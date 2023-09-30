Новый вид мошенничества. Жертвами хитрого обмана стали именитые российские спортсмены

Мошенничество - явление распространённое. Хитрые дельцы регулярно прибегают к различным схемам, чтобы нажиться на доверчивых людях. От их рук могут пострадать все - как простые люди, так и знаменитости, в том числе заслуженные спортсмены.

В последнее время мошенники устроили настоящую «взбучку» представителям спортивного сообщества. Причём сыграть на доверии атлетов им удалось. Одной из самых известных жертв стала прыгунья в воду Светлана Тимошина.

Схема довольно проста. Мошенники написали спортсменке от имени президента Федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. Со взломанного аккаунта Тимошиной передали, что по важному вопросу ей позвонит некий куратор Максим Дегтерёв.

Во время звонка некий посредник объяснил, что счета спортсменки взломали, и попытались вывести все деньги. В целях безопасности ей позвонили якобы представители Центробанка и ФСБ, которые передали женщине дальнейшие указания: ей было необходимо снять все денежные средства и передать их курьеру, чтобы положить их на «безопасный счёт». 27 сентября доверчивая атлетка передала 6,5 миллиона рублей, которые, как несложно догадаться, ни на каких счетах не оказались.

Источник фото: mos.ru

Вразумить Тимошину удалось дочери. Светлана сняла оставшиеся несколько миллионов, а после рассказала, что вывела все деньги со счетов. В ответ последовал разумный вывод о том, что её обманули. Мошенники продолжали предпринимать попытки выманить оставшиеся средства, однако, разобравшись в ситуации, спортсменка написала заявление в полицию. Примечательно, что обманщики звонили ей в момент обращения к правоохранительным органам.

- Наша спортсменка меня очень уважает, поэтому поверила мошенникам, хотя у нас телефонов друг друга не было. Даже подозрений никаких у неё не возникло, побежала отдавать деньги непонятно кому, человеку, который приехал на самокате с портфелем. Так потом ещё связалась с мошенниками, которые дополнительно запросили средства, - поведал Станислав Дружинин.

Этот случай далеко не первый. По известным данным, жертвами схемы стали как минимум семь спортсменов, представляющих разные дисциплины. Это подтвердили и в федерациях: мошенники пишут с аккаунтов представителей и глав организаций, рассказывая о попытке украсть у атлета деньги. Но оказались обманутыми не только спортсмены: одна из женщин-врачей взяла кредит в банке на сумму около 10 миллионов рублей и передала их аферистам. Примечательно, что в историях регулярно фигурирует некий Максим Дегтерёв.

Теперь же мошенники активно принялись за обман представителей лыжного спорта. Недавно в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов» появился скриншот, на котором показаны сообщения от имени Виктора Майгурова. Действовали мошенники по той же схеме, что и ранее.

- Я хочу всех предупредить о мошенничестве. В данном случае притворяются Майгуровым и говорят, что с вами должны связаться. Далее от имени ЦБ России пытаются выманить информацию касательно счетов и карт. Не ведитесь. Лучше уточняйте у своих непосредственных руководителей, если есть номера, - сообщили в телеграмм- канале «Союз трёх биатлонистов».