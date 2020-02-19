Классическая победа Симеоне. «Ливерпуль» потерпел первое поражение в 2020 году - Советский спорт
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19 февраля 2020 00:57Зибрак Артем

Классическая победа Симеоне. «Ливерпуль» потерпел первое поражение в 2020 году

«Атлетико» сыграл в свой привычный футбол, связав соперника по рукам и ногам, подопечные Клоппа недооценили соперника и ни разу не пробили в створ.

Без сюрпризов

Лига чемпионов вернулась двумя такими разными, но одинаково роскошными противостояниями «Боруссии» Д с «ПСЖ» и «Атлетико» с «Ливерпулем». По вывеске встреча в Мадриде, пожалуй, была более статусной – лучшая атака Европы против еще недавно лучшей обороны мира, действующий победитель Лиги чемпионов против относительно недавнего финалиста. В общем, интриг было много.

Юрген Клопп выставил привычный состав в привычной схеме 4-3-3 с классическое трио Садио Мане – Роберто Фирмино – Мохамед Салах в передней линии. Разве что выбор Жоржиньо Вейналдума и Джордана Хендерсона в центре не был очевидным, но Клопп, видимо, рассчитывал на максимальный баланс в середине, без перекоса в атаку.

Диего Симеоне тоже не стал отходить от традиционной модели 4-4-2. Чуть менее ожидаемым стал выход Шиме Врсалько на правом фланге обороны, да Тома Лемара на противоположном краю полузащиты.

По плану Симеоне

Что удивило, так это стартовый натиск хозяев. В предматчевых раскладах многим казалось, что испанцы с первых минут начнут душить соперника, стараясь удержать нулевую ничью, но Симеоне пошел иным путем. Мадридцы набросились на ворота Алисона Бекера и уже на четвертой минуте открыли счет – после розыгрыша углового Фабиньо неудачно подставил ногу, и Сауль пробил Алисона с нескольких метров.

Открыв счет, «Атлетико» оставил мяч мерсисайдцам и с удовольствием откатился на свою половину поля, но не покидало ощущение, что именно они контролируют происходящее на поле. Главная сила «Ливерпуля» в атаках с фланга, но Мане и Салах были разобраны Врсалько и Ренаном Лоди, у Трента Александера-Арнольда подачи не шли, а Эндрю Робертсон мяч получал редко.

Показательно, что к середине первого тайма гости имели преимущество по владению мячом 67% на 33%, а по ударам катастрофически проигрывали 0-4. Мадридцы выбирались к воротам редко, но намного опаснее – если бы Альваро Мората сумел с угла вратарской переиграть Алисона, они вели бы уже с разницей в два мяча.

Англичане сумели ответить только двумя неточными ударами издалека, попаданием Салаха в голову Аугусто Фелипе да его же голом из очевидного офсайда. Египтянин был самым активным в атаке «Ливерпуля», но полностью проиграл борьбу Лоди (бразилец вообще провел блестящий матч) и стал периодически уходить от него в центр нападения. Впрочем, и между здоровенными Фелипе и Стефаном Савичем ему было не проще.

«Ливерпуль» не в своей тарелке

Редко когда такое увидишь, чтобы сразу оба тренера уже в перерыве сделали по замене. Симеоне выпустил вместо Тома Лемара Маркоса Льоренте, вызвав незначительные перестановки. Коке отправился на левый фланг, а Льоренте – на его позицию справа. Клопп сделал замену по позиции – вместо потерявшегося в первом тайме и заработавшего желтую (а мог и вторую, но арбитр его пожалел) Мане слева появился Дивок Ориги. Он очень плохо вошел в игру – постоянно допускал технический брак и тормозил вертикальные атаки.

Ход с перманентным перемещением Салаха в центр, видимо, понравился немецкому специалисту. В позиционных атаках он стал еще чаще оставлять фланг Тренту, прячась между линиями в районе линии штрафной. Так египтянин подкараулил подачу справа за спинами защитников и классно пробил головой, но немного не попал в ближний угол.

Вторая половина встречи получилась еще менее зрелищной, чем первая. Очень непривычно было видеть «Ливерпуль» на таких низких скоростях, но «матрасники» навязали им борьбу по всей площади поля и высоко накрывали в начальной фазе атак. Как следствие, защитникам мерсисайдцев не удавалось поднять голову и приходилось пулять мяч вперед, а зацепиться там за него не удавалось. Симеоне, размахивая руками, как крыльями, страстно заводил трибуны, а Клопп приуныл и молча взирал на происходящее.

Если считать голевые моменты, можно сказать, что на второй гол команды наиграли, но даже до удара в створ их довести не смогли. Мората, оказавшись напротив ворот, не вовремя поскользнулся (и вскоре был заменен), Лоди из-за пределов штрафной пробил классно, но мимо дальней штанги, а Хендерсон не попал в пустой угол. Англичане вообще за всю игру ни разу не задействовали Яна Облака.

В итоге матч завершился классической для Симеоне минимальной победой. На «Энфилд» испанцы через месяц (11 марта) поедут уверенными в своих силах, а англичане тешат себя воспоминаниями об игре с «Барселоной» почти годичной давности, когда им удалось отыграть куда большее отставание.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 4 Сауль.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Врсалько, Сауль, Коке, Лемар (Льоренте, 46), Томас, Корреа (Диего Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Мане (Ориги, 46), Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино.

Предупреждения: Мане (40), Корреа (45), Гомес (59).

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