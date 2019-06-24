Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся? - Советский спорт
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24 июня 2019 11:22Костяев Иван

Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?

Главный претендент на россиян – «Флорида».

С таким вратарем, как Бобровский, «Калгари» и «Каролина» могут стать практически неуязвимы в своей зоне. Для этих клубов подписание контракта с Сергеем будет очень сильным ходом. Вопрос лишь один – хочет ли туда сам Бобровский?

1 июля в НХЛ открывается рынок свободных агентов. Для российских болельщиков межсезонье будет очень интересным, потому что сразу две суперзвезды из нашей страны решили сменить клуб. На рынок выйдут нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин и его одноклубник, двукратный обладатель «Везины» Сергей Бобровский.

Оба хоккеиста претендуют на длинный и тяжелый контракт. Оба хотят попасть в команду из крупного города. Наконец, Бобровский и Панарин собираются побороться за Кубок Стэнли. В НХЛ есть всего несколько клубов, готовых удовлетворить запросы россиян. Каждый из них попросит около 10 миллионов долларов.

«Коламбус»

Вы не поверите, но есть вариант, при котором Панарин и Бобровский останутся в «Коламбусе». Он маловероятен, иначе зачем игрокам было вступать в конфликт с клубом, но «Блю Джекетс» показали, что готовы оставить россиян у себя.

Смущает, что Бобровский половину сезона ругался с руководством клуба, всем видом показывая, что он не хочет оставаться в Огайо. Сергея даже отстраняли от матчей из-за «несоответствия клубным ценностям». Его могли обменять до дедлайна.

Когда ситуация успокоилась, то информационное пространство взорвал Панарин. Точнее, его уже бывший агент Дэн Мильштейн, который сказал, что его клиент не намерен вести переговоры с «Коламбусом». Дошло до того, что Панарина освистали собственные болельщики. В итоге Артемий решился на смену агента и сказал, что летом поговорит о соглашении, в том числе, с «Коламбусом».

Но вряд ли россияне останутся в Огайо. Иначе зачем было создавать себе столько проблем?

«Флорида»

Наиболее реальный вариант для перехода обоих – «Флорида». В этом южном штате низкое налогообложение, там всерьез собираются побороться за Кубок Стэнли. Но самое главное – в команду пришел тренер, который умеет добиваться самых высоких целей. Джоэль Кенневилль точно сделает из «Флориды» железного претендента на плей-офф. Для этого ему не хватает крутого вингера и сильного вратаря. Панарин и Бобровский идеально подходят на эту роль.

Не исключено, что сам Артемий хочет именно во «Флориду», поскольку ранее он работал с Кенневиллем и показывал под его руководством отличный хоккей. В «Пантерз» собирается отличная банда, а потенциальное звено Панарина с Александром Барковым и Евгением Дадоновым может стать самым грозным в лиге. Диспетчер (Панарин), отличный двусторонний центр (Барков) и снайпер (Дадонов) – это ли не идеальное сочетание?

Бобровский же может обеспечить надежность на последнем рубеже. Только для этого клубу надо найти 20 миллионов долларов. Но «Флорида» может найти выход.

«Рейнджерс» и «Айлендерс»

«Рейнджерс» – это вариант сугубо для Панарина, Бобровского в этой команде не будет, поскольку он там попросту не нужен. В Нью-Йорке затеяли перестройку. Панарин может стать главной звездой команды на долгие годы и способен помочь команде побороться за Кубок Стэнли через 2-3 года. По слухам, Артемия также привлекает возможность жизни в Нью-Йорке.

«Айлендерс» называли в числе претендентов на Бобровского. Но не очень понятно, зачем этой команде Сергей. Там есть Робин Ленер, который провел шикарный сезон и вошел в тройку претендентов на «Везину». «Островитяне» могут найти лучшее применение 10 миллионам долларов. Тем более, после ухода Джона Тавареса в составе нет суперзвезды. Что удивительно, никаких слухов о переходе Панарина в «Айлендерс» не ходило.

«Сан-Хосе»

«Акулы» недавно подписали тяжелый контракт с защитником Эриком Карлссоном. В составе этой команды есть еще несколько игроков с большими соглашениями. Все это делает «Шаркс» не самым явным претендентом на Бобровского и Панарина. Хотя каждый из них не помешал бы «Сан-Хосе».

Особенно это касается Сергея. «Акулам» нужен классный вратарь, чтобы наконец-то побороться за Кубок Стэнли. Правда, первый номер «Шаркс» Мартин Джонс подписан до 2024 года с зарплатой в 5,75 миллиона долларов, но ради Бобровского можно поискать варианты для обмена.

Клубы из Калифорнии назывались в качестве претендентов на Артемия. Вряд ли он решит перейти в «Вегас» или «Лос-Анджелес». «Сан-Хосе» выглядит более предпочтительным вариантом с точки зрения борьбы за Кубок Стэнли. Другое дело, что все мечты «акул» подписать Панарина упираются в потолок зарплат.

«Каролина» и «Калгари»

Панарина вряд ли заинтересуют эти команды, поскольку «Калгари» не имеет ничего общего с Калифорнией, а «Каролина» – с большим рынком. Но эти команды называются одними из претендентов на Бобровского.

Обоим коллективам срочно нужен классный вратарь. «Калгари» и «Каролина» умеют и любят играть от обороны. У «Флэймз», например, вообще один из лучших защитников в лиге. «Харрикейнз» в этом плей-офф показали, что команда также умеет отлично действовать в обороне.

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