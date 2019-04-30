В Сочи подвели итоги 6-й Ежегодной Премии «Спорт и Россия-2019»

Премия и форум проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги.

Открыл мероприятие Бизнес-форум, который стал деловой площадкой для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обмена опытом и успешными практиками.

Представители ведущих российских компаний и спортивных ассоциаций обсудили современные подходы к проектированию инфраструктуры спортивных объектов, разобрали эффективные маркетинговые стратегии, применимые к рынку спортивной индустрии с приглашёнными экспертами испанской Футбольной федерации «LaLiga», «UFC-Россия» и футбольного клуба «Реал Мадрид», Испания и многое другое.

Обсуждая проекты из области поддержки спорта, Олег Семенов, Заместитель директора по взаимодействию со спортивными организациями ООО «Европейская Юридическая Служба» рассказал о своем проекте и отметил необходимость взаимодействия между бизнесом и государством: «Повышение уровня комфорта и безопасности при проведении официальных спортивных соревнований - общая задача государства, спортивных федераций, лиг, организаторов, участников, спонсоров и конечно же самих зрителей. Проект «Стадион-наш общий дом» и бесплатная Горячая линия болельщиков Fanshotline24 успешно решают эту задачу с 2013 года. Быть участником Форума и Лауреатом премии, для нас, это прежде всего огромная ответственность в не простой, но интересной работе по улучшению сервиса для любителей спорта!».

Завершением форума стало выступление Олимпийского чемпиона Александра Легкова. Александр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры, о своём благотворительном проекте «Гонка Легкова», а также ответил на вопросы модератора сессии - главного редактора Чемпионат.com Евгения Слюсаренко.

Продолжением вечера стала торжественная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия - 2019». Победителями Премии стали более пятидесяти организаций, в числе которых X-Fit, БК «Леон», Гостиничный комплекс «Имеретинский», ООО «Европейская юридическая служба», «Баскетбольная Академия Химки», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», Журнал «Главная Ставка», Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор», Yota, портал e-Champs, Reemala, Точный фитнес, Фабрика теннисных столов и спортивно-игрового оборудования «СТАРТ ЛАЙН», Лига детского спорта, ООО «Мерк», АО ХК СДС, АО ХК СДС-Уголь, КАО «Азот», «Футболика» школа футбола для детей и другие. Партнерами премии выступили Клиника доктора Мухиной. Оригитея и ЗАО «Мирра-М».

С каждым годом интерес к премии растет, привлекая в ряды участников все новые направления в спорте. В том числе и киберспорт, зародившийся совсем недавно и быстро набравший обороты, он завоевал сердца миллионов людей по всему миру, набрал огромную популярность и уже сейчас соревнуется с ними по количеству зрительской аудитории. «Киберспорт - это одно из самых быстрорастущих и перспективных направлений современных цифровых технологий, которое открывает новые возможности для самореализации каждого человека, - комментирует Дмитрий Гашев, директор оператора связи «Пролинк» - Я глубоко благодарен жюри премии за высокую оценку моего личного вклада в развитие и поддержку киберспорта в нашей стране и хочу подчеркнуть, что поддержка киберспорта, кибербезопасности, интернет-телевидения являются одними из самых приоритетных направлений компании «ПРОЛИНК»».

Особенностью Премии, которая привлекает внимание общественности, является открытость и поощрение деятельности компаний, которая сейчас только набирает популярность. Так, рынок спортивного маркетинга в России сегодня выходит на новый уровень. На сегодняшний день самый популярный вид спорта у российских рекламодателей – это футбол, аудитория которого всегда огромна. Взаимодействие со спортивными клубами помогают развитию данной отрасли, что подтверждает Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ: «Вот уже второй год подряд жюри престижной премии «Спорт и Россия» награждают компанию BQ в номинации «Лучший маркетинговый проект в области спорта» – за сотрудничество с ФК «Спартак-Москва». В наших планах – развиваться дальше и принимать активное участие в поддержке и популяризации спорта в России».

На церемонии были награждены компании в 10 категориях, таких как «Лучшие проекты по видам спорта», «Спонсорские спортивные проекты», «Корпоративные социально-спортивные проекты», «Спортивные товары и услуги» и других. В категории «Профессионалы спорта и здорового образа жизни» победителем стала компания BingoBoom. «Считаю полученную награду большой честью и ответственностью одновременно. Недавно БК BingoBoom представила новое позиционирование, большинство букмекерских клубов компании в России прошли редизайн и ребрендинг. Мы стремимся соответствовать клиентским предпочтениям, поэтому улучшение уровня комфорта в сети клубов для нас — безостановочный процесс. Выражаю жюри премии благодарность за то, что проделанная нами работа была достойно оценена», - комментирует свою победу президент букмекерской компании BingoBoom, Константин Макаров.

Ни для кого не секрет, что сейчас спортивные технологии развиваются очень быстро. И в условиях большой конкуренции инновации играют огромную роль. «Победа в номинации, посвящённой инновациям, – признание того, что созданная экспертами X-Fit система тренировочных методик Smart Fitness прочно закрепила за собой статус эффективного фитнес-продукта, который дарит людям культуру движения, – отмечает Ольга Чинёнова, PR-директор федеральной сети фитнес-клубов X-Fit. – Мы рады, что наши разработки помогают гармонизировать тело и изменить качество жизни на всех уровнях – физическом, психологическом и ментальном».

Особенностью этого года стало участие большого количества спортивных организаций, ставящих перед собой особую цель – развитие массового спорта в России. Участие приняли такие организации как Российский футбольный союз, Клуб «Кожаный мяч», Федерация стрельбы из арбалета России, Ассоциация «Молодежная хоккейная лига», Хоккейный клуб «Крылья советов». «Развитие молодежного спорта и воспитание спортсменов высших достижений – это успешные инвестиции в будущее страны. Наш проект эффективно выполняет эти задачи, и мы рады оказаться лауреатом столь престижной премии и быть в числе лучших спортивных организаций нашей страны», - комментирует генеральный директор Баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

За вечер на церемонии были награждены представители 50ти компаний-победителей. Ведущим церемонии был Виктор Гусев, известный спортивный комментатор и телеведущий.

В качестве почетных гостей на мероприятие приехали звезды российского футбола – Дмитрий Сычев и Александр Филимонов, а также олимпийский чемпион Александр Легков и известный российский хоккеист Алексей Морозов.