Классическая победа Симеоне. «Ливерпуль» потерпел первое поражение в 2020 году

Без сюрпризов

Лига чемпионов вернулась двумя такими разными, но одинаково роскошными противостояниями «Боруссии» Д с «ПСЖ» и «Атлетико» с «Ливерпулем». По вывеске встреча в Мадриде, пожалуй, была более статусной – лучшая атака Европы против еще недавно лучшей обороны мира, действующий победитель Лиги чемпионов против относительно недавнего финалиста. В общем, интриг было много.

Юрген Клопп выставил привычный состав в привычной схеме 4-3-3 с классическое трио Садио Мане – Роберто Фирмино – Мохамед Салах в передней линии. Разве что выбор Жоржиньо Вейналдума и Джордана Хендерсона в центре не был очевидным, но Клопп, видимо, рассчитывал на максимальный баланс в середине, без перекоса в атаку.

Диего Симеоне тоже не стал отходить от традиционной модели 4-4-2. Чуть менее ожидаемым стал выход Шиме Врсалько на правом фланге обороны, да Тома Лемара на противоположном краю полузащиты.

По плану Симеоне

Что удивило, так это стартовый натиск хозяев. В предматчевых раскладах многим казалось, что испанцы с первых минут начнут душить соперника, стараясь удержать нулевую ничью, но Симеоне пошел иным путем. Мадридцы набросились на ворота Алисона Бекера и уже на четвертой минуте открыли счет – после розыгрыша углового Фабиньо неудачно подставил ногу, и Сауль пробил Алисона с нескольких метров.

