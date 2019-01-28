У наших спортсменов крутые гены, а с хобби их детей – беда. Интервью с биотехнологом

другие 28 января 2019 18:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Биотехнолог, кандидат наук Илья Духовлинов рассказал «Советскому спорту», как генетика родителей предопределяет будущее детей.

Мы обратились к ученому, потому что в Европе сейчас звездами начинают становиться дети футболистов, которые блистали на стыке 80-х и 90-х годов. В России – совершенно другая ситуация. Нам стало интересно, в чем причина. Может у наших звезд гены какие-то не такие?

- Есть ли какая-то генетическая предрасположенность у детей спортсменов к тому, чтобы заниматься спортом, или все это не так работает?

- Безусловно, генетическая предрасположенность есть. Понять ее можно либо с помощью специального анализа ДНК, либо с помощью «естественного отбора» в процессе тренировки, по результату. Второй способ дольше. Но он позволяет оценить все факторы в совокупности. Первый способ - генетические тестирование - помогает предугадать какие заболевания возникнут у спортсмена если он выберет не подходящий ему вид нагрузки.

- Мы смотрим на западный футбол и видим, что отлично играет сын Клюйверта, сын Шмейхеля, сын Симеоне. Даже сын Йохана Кройфа играл неплохо. А дети российских футболистов на один уровень с их родителями выйти не могут. У нас, у русских что, плохие гены?

- Гены у русских самые замечательные. И дети тоже. Дело скорее в том, что у детей российских футболистов могли оказаться другие интересы и возможно не меньшие способности в других сферах. Например, способность эффективно получать энергию при гипоксии подходит как и в спорте так и в работе, где важна концентрация внимания и нужно преодолевать экстремальные условия.

- Генетическая предрасположенность относится только к спорту, или, например, сын художницы тоже генетически может быть предрасположен к изобразительному искусству?

- Особенности мышления тоже зависят от генов. А значит и эмоциональное восприятие и переживание тоже. Это имеет отношение к искусству. Однако надо не забывать, что дети это результат комбинации двух генетических данных, и есть эффекты, когда одни гены подавляют другие. Поэтому какие то данные от одного родителя могут быть подавлены генами другого родителя.

- На что гены влияют больше, на физические данные или на ментальные? Грубо говоря, кем скорее станет ребенок футболиста и актрисы, спортсменом или человеком искусства?

- Генов контролирующих физические данные тысячи. Ментальных данных - сопоставимое количество. Более того, физические данные зависят от типа метаболизма, а этот же метаболизм влияет и на нервные клетки. Таким образом имеется ещё и область пересечения. Всего у человека около 25 000 генов. Поэтому кем станет ребёнок футболиста и актрисы заранее сказать невозможно. Какие то гены футболиста могут подавиться генами актрисы. Какие то гены актрисы могут подавиться генами футболиста. В итоге может получится все что угодно, от нобелевского лауреата до дворника.

- Чьи гены больше влияют на ребенка, материнские или отцовские? Если спортсменкой была мать, повышается ли возможность ребенка быть предрасположенным к спорту?

- По материнской линии наследуется митохондриальная ДНК. За очень редкими исключениями. А митохондрии это фабрики энергии и они значительно влияют на обмен веществ. Поэтому какие то данные по выносливости и метаболизму перейдут от матери. Но опять таки - о каком поле ребёнка идёт речь. Половые специфические гормоны могут многое изменить. Поэтому таких четких утверждений построить нельзя.

- Есть ли сейчас какая-то возможность в раннем возрасте выяснить, к чему предрасположен ваш ребенок? Может существуют какие-то генетические тесты, анализы?

- Да, генетических тестов сейчас существует достаточно много и они подробные. Это например, тесты и на ангиотензинпревращающий фермент ( выносливость или взрывные нагрузки ), гены связанные с функционированием адренорецепторов( реакция на стресс), синтеза инсулина ( склонность к диабету и ожирению ), гены обмена липидов ( склонность к ожирению и атеросклерозу), гены обмена нейромедиаторов ( способность преодолевать стресс, склонности к депрессии) и многие другие.