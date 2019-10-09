Станислав Черчесов: В Луневе мы уверены, как и в каждом нашем футболисте

– Сбор в это раз скоротечный. Каково состояние тех ребят, которые занимаются по индивидуальному графику: Фернандеса, Баринова и Кузяева?

– Времени практически столько же, сколько и всегда. Здесь ничего нового нет. Ребята сегодня уже тренировались в общей группе. После тура, когда команда приезжает в сборную, бывают маленькие болячки, на которые нужно обращать внимание, что мы и делали. Сегодня все работали в общей группе, и никаких проблем нет.

– Вы всегда говорили, что очень важно привести игроков в одинаковое психологическое состояние. Вчера Дмитрий Баринов сказал, что ему даже пришлось поддержать Георгия Джикию в связи со сложной ситуацией в клубе. Вы проводили индивидуальные беседы с игроками? О чем говорили и какой сейчас эмоциональный фон в команде?

– У нас бывают и теории, и индивидуальные беседы. Это нормальная практика. Если футболист выигрывает, с ним надо беседовать. Если какие-то неудачи – тоже надо. В клубе одни требования. В сборной – другие. Это не зависит от того, выиграл кто-то или проиграл?

– Что касается положения сборных в группе, Бельгия и Россия обеспечили себе выход из группы. Шотландия с другой стороны показала себя не очень хорошо, не так, как многие рассчитывали. Не удивило ли вас такое плохое выступление Шотландии в отборочном турнире?

– В нашей группе все еще впереди. Нам предстоит четыре матча. Понятно, что есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Я сборной Шотландии, мы готовимся к хорошему, ответственному матчу. А как охарактеризовать соперника, наверное, это сделает мой коллега. Мне хотелось бы говорить про свою команду, а не про соперника.

– На выезде сборная проводит предыгровую тренировку на том стадионе, на котором сыграет. Сегодня тренировка прошла в Новогорске. Насколько это принципиально и энергозатратно тренироваться на базе перед матчем или на стадионе?

– Единственное различие в том, что до Лужников надо ехать час, как минимум, и час обратно. То есть два часа. В предыгровой день мы посчитали, что это не целесообразно. Поэтому решили провести тренировку в Новогорске. С Лужниками мы знакомы и знакомится не надо. А так согласитесь, что два часа в дороге ломают все планы. Думаю, что наше решение правильное.

– Возможно, самую большую угрозу для России в предстоящей игре представляет не столько сборная Шотландии, сколько самоуспокоенность в связи с турнирной таблицей. Согласны?

– Вы этого хотите? У нас впереди еще матчи. 12 очков еще можно поделить, и мы готовимся к предстоящей встрече независимо от того, что говорит турнирная таблица.

– У Лунева сезон начался неровно, было несколько результативных ошибок. Есть ли по этому поводу беспокойство и с чем это связано? Может это психология или есть какие-то технические проблемы?

– У меня в этом плане нет никаких проблем. Уровень вратаря, который он на протяжении нескольких лет показывает. Неудачи бывают у всех. Лунев был у нас на собеседовании. Мы спокойно все разобрали, и все идет своим чередом. В психологическом плане у Лунева никаких проблем нет. Он игрок нашей команды. Мы в нем уверены, как и в каждом.

– (Артем Дзюба) – Я бы хотел заступиться за своего товарища. Мне немного непонятно, сто в СМИ началась какая-то травя. Давайте посмотрим статистику. Он пропустил меньше всех в РПл, в Лиге чемпионов его команда выиграла и сыграла в ничью. Я не могу понять откуда все это взялось? Достоит ли он вызова в сборную или нет? Это некрасиво со всех сторон, этот спич. Посмотрите на человека. У него хороший уровень. Он достоин играть в сборной и в «Зените». Я призываю вас немножко поуважительней относиться к Луневу. Он не давал такого повода. Ошибаются все. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А просто сидеть и кричать, что он не ловит, ну, идите, поймайте. Поэтому я извиняюсь, конечно, но меня это немного напрягает. Лунев – мой товарищ и хороший друг. Меня это очень сильно обижает. Если Станислав Черчесов и Гинторас Стауче его вызывают, значит, у Лунева есть определенный уровень. Он достоин быть в сборной. Команда не проигрывает, а вы постоянно Лунев-Лунев. Что у нас за натура такая, кого-то одного ловить?

– Станислав Саламович, с Соболевым вы поработали три дня. Насколько он соответствует требованиям сборной и как все воспринимает?

– Три дня – это мало. Мы никогда не делаем скоропалительных выводов. Сегодня он провел еще один тест, который нам покажет его скоростные качества. Но опыт говорит, что практически ни один футболист, который был вызван в первый раз в сборную, не смог раскрыть себя до конца как личность, и как футболист. Тот же пример с Караваевым, Комличеснко. Артем не даст соврать. Он же видит, что кому-то из игроков надо больше времени, кому-то меньше, чтобы влиться в коллектив. Если он чувствует себя комфортно, тогда можно сделать окончательные выводы, подходит он нам по каким-то параметрам или нет. Он забил десять мячей и его появление в сборной оправдано. Тем более, Федор Смолов получил травму. А так время покажет. Мы никого не торопим, никогда не давим. Идет естественный процесс. Остальное скажет Артем, что они там говорят о главном тренер, потому что он находится с ним в раздевалке.