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23 июня 2019 13:00Волохов Юрий

Россия создала задел на будущее

21 июня в Минске стартовали II Европейские игры. Этот день был насыщен официальными мероприятиями, которые венчала грандиозная церемония открытия. А в субботу спортсмены Олимпийской команды России завоевали 18 медалей, создав отличный задел уже в первый соревновательный день.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ КРИШТИАНУ

– Мы приветствуем вас на борту нашего лайнера, который носит имя знаменитого советского актера, писателя, кинорежиссера Василия Шукшина, – приветствовал пассажиров рейса Москва – Минск командир корабля. Комфортабельный Аэробус-321 компании «Аэрофлот», генерального партнера Олимпийского комитета России, взял курс на столицу Беларуси.

Среди пассажиров – делегация сборной Португалии в полном составе. Необычный маршрут, чтобы добраться до Минска, выбрали соотечественники Криштиану Роналду.

В зале прилетов минского аэропорта вновь прибывших встречают волонтеры: улыбчивые девушки и ребята, одетые в фирменные цвета футбольного клуба минское «Динамо» – белые майки, синие шорты.

Аккредитацию можно было получить прямо в аэропорту, а дальше это кусок пластика превращает журналиста в настоящую вип-персону. Все белорусское гостеприимство, плюс великолепная организация направлены на то, чтобы журналисты и гости чувствовали себя в Минске максимально комфортно. Аккредитованные журналисты и официальные лица могут бесплатно пользоваться минским городским транспортом. К тому же на время Игр весь транспорт, включая метро, работает до 4 утра.

«УСЛОВИЯ В МИНСКЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА НЕКОТОРЫХ ОЛИМПИАДАХ»

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Вся пятница была посвящена официальным мероприятиям. Начался день с официального открытия Дома болельщиков команды России с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и министр спорта РФ Павла Колобкова. Гостем Дома болельщиков, организованного в Минске благодаря усилиям ОКР, в день его открытия стала легендарная белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

В медиа-центре Дома болельщиков состоялась пресс-конференция Станислава Позднякова, приуроченная к открытию Игр.

– В составе нашей делегации 225 спортсменов, – напомнил глава ОКР. – При этом она достаточно представительная – есть и победители предыдущих Игр в Баку, олимпийские чемпионы. Любопытно, что по количеству участников мы превзошли хозяев соревнований. Мы принимаем участие во всех видах программы, в отличие от многих наших конкурентов, которые сосредотачиваются на чем-то одном. Нам интересно развивать все виды спорта.

Глава ОКР рассказал, что он общался со спортсменами в деревне Игр. Они очень довольны условиями.

– Многие из них рассказывают, что условия проживания здесь лучше, чем на некоторых Олимпиадах. Самые высокие стандарты здесь также применены и к спортивным площадкам, ряд из них я уже посетил и говорю об этом со знанием дела, – отметил Станислав Поздняков.

Расположен Дом болельщиков в культурно-деловом центре «Дом Москвы». Это четырехэтажный особняк в самом центре Минска в 100 метрах от живописной реки Немига.

Дом болельщиков открыт с 10 до 22 часов. Жизнь в нем не замирает ни на минуту. На главной сцене танцоры сменяют певцов, к услугам детей различные настольные игры, а волонтеры не дадут заскучать ни вам, ни вашим детям. Большой популярностью пользуются фотографии на фоне талисманов Олимпийкой команды России – медведя-неваляшки и кота-ушанки. Здесь же павильон компании ZASPORT – официального экипировщика Олимпийской команды России.

Каждый день посвящен какой-то одной теме. Например, в субботу в Доме болельщиков был День мира и дружбы, в воскресенье Международный олимпийский день, а во вторник пройдет день здоровой пищи.

III ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ ПРИМЕТ КРАКОВ

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В рамках торжественного открытия Дома болельщиков состоялось подписание договора о сотрудничестве между Российским международным олимпийским университетом (РМОУ) и Национальным олимпийским комитетом (НОК) Белоруссии. Участие в подписании соглашения приняли ректор РМОУ Лев Белоусов, исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Белоруссии Виктор Лукашенко, а также глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

– НОК Белоруссии уделяет большое внимание развитию олимпийского образования у себя в стране. Мы рады, что можем подписать этот документ, уже более 50 наших специалистов прошли обучение в этом университете. Говорю большое спасибо и надеюсь, что тот опыт и знания, которые получат обучающиеся в этом учебном заведении, послужат развитию олимпийского движения как в нашей стране, так и в России, – отметил Лукашенко.

В субботу в Минске прошла Генеральная ассамблея Европейского олимпийского комитета, в которой приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова. На Генеральной ассамблее утверждена столица III Европейских игр – в 2023 году Игры пройдут в польском Кракове.

РОССИЯ СО СТАРТА ВЫРВАЛАСЬ ВПЕРЕД

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В субботу был первый соревновательный день и наши спортсмены стразу же, без раскачки, взялись за дело. Золото в первом же виде программы – в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в копилку сборной России принесли действующие чемпионы мира в этой дисциплине Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.

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Второе золото не заставило себя ждать. Его вновь добыли стрелки – Юлия Каримова и Сергей Каменский победили в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. В финале они опередили другую российскую пару Анастасию Галашину и Владимира Масленникова со счетом 16:12.

Затем эстафету подхватила восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина, она первенствовала в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике с результатом 87,750 балла. Россиянка вырвала победу на флажке у израильтянки Лины Ашрам, прекрасно исполнив упражнение с булавами.

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– Я до последнего упражнения была в роли догоняющей, – поделилась впечатлениями Дина. – Быть второй психологически нелегко, но я понимала, что у меня будут сильные предметы и есть все шансы обогнать конкурентку.

Огромный вклад в медальную копилку сборной России внесли самбисты – 9 медалей, из них 4 золотых!

Гимн России прозвучал в минском дворце спорта в честь побед Елены Бондаревой (48 кг), Татьяны Казенок (56 кг), Екатерины Оноприенко (74 кг) и Андрея Перепелюка (82 кг). Серебро завоевал Саян Хертек (57 кг), бронза у Никиты Клецкова (68 кг), Альсима Черноскулова (до 100 кг), Галины Амбарцумян (72 кг) и Анны Балашовой (80+кг).

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В спортивной акробатике в дисциплине динамические упражнения победили Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, они же позже завоевали серебро в «балансе».

Успешно выступили и наши дзюдоистки. Дарья Межецкая стала чемпионкой в весовой категории до 57 кг, у Ирины Долговой серебряная медаль в категории до 48 кг, а у Натальи Кузютиной – в полулегком весе.

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Всего в первый день Игр сборная России завоевала 18 медалей – 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей. На втором месте в общем зачете сборная Беларуси – 14 наград из них 4 золотые.

Чествование олимпийцев прошло вечером в Доме болельщиков. Болельщики организовали живой коридор и аплодисментами приветствовали героев Игр.

Президент ОКР Станислав Поздняков вручил памятные медали Олимпийского комитета России, призы и подарки чемпионам и призерам II Европейских игр и поблагодарил болельщиков.

– Только при вашей поддержке наши спортсмены смогли добиться такого успеха – завевать 18 медалей. Очень важно в начале соревнований сделать серьезный задел на будущее.

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