это было моей мотивацией. Я никогда не занималась этим для себя, - признавалась позже Мело.

«Позор нации»

Кульминацией спортивной карьеры Имаи должна была стать Олимпиада-2006. Девушка усердно готовилась к соревнованиям в Турине: в 2004 году она выиграла первый приз на чемпионате Японии, в 2005-м - одержала несколько ярких побед на Кубке мира. Словом, к Играм сноубордистка подходила в полной готовности и имела хорошие шансы если не на золото, то по крайней мере на медаль.

Однако поездка в Италию обернулась для 19-летней спортсменки трагедией. На турнире по хафпайпу Мело не смогла преодолеть даже квалификацию, заняв в общем рейтинге последнее, 34-е место. Причиной неудачи стали тяжёлые травмы живота, полученные девушкой во время второго раунда - японке потребовалась экстренная госпитализация.

- Для меня Олимпиада стала кошмаром, причём не только из-за травмы. Само участие в ней ощущалось ужасно. Готовясь к Играм, я не могла отделаться от страха проиграть, это чувство душило меня. Я боялась провала всю карьеру, - говорила позже спортсменка.

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Имаи вполне могла вернуться в большой спорт, восстановившись после этих повреждений, но сделать этого не захотела - или, вернее, просто не смогла. После возвращения на родину на Имаи обрушился шквал критики: болельщики сборной называли её «позором нации». Под давлением соотечественников японка завершила карьеру.

Девушка по вызову — чемпион страны

После ухода из сноуборда девушка погрузилась в депрессию. Не имея образования и навыков вне спорта, Мело не могла найти хорошей работы, тогда как ей уже нужно было кормить семью: она была матерью-одиночкой двоих детей. В итоге Имаи устроилась сначала в бар, а затем занялась… проституцией. Со временем японка переключилась на съёмки в порно, которые также приносили ей солидный доход. Позже спортсменка рассказывала, что за ночь могла спокойно потратить в клубе несколько тысяч евро - в ту пору она зарабатывала как глава крупной компании.

Разумеется, душевного удовлетворения эта работа Мело не приносила. Бывшая сноубордистка продолжала мечтать о лучшем будущем для себя и своих детей. Вдохновением для Имаи стала Олимпиада-2018 в Южной Корее, за год перед которой девушка снова встала на доску.

Соцсеть Мело Имаи

Возвращение в большой спорт получилось триумфальным. В 2017 году вчерашняя девушка по вызову неожиданно выиграла золото чемпионата Японии, потратив на подготовку к старту… всего четыре дня. Тогда же сноубордистка призналась, что мечтает пробиться на Олимпиаду-2022 в Пекине, но эти планы ей всё же пришлось свернуть.

Соцсеть Мело Имаи

Тем не менее Мело всё же удалось вновь обрести себя в спорте - и уже без чувства постоянного принуждения. Имаи начала работать тренером:

- В моей жизни всё уже не так плохо. Я наслаждаюсь своей работой, я снова занимаюсь сноубордом, тренирую разных людей, включая своих детей. Я хочу, чтобы спорт приносил им счастье, - рассказывала японка в одном из последних интервью.