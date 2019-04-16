Что свидетель Григорян втирал в десну девушке Кокорина? - Советский спорт
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16 апреля 2019 23:28Григорьевская Юлия, Зетилов Игорь

Что свидетель Григорян втирал в десну девушке Кокорина?

Рассказываем о пятом заседании в Пресненском суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника октябрьских драк в центре Москвы Александра Протасовицкого. На этот раз суд опросил четырех свидетелей и изучил несколько видеозаписей.

ЭЛЕКТРИК ВИЛЮНОВ: ПАК ВЕЛ СЕБЯ ТИХО

Примерно в 13.05 зал заседаний заполнился, в том числе родственниками и друзьями подсудимых. Всем места не хватило. Из свидетелей первым выступил… седовласый электрик кафе на Большой Никитской, где стулом били чиновника Дениса Пака, - Александр Яковлевич Вилюнов.

Мужчина рассказал, что заступил на смену в 8 утра и увидел шумную компанию отдыхающих. Внимания на них не обратил, заменил лампочки на веранде и отправился в подсобку, где находится пост охраны. Охранник, однако, попросил Александра Яковлевича присоединиться к нему - из-за конфликта.

Драку электрик не застал - только шум и нецензурную брань. Сам в конфликт не вступал, лишь следил за тем, чтобы разгорячившиеся посетители не портили имущество.

Вспомнил свидетель и Екатерину Бобкову, девушку в красной кофточке. Она, по его словам, бросила со стола две тарелки. Электрик сделал ей замечание, но нарвался на ответную грубость и не стал разбираться. Он также подтвердил, что Бобкова выплеснула содержимое стакана на одного из посетителей.

По завершении конфликта Вилюнов начал выводить пьяную, по его мнению, компанию через запасной выход. Пак вел себя тихо.

«СТУЛ В КАФЕ МОЖЕТ ПРОСЛУЖИТЬ 10 ЛЕТ, А МОЖЕТ И ГОД…»

Был упомянут и знаменитый уже стул. Именно Александр Яковлевич в своей мастерской совершал его починку, когда все закончилось. Он диагностировал вырванную спинку, державшуюся, по его словам, на одном саморезе из четырех. Подсудимые задумчиво слушали электрика…

Адвокат Кокорина Андрей Ромашов спросил: «Сколько могут прослужить стулья, которые стоят в кафе?». «Могут и 10 лет, а могут и год, если так варварски относиться», - не растерялся Вилюнов.

Судья задала несколько уточняющих вопросов относительно конфликта. Однако электрик явно боялся ляпнуть что-то лишнее и отвечал в общих чертах. Вилюнов, к слову, едва ли не первым в кафе узнал в дебоширах футболистов. Вечером накануне он смотрел матч «Зенит» - «Краснодар».

СВИДЕТЕЛЬ КОЗЛОВ: ВСЕ В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ НАЧАЛИ БЫЧИТЬ

Далее на авансцену вышел Андрей Кустов, охранник клуба «Эгоист», где будущие узники «Бутырки» провели ранее утро перед драками. Он подтвердил, что Кокорин и Мамаев появляются в этом заведении примерно каждые три месяца. Кустов, как обычно, вызвал для компании такси, но никто в машину не сел. А когда охранник, переодевшись, снова вышел на улицу, то обнаружил водителя Виталия Соловчука с окровавленным лицом…

Очень много вопросов было задано относительно эпитета «петухи», который Соловчук, исходя из свидетельств прошлой недели, применил к своим обидчикам. «Ребята спрашивали, за что их назвали петухами», - уточнил Кустов. «Все что-то бегали, как в веселой компании, и в какой-то момент начали бычить», - добавил другой опрошенный охранник Андрей Козлов.

Прокурор попросил показать видео с камер наружного наблюдения. В зал внесли телевизор. Адвокаты повозмущались, но были вынуждены согласиться. Мамаев пошутил: «До 23.00 время есть, мы не торопимся». Но перед началом просмотра подозреваемые вдруг посерьезнели. Улыбался только Кирилл Кокорин…

КОКОРИН-СТАРШИЙ: ПОКАЖИТЕ НАМ СГОВОР!

Мамаев обратил внимание судьи на то, что перед дракой сзади них довольно долго сидела другая компания. И никто ни с кем не конфликтовал. Это было отлично видно при просмотре. А Кокорин-старший резко среагировал: «Покажите нам сговор!».

Прокурор ответил, что удар стулом видела вся страна. Мамаев возразил: «Я на протяжении последних минут спокойно говорю с Паком. Уже три минуты спокойно рядом с Паком стою!». Прокурор продолжил: «Кокорин-старший четко бьет Пака, затем Мамаев четко бьет Сергея Гайсина».

А вот на прокурорский вопрос «Что свидетель Карен Григорян дает Бобковой, что она втирает это в десну?» сразу несколько ответов подготовили адвокаты:

1) «Это жвачка!»;

2) «Может, у нее коронка выпала?»;

3) «Вы бы хоть в кино посмотрели, как наркотики дают. А Мамаев спит уже».

…В 20.40 заседание закончилось. Утром в среду, к 9.00 адвокатам уже надо было быть в Мосгорсуде, где рассмотрят апелляцию на продление ареста их подзащитных в «Бутырке» до 25 сентября.

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