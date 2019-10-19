Зарипов избил Умарка. Уфа выиграла зеленое дерби

Загрузка...

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев забил в Пекине и достиг гроссмейстерского рубежа «200 голов в чемпионатах страны». До капитана «Магнитки» Сергея Мозякина, на счету которого 530 шайб, рукой подать.

Однако викторию 2:1 бело-голубым принес Вячеслав Кулемин, мастер штамповать победные голы. А «Куньлунь» расстался с канадо-итальянским защитником Майоне. Может, Рига вернет любимца болельщиков, восхитившим всех на Матче звезд в Казани музыкальным талантом?

Продолжает триумфальное восхождение «Адмирал». Для «моряков» и счет 1:3 – не приговор. В домашнем матче с «Северсталью» они совершили камбэк, забивая на любой вкус. Не без помощи обороны и вратаря соперника. Наставник «сталеваров» Андрей Разин не стесняясь пихал своим подопечным. Пока они сохранили восьмое, кубковое, место. Но скоро должен набрать ход «Локомотив», и тогда…

Зеленое дерби уже не так возбуждает, как раньше. Тем более что в этом регулярном чемпионате «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся 6 раз, в том числе и в шведйцарском Давосе (в декабре). Первое свидание, в Уфе, запомнится драками. Скоротечный батл капитанов Умарка и Зарипова завершился победой по очкам «барса». Справедливости ради стоит отметить: Заря стремительно накинулся на оппонента, успел нанести пару ударов. Швед скинул перчатки, когда судьи разняли дерущихся.

Но за удары в драке очки в турнирной таблице не прибавляются. Умарк открыл счет, а Зарипов «промолчал». Хозяева победили 3:1.

Счет 3:1 не стал гарантией победы в Хельсинки. «Йокерит» перевес в две шайбы не удержал и уступил в овертайме 3:4. В очередной раз позабавив вратарем из НХЛ Ниеми.

ЦСКА в матче с «Трактором» отскочил. Не надо смотреть на счет 3:0. Главный тренер армейцев Игорь Никитин сразу после финальной сирены заявил, что его подопечные позволяли соперникам недопустимо много, но подтащил вратарь Сорокин.

Один «тракторист» Шолохов трижды мог огорчить красно-синих, но так и не нашел клбичи к воротам. В конце первого периода в своей зоне упал Капризов, а в середине второго ушел в раздевалку. Говорят, потянул мышцу. По горячим следам Никитин не смог сообщить больше о характере повреждения.

Не играл Шалунов, которые пропустит неделю. Еще на больший срок выбыл кадровый капитан Андронов. А через неделю армейцев ждет матч-реванш с «Авангардом».

«Трактор» потерпел четвертое поражение подряд. Руководство клуба ищет ходы усиления состава. Говорят о каких-то грядущих обменах со «Спартаком» - Кэйлофа на Даугавиньша.

Пока «Трактор» на восьмом месте в конференции. Но провел на 3-4 матча больше конкурентов. По большому счету выдавить челябинцев из зоны плей-офф должна «Магнитка».

Тренер Петерис Скудра сетует на плохую реализацию голевых моментов.

«Прокати нас, Петруша, на тракторе,

До околицы нас прокати», - напомним строки известной старой песни.

До околицы уже прокатил… Дальше – вряд ли позволят.