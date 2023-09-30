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Новый вид мошенничества. Жертвами хитрого обмана стали именитые российские спортсмены

От рук обманщиков пострадали многие жители страны.
Новый вид мошенничества. Жертвами хитрого обмана стали именитые российские спортсмены
30 сентября 2023 15:15
автор: Сергей Чиков
автор фото: РФПВ / РИА Новости

Мошенничество - явление распространённое. Хитрые дельцы регулярно прибегают к различным схемам, чтобы нажиться на доверчивых людях. От их рук могут пострадать все - как простые люди, так и знаменитости, в том числе заслуженные спортсмены.

В последнее время мошенники устроили настоящую «взбучку» представителям спортивного сообщества. Причём сыграть на доверии атлетов им удалось. Одной из самых известных жертв стала прыгунья в воду Светлана Тимошина.

Схема довольно проста. Мошенники написали спортсменке от имени президента Федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. Со взломанного аккаунта Тимошиной передали, что по важному вопросу ей позвонит некий куратор Максим Дегтерёв.

Во время звонка некий посредник объяснил, что счета спортсменки взломали, и попытались вывести все деньги. В целях безопасности ей позвонили якобы представители Центробанка и ФСБ, которые передали женщине дальнейшие указания: ей было необходимо снять все денежные средства и передать их курьеру, чтобы положить их на «безопасный счёт». 27 сентября доверчивая атлетка передала 6,5 миллиона рублей, которые, как несложно догадаться, ни на каких счетах не оказались.

Источник фото: mos.ru

Вразумить Тимошину удалось дочери. Светлана сняла оставшиеся несколько миллионов, а после рассказала, что вывела все деньги со счетов. В ответ последовал разумный вывод о том, что её обманули. Мошенники продолжали предпринимать попытки выманить оставшиеся средства, однако, разобравшись в ситуации, спортсменка написала заявление в полицию. Примечательно, что обманщики звонили ей в момент обращения к правоохранительным органам.

- Наша спортсменка меня очень уважает, поэтому поверила мошенникам, хотя у нас телефонов друг друга не было. Даже подозрений никаких у неё не возникло, побежала отдавать деньги непонятно кому, человеку, который приехал на самокате с портфелем. Так потом ещё связалась с мошенниками, которые дополнительно запросили средства, - поведал Станислав Дружинин.

Этот случай далеко не первый. По известным данным, жертвами схемы стали как минимум семь спортсменов, представляющих разные дисциплины. Это подтвердили и в федерациях: мошенники пишут с аккаунтов представителей и глав организаций, рассказывая о попытке украсть у атлета деньги. Но оказались обманутыми не только спортсмены: одна из женщин-врачей взяла кредит в банке на сумму около 10 миллионов рублей и передала их аферистам. Примечательно, что в историях регулярно фигурирует некий Максим Дегтерёв.

Теперь же мошенники активно принялись за обман представителей лыжного спорта. Недавно в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов» появился скриншот, на котором показаны сообщения от имени Виктора Майгурова. Действовали мошенники по той же схеме, что и ранее.

- Я хочу всех предупредить о мошенничестве. В данном случае притворяются Майгуровым и говорят, что с вами должны связаться. Далее от имени ЦБ России пытаются выманить информацию касательно счетов и карт. Не ведитесь. Лучше уточняйте у своих непосредственных руководителей, если есть номера, - сообщили в телеграмм- канале «Союз трёх биатлонистов».

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