Ладони на ягодицах. Европейскую красавицу «неуважительно» показали на турнире в России

В 2021 году скалолазание как вид спорта переживало подъём. Летом дисциплина впервые появилась в программе Олимпийских игр в Токио, а в сентябре уже состоялся чемпионат мира. Местом проведения была выбрана Москва. Увы, без скандалов не обошлось.

Австрийская спортсменка обвинила организаторов в том, что её неправильно показывают операторы!

КРУПНЫЙ ПЛАН

На соревнованиях в российской столице 23-летняя скалолазка Йоханна Фарбер добралась до полуфиналов, выступая в дисциплине под названием боулдеринг. Пробиться в медали в итоге не удалось, зато спортсменка заявила о себе на весь мир, устроив скандал. Йоханне не понравилось, как её показали в трансляции соревнований.

В то время как Фарбер преодолевала свою трассу, камера концентрировалась не на её спортивных действиях, а на её… ягодицах! Прямо на них можно было разглядеть отчётливые отпечатки рук. Очевидно, спортсменка растёрла руки магнием, чтобы легче было цепляться за выступы, а затем приложилась к своей пятой точке. Оператору подобный кадр, по всей видимости, показался забавным, а вот Йоханна взбесилась не на шутку.

соцсети Йоханны Фарбер

Особенно не понравилось спортсменке то, что её ягодицы показали в замедленном повторе. Оператор словно смаковал зрелище, что в терминах феминизма, безусловно, является объективацией.

Удивительно, но подобный инцидент с Йоханной уже происходил на других соревнованиях. Летом того же года, на этапе Кубка мира в Инсбруке, оператор тоже пристально смотрел туда, куда не следует — и Фарбер тоже возмущалась.

«Вот серьёзно, какого чёрта?! Показывать это в слоу-моушн на национальном телевидении и в YouTube - просто неуважение, это очень расстраивает. Я спортсменка, и я здесь, чтобы показать своё лучшее выступление. Теперь же мне стыдно из-за того, что этот кадр увидели тысячи человек. Хватит сексуализировать женщин в спорте!» — написала Фарбер тогда в соцсетях.

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Девушку поддержали многие. Впрочем, некоторые признавали: вероятно, оператора попросту привлекли отпечатки рук на ягодицах спортсменки, и ничего плохого он в виду не имел.

«В контексте сексуализации женщин в спорте на протяжении истории подобные кадры просто недопустимы», — заявила Sky News бывшая британская скалолазка Натали Берри.

ВОЛНА ИЗВИНЕНИЙ

Разумеется, организаторы соревнований и телевизионщики мгновенно начали приносить Фарбер свои извинения. Первой выступила Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC). В организации заявили, что глубоко сожалеют о произошедшем и просят прощения не только у Йоханны, но и у всех, кому пришлось увидеть шокирующие кадры.

Президент международной федерации Марко Сколарис посчитал нужным выступить отдельно. Функционер обрушился на телевизионщиков с критикой, которой они, вероятно, никогда не получали даже от своих шеф-редакторов.

«Сколько еще раз нужно ошибиться, чтобы наконец сделать что-то правильно?!» — цитирует Сколариса Daily Mail.

соцсети Йоханны Фарбер

Попросила у Фарбер прощения и телекомпания ORF - вещатель чемпионата мира в Австрии. Там признали, что ракурс показа был выбран неправильно, и пообещали, что будут впредь стараться показывать женщин так же, как мужчин.

После случившегося в мировом спорте в очередной раз вспыхнула дискуссия о равноправии. Впрочем, тема и без того была на поверхности. В конце концов, в тот же год норвежская женская команда по пляжному гандболу вышла на матч в футболках вместо бикини, что запрещено правилами. Девушек тогда оштрафовали за нарушение дресс-кода, что вызвало большой резонанс.

Что касается Фарбер, то она после инцидента пропала из инфополя. Не добивалась она больших успехов и на спортивной арене. Даже всезнающий «Гугл» помнит австрийскую спортсменку лишь как девушку, устроившую скандал на чемпионате мира в Москве.