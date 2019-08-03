Когда Байкал пенится. Как прошел Аквабайк-фестиваль в Иркутске

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Признаться, добраться на этот фестиваль оказалось делом непростым: дорога от дверей до дверей заняла практически сутки вместо плановых пяти с небольшим часов полета. Долетев до Иркутска, командир воздушного лайнера сообщил, что метеоусловия сесть не позволяют, покружил над городом полчаса в надежде, что позволят, а потом принял решение развернуться и лететь полтора часа в обратном направлении – на запасной аэродром в Красноярске.

- Можно садиться в тумане, хотя ночью это не очень приятно. Но садиться в тумане, смешанном со смогом от лесных пожаров –нельзя, - пояснили мне свое решение представители авиакомпании, осуществлявшей перелет.

- Почему же сели в Красноярске? Здесь тоже горит.

- А в Иркутской области – еще и наводнения. Много испарений, потому много туманов.

Описывать все перипетии дороги не буду. Главное, что к началу фестиваля, информационную поддержку которому оказывает «Советский спорт», я все-таки успел. И было ради чего спешить.

Не будучи абсолютно никаким специалистом в таком экзотическом виде спорта, как аквабайк, я искренне полюбил его за эти два дня всем сердцем.

Эти байки и на причале выглядят как произведение искусства. В воде же вообще происходит чудесное преображение.

С какой же стороны объезжать этот буек?

Мастерское преодоление водной глади на скорость, кольцевые гонки, параллельный слалом, а на второй день – фристайл, где пилоты совершают такие пируэты, что и представить невозможно.

А вы так сможете?

Или вот так?

Добавьте к этому атмосферу – всё это происходит, по сути, в устье Ангары, на водохранилище, в нескольких метрах от стоящего на приколе легендарного ледокола «Ангара», в последней официальной столице Российской Империи.

Вот эта легендарная машина, созданная британскими конструкторами еще в конце XIXвека.

Статус «международный» у фестиваля – не ради красного словца. Почти два десятка стран были представлены в различных видах программы.

И это я еще не рассказал о показательных выступлениях, мастер-классах, уникальном ночном шоу с огнеметами и всеми теми вещами, о которых можно говорить долго и восторженно – так, что вы точно будете кусать локти от того, что не знали об этом и потому не поехали.

Мероприятие было организовано с душой и, что называется, не для галочки. Количество активностей в зоне проведения фестиваля зашкаливало – это не только концерты местных групп, но и развлечения на любой вкус.

С таким оппонентом в настольный теннис можно поиграть и без сетки.

Девушки бывают не только у мотобайкеров – у водных байкеров они даже покруче. Сами умеют кататься.

Есть и те, кто просто приходит поболеть.

Не позабыли и о том, что времена нынче интерактивные. Участники к фестивалю могли готовиться не только на аквабайке, но и на телефоне или планшете, скачивая игру, специально созданную программистами ради этого мероприятия.

Конечо, ради колорита стоит ехать так далеко и стоит устраивать подобные мероприятия вдали от столиц. Я лично понастольгировал – в Москве таких бочек с квасом не видел уже давно.

Тут даже квас хранит память о легендарном адмирале Колчаке, который именно в Иркутске встретил свою смерть.

Мне лично понятно лишь одно слово из трех, но колорит ощущается.

Да, и без рыбы отсюда точно не уехать, но это уже совсем другая история.