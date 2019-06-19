Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезона - Советский спорт
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19 июня 2019 18:51

Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезона

В подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.

Три последних года на таких церемониях Mastercard и КХЛ награждают специальным призом самого активного болельщика, а также лучшего хоккеиста по версии любителей хоккея. В этом сезоне Бесценным Игроком был признан Кирилл Капризов, а Бесценным Болельщиком – Софья Морозова.

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ТЕБЕ ПОЛОВИНА И МНЕ ПОЛОВИНА

Голосование за самого яркого хоккеиста каждого матча проходило на сайте mastercard.khl.ru. По итогам месяца определялись претенденты на звание Бесценного Болельщика (по одному для каждого клуба). Самые активные игроки и болельщики становились обладателями главной награды «Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику», которая при вручении разделяется на две части.

Победителей определили сразу по окончании последних домашних матчей клубов. А награды вручили уже на церемонии закрытия 11-го сезона КХЛ в Барвихе. Бесценным Болельщиком стала Софья Морозова, а Бесценным Игроком – Кирилл Капризов. В минувшем сезоне за любимых игроков проголосовало свыше 1,1 млн поклонников хоккея.

На церемонии закрытия 11-го сезона КХЛ нападающий ЦСКА Кирилл Капризов оказался в фокусе всеобщего внимания. Сначала он получил приз главному снайперу регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19. А когда ведущая церемонии Екатерина Варнава пригласила Капризова на сцену для вручения трофея Бесценному Игроку, зал встал.

- Спасибо за трофей Бесценного Болельщика, - заявил после награждения Капризов. – Думаю, этот приз заслужили многие игроки, поэтому особенно приятно, что болельщики выбрали меня. Я впервые попал на такую церемонию, здесь все в диковинку.

- Вас удивило, что Бесценным Болельщиком стала девушка?
- Нет, не удивило. Сейчас много девушек приходит на хоккей. Пусть продолжают нас поддерживать, а мы будем стараться радовать болельщиков красивой игрой, голами и победами.

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БЕСЦЕННЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ИГРЫ НЕ ПРОПУСКАЮТ

Софья Морозова, ставшая Бесценным Болельщиком, в этом сезоне была гостьей медиаклуба традиции «Бесценная Лига» Mastercard во время одного из матчей ЦСКА на арене в «Парке Легенд». Как выяснилось, она не пропускает ни одной игры любимой команды.

- Я очень давно хотела побывать на церемонии закрытия сезона КХЛ, но, к сожалению, все никак не удавалось, - призналась Софья. – Поэтому, как только узнала о такой возможности, включилась в борьбу. Конкуренция была сумасшедшая! Как же радостно, что сегодня я здесь, встретилась со своим любимым игроком. Это бесценный момент! Кирилл Капризов – один из самых популярных игроков в КХЛ. Спасибо «Бесценной Лиге» Mastercard и КХЛ за подаренные эмоции. Этот день я не забуду никогда.

Напомним, в сезоне-2017/18 Бесценным Игроком был признан вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин, а Бесценным Болельщиком – Светлана Коляго. Двумя годами ранее впервые приз разделили ставший Бесценным Игроком нападающий магнитогорского “Металлурга” Сергей Мозякин и Бесценный Болельщик Константин Гальченко.

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