Когда Байкал пенится. Как прошел Аквабайк-фестиваль в Иркутске - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 августа 2019 20:47Яременко Николай

Когда Байкал пенится. Как прошел Аквабайк-фестиваль в Иркутске

Наш главный редактор в течение двух дней наслаждался в устье Ангары ярким и по-своему уникальным Международным фестивалем по аквабайку.  

Признаться, добраться на этот фестиваль оказалось делом непростым: дорога от дверей до дверей заняла практически сутки вместо плановых пяти с небольшим часов полета. Долетев до Иркутска, командир воздушного лайнера сообщил, что метеоусловия сесть не позволяют, покружил над городом полчаса в надежде, что позволят, а потом принял решение развернуться и лететь полтора часа в обратном направлении – на запасной аэродром в Красноярске.

- Можно садиться в тумане, хотя ночью это не очень приятно. Но садиться в тумане, смешанном со смогом от лесных пожаров –нельзя, - пояснили мне свое решение представители авиакомпании, осуществлявшей перелет.

- Почему же сели в Красноярске? Здесь тоже горит.

- А в Иркутской области – еще и наводнения. Много испарений, потому много туманов.

Описывать все перипетии дороги не буду. Главное, что к началу фестиваля, информационную поддержку которому оказывает «Советский спорт», я все-таки успел. И было ради чего спешить.

Не будучи абсолютно никаким специалистом в таком экзотическом виде спорта, как аквабайк, я искренне полюбил его за эти два дня всем сердцем.

0

Эти байки и на причале выглядят как произведение искусства. В воде же вообще происходит чудесное преображение.

0

С какой же стороны объезжать этот буек?

Мастерское преодоление водной глади на скорость, кольцевые гонки, параллельный слалом, а на второй день – фристайл, где пилоты совершают такие пируэты, что и представить невозможно.

0

А вы так сможете?

0Или вот так?

Добавьте к этому атмосферу – всё это происходит, по сути, в устье Ангары, на водохранилище, в нескольких метрах от стоящего на приколе легендарного ледокола «Ангара», в последней официальной столице Российской Империи.

0

Вот эта легендарная машина, созданная британскими конструкторами еще в конце XIXвека.

0

Статус «международный» у фестиваля – не ради красного словца. Почти два десятка стран были представлены в различных видах программы.

И это я еще не рассказал о показательных выступлениях, мастер-классах, уникальном ночном шоу с огнеметами и всеми теми вещами, о которых можно говорить долго и восторженно – так, что вы точно будете кусать локти от того, что не знали об этом и потому не поехали.

Мероприятие было организовано с душой и, что называется, не для галочки. Количество активностей в зоне проведения фестиваля зашкаливало – это не только концерты местных групп, но и развлечения на любой вкус.

0

С таким оппонентом в настольный теннис можно поиграть и без сетки.

0

Девушки бывают не только у мотобайкеров – у водных байкеров они даже покруче. Сами умеют кататься.

0Есть и те, кто просто приходит поболеть.

Не позабыли и о том, что времена нынче интерактивные. Участники к фестивалю могли готовиться не только на аквабайке, но и на телефоне или планшете, скачивая игру, специально созданную программистами ради этого мероприятия.

Конечо, ради колорита стоит ехать так далеко и стоит устраивать подобные мероприятия вдали от столиц. Я лично понастольгировал – в Москве таких бочек с квасом не видел уже давно.

0

Тут даже квас хранит память о легендарном адмирале Колчаке, который именно в Иркутске встретил свою смерть.

0

Мне лично понятно лишь одно слово из трех, но колорит ощущается.

Да, и без рыбы отсюда точно не уехать, но это уже совсем другая история.

31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
03/08 10:00Хоккей
Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
03/08 17:57Футбол
Гилерме и институт репутации. Дерзкая колонка Отара КушанашвилиИзвестный шоумен - о вратаре «Локомотива».
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
03/08 21:07Футбол
В меньшинстве «Спартак» играет лучше! Удаление Понсе спутало Хохлову картыШюррле и Мирзов дебютировали за «Спартак» в столичном дерби с «Динамо» (0:0), в котором больше тайма красно-белые отыграли в меньшинстве. Бело-голубые второй раз за четыре тура не смогли реализовать большинство.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
03/08 20:36Футбол
Крыховяк организовал День железнодорожника!Команда Юрия Семина вырвала победу в Самаре на четвертой добавленной минуте.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
02/08 21:30Футбол
Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак»Сегодня на «Открытие Арене» в Тушине прошла презентация новичков «Спартака». На вопросы журналистов ответили Джордан Ларссон, Резиуан Мирзов и Эзикиель Понсе.
30/07 18:45Хоккей
Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение – нет, не кинула.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
02/08 21:00Футбол
Андре Шюррле: Самое большое впечатление на меня произвела статуя гладиатораНемецкий новичок «Спартака» рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в московском клубе.
Новости
21:11 Футбол Первые 0:0 сезона пришлись на 26-й матч. Рекорд России выстоял
20:56 Футбол «Спартак» выстоял в дерби с «Динамо» после удаление Понсе
20:47 Футбол «Арсенал» намерен взять Коутиньо в аренду
20:22 Футбол «Ротор» нанес поражение «Краснодару-2»
20:17 Хоккей «Сочи» в серии буллитов обыграл рижское «Динамо»
20:10 Футбол Сергей Хусаинов – об удалении Понсе: Это не футбол, это антифутбол
20:08 Футбол «Зенит» - «Краснодар». Стартовые составы команд
20:02 Теннис Александрова отдала один гейм канадке Вонг
20:00 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» в концовке матча упустила победу над «Челси»
19:54 Футбол «Текстильщик» одержал первую победу в ФНЛ
19:43 Футбол «Спартак» – «Динамо». Понсе удален на 35-й минуте
19:39 Футбол «Ницца» Виейра пропустила 14 мячей за неделю
19:19 Футбол Юрий Семин: В обороне в последнее время на ноль не играем - над этим будем работать
19:18 Футбол Гендиректор «Крыльев»: Пошли эмоции и пропустили второй
19:08 Футбол «Шинник» дома проиграл «Авангарду»
19:01 Футбол Олег Кононов: Никаких сложностей с адаптацией у новичков быть не должно
18:49 Футбол «Манчестер Юнайтед» предложил Дибале контракт с зарплатой в 11 миллионов евро за сезон
18:23 Футбол «Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов»
18:13 Формула-1 Ферстаппен – сотый победитель квалификации в истории «Формулы-1»
17:55 Футбол Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч против «Динамо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика