Григорий Иванов: 300 миллионов от Тинькова – мало. Но больше-то никто не дает

«РАЗГОВОРЫ О ЛЕГКОЙ СЕТКЕ «УРАЛА» – БРЕД»

– Заявки на финал Кубка России подавали многие, но РФС отдал предпочтение Екатеринбургу. Чувствуете повышенную ответственность?

– Для наших болельщиков это отличный подарок. Екатеринбург уже проводил кубковый финал – и довольно успешно. Теперь, уверен, все тоже пройдет на самом высоком уровне. Благодарны РФС за оказанное доверие. А эти разговоры о том, что нам снова дали финал, потому что у «Урала» легкая сетка – просто бред!

– Тем не менее, шансы третий раз за последние четыре года дойти до финала Кубка у «Урал» есть. Уже предвкушаете?

– Не хочу сейчас ничего загадывать. Сначала надо выиграть четвертьфинал, потом – полуфинал. Это большой путь. А в финал хотят все. Не только мы, но и остальные семь участников турнира.

«НЕ НАДО ХЛОПАТЬ В ЛАДОШИ, НО СКАЗАТЬ СПАСИБО НОВОМУ СПОНСОРУ ДОЛЖНЫ»

– Как относитесь к появлению у РПЛ титульного спонсора – «Тинькофф Банка»?

– Положительно. Это крупный банк. Все руководители клубов РПЛ за. Мы благодарны РПЛ и РФС за то, что они привели такого спонсора.

– Но вам не кажется, что 300 миллионов рублей в год за право быть титульным спонсором – это слишком мало?

– Согласен, мало. Ну а кто больше даст? Не было других предложений. Если бы они появились, сразу бы начали переговоры. А в нынешней ситуации и 300 миллионов не помешают. Это не значит, что мы должны хлопать в ладоши, но сказать спасибо Олегу Тинькову должны.

– А почему других желающих вложиться в российский футбол нет?

– Для меня самого это странно. И телевидение платит гораздо меньше, чем в других странах – скажем, в Турции. Значит, мы все что-то делаем не так, раз спрос на продукт такой низкий. Видимо, где-то недорабатываем. И наша общая задача – сделать так, чтобы со временем из потенциальных инвесторов выстроилась очередь.

– Не смущают нелицеприятные высказывания Тинькова об уровне футбола в РПЛ?

– Все течет, все меняется. Сегодня человек говорит одно, завтра может думать уже иначе. Но это не наше дело. Раз у РПЛ появился новый титульный спонсор, мы должны прославлять его на всю страну благодаря классному футболу, интересному максимально широкой аудитории.

