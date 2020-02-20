Проиграли в лотерею. Россия - седьмая в спринтерской эстафете на ЧМ 

Называть эту гонку лотереей хочется, но, вот правильно ли это - большой вопрос. Ведь уже вовсю идут слухи: якобы сингл-микст вот-вот вставят в олимпийскую программу вместо классическо-марафонских индивидуальных гонок. С одной стороны, мне этот вариант не шибко нравится, с другой, особенно после сегодняшнего… Нет, что бы кто ни говорил, а что что-то в этой спринтерской чехарде все-таки есть.

Наши проиграли ровно минуту. При том, что стрелковые показатели у россиян - точно такие же, как у чемпионов из Норвегии: шесть дополнительных патронов. То есть, вся разница между нами и ими взялась только от скорости на лыжне. С поправками, конечно - ведь скандинавы выставили сегодня оптимальный состав с самым быстрым биатлонистом мира Йоханнесом Бе и двукратной чемпионкой этого турнира Марте Улсбю-Ройселанд, в то время как наш лидер Александр Логинов отдыхал. При его участии отставание на лыжне было бы наверняка меньше. Хотя Елисеев, пропускавший в среду индивидуальную гонку, сегодня на четырех спринтерских кругах проиграл Бе-младшему совсем немного, десять секунд.

Зато у Куклиной относительно Улсбю - минус почти полминуты. Вот и весь секрет. Тем более, что именно с Ларисы это все и началось. История известная: сразу отстаем, пытаемся догонять, из-за этого мажем, снова с переменным успехом догоняем-промахиваемся и так далее.

Для спринтерского сингл-микста Куклина просто не годится. Теперь это настолько очевидно, что тут даже нечего обсуждать! Другое дело, что тренеры держат в уме неолимпийский статус данной дистанции и потому используют ее как промежуточное, слабое, звено. Пока основания для такой тактики у них действительно имеются.

Эта гонка выпадает из привычных представлений о биатлоне и вызывает массу нареканий – мол, в такую лотерею играть бессмысленно. Но мне в этой связи вспоминается, как в свое время все гнобили лыжный спринт, который нынче является и самым частым, и самым зрелищным видом в своем виде спорта. Может, это мы с вами еще не «всосали» сингл-микст так, как он того заслуживает и проблема не в нем, а в нас?

Очень может быть. А если даже и нет, то Норвегия, так или иначе, первой на ЧМ-2020 добыла третью золотую медаль. В пятницу на чемпионате выходной, а потом – последний рывок. Две эстафеты в субботу и два масс-старта в воскресенье.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Одиночная смешанная эстафета

Стрельба Ход Финиш 1 Норвегия 0+6 (0+1 0+4 0+1 0+0) 1 (27.04,1) 34.19,9 2 Германия 0+5 (0+1 0+2 0+1 0+1) 7 (+45,1) +17,6 3 Франция 0+4 (0+0 0+3 0+0 0+1) 2 (+11,7) +29,8 4 Швеция 0+7 (0+1 0+2 0+2 0+2) 5 (+32,3) +35,2 5 Швейцария 0+9 (0+2 0+1 0+2 0+4) 4 (+21,4) +40,6 6 Австрия 0+4 (0+1 0+0 0+3 0+0) 9 (+55,9) +54,5 7 Россия 0+6 (0+2 0+1 0+2 0+1) 6 (+40,3) +1.00,5

Сборная России по этапам

1 (лежа) Место 2 (стоя) Место Ход Финиш 1 Куклина 0+1 11 (+14,3) 0+1 10 (+18,6) 12 (+13,0) 10 (+18,6) 2 Елисеев 0+0 5 (+14,8) 0+1 10 (+21,2) 5 (+6,4) 10 (+21,2) 3 Куклина 0+2 10 (+34,0) 0+0 9 (+37,4) 13 (+20,3) 9 (+37,4) 4 Елисеев 0+1 9 (+51,0) 0+0 7 (+54,1) 3 (+10,9) 7 (+1.00,5)

Все медали ЧМ-2020

Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 3 2 2 7 2 Франция 2 1 2 5 3 Италия 2 1 0 3 4 Россия 1 0 1 2 5 Германия 0 3 0 3 6 США 0 1 0 1 7 Чехия 0 0 2 2 8 Австрия 0 0 1 1

Расписание оставшихся гонок

22 февраля, суббота

13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины