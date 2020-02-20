Проиграли в лотерею. Россия - седьмая в спринтерской эстафете на ЧМ  - Советский спорт
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20 февраля 2020 18:53Тигай Лев

Проиграли в лотерею. Россия - седьмая в спринтерской эстафете на ЧМ 

На чемпионате мира в Антхольце одиночную смешанную эстафету выиграли норвежцы Марте Улсбю и Йоханнес Бе. Наши Лариса Куклина и Матвей Елисеев – на седьмом месте. 

Называть эту гонку лотереей хочется, но, вот правильно ли это - большой вопрос. Ведь уже вовсю идут слухи: якобы сингл-микст вот-вот вставят в олимпийскую программу вместо классическо-марафонских индивидуальных гонок. С одной стороны, мне этот вариант не шибко нравится, с другой, особенно после сегодняшнего… Нет, что бы кто ни говорил, а что что-то в этой спринтерской чехарде все-таки есть.

Наши проиграли ровно минуту. При том, что стрелковые показатели у россиян - точно такие же, как у чемпионов из Норвегии: шесть дополнительных патронов. То есть, вся разница между нами и ими взялась только от скорости на лыжне. С поправками, конечно - ведь скандинавы выставили сегодня оптимальный состав с самым быстрым биатлонистом мира Йоханнесом Бе и двукратной чемпионкой этого турнира Марте Улсбю-Ройселанд, в то время как наш лидер Александр Логинов отдыхал. При его участии отставание на лыжне было бы наверняка меньше. Хотя Елисеев, пропускавший в среду индивидуальную гонку, сегодня на четырех спринтерских кругах проиграл Бе-младшему совсем немного, десять секунд.

Зато у Куклиной относительно Улсбю - минус почти полминуты. Вот и весь секрет. Тем более, что именно с Ларисы это все и началось. История известная: сразу отстаем, пытаемся догонять, из-за этого мажем, снова с переменным успехом догоняем-промахиваемся и так далее.

Для спринтерского сингл-микста Куклина просто не годится. Теперь это настолько очевидно, что тут даже нечего обсуждать! Другое дело, что тренеры держат в уме неолимпийский статус данной дистанции и потому используют ее как промежуточное, слабое, звено. Пока основания для такой тактики у них действительно имеются.

Эта гонка выпадает из привычных представлений о биатлоне и вызывает массу нареканий – мол, в такую лотерею играть бессмысленно. Но мне в этой связи вспоминается, как в свое время все гнобили лыжный спринт, который нынче является и самым частым, и самым зрелищным видом в своем виде спорта. Может, это мы с вами еще не «всосали» сингл-микст так, как он того заслуживает и проблема не в нем, а в нас?

Очень может быть. А если даже и нет, то Норвегия, так или иначе, первой на ЧМ-2020 добыла третью золотую медаль. В пятницу на чемпионате выходной, а потом – последний рывок. Две эстафеты в субботу и два масс-старта в воскресенье.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Одиночная смешанная эстафета

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+6 (0+1 0+4 0+1 0+0)

1 (27.04,1)

34.19,9

2

Германия

0+5 (0+1 0+2 0+1 0+1)

7 (+45,1)

+17,6

3

Франция

0+4 (0+0 0+3 0+0 0+1)

2 (+11,7)

+29,8

4

Швеция

0+7 (0+1 0+2 0+2 0+2)

5 (+32,3)

+35,2

5

Швейцария

0+9 (0+2 0+1 0+2 0+4)

4 (+21,4)

+40,6

6

Австрия

0+4 (0+1 0+0 0+3 0+0)

9 (+55,9)

+54,5

7

Россия

0+6 (0+2 0+1 0+2 0+1)

6 (+40,3)

+1.00,5

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Куклина

0+1

11 (+14,3)

0+1

10 (+18,6)

12 (+13,0)

10 (+18,6)

2

Елисеев

0+0

5 (+14,8)

0+1

10 (+21,2)

5 (+6,4)

10 (+21,2)

3

Куклина

0+2

10 (+34,0)

0+0

9 (+37,4)

13 (+20,3)

9 (+37,4)

4

Елисеев

0+1

9 (+51,0)

0+0

7 (+54,1)

3 (+10,9)

7 (+1.00,5)

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

3

2

2

7

2

Франция

2

1

2

5

3

Италия

2

1

0

3

4

Россия

1

0

1

2

5

Германия

0

3

0

3

6

США

0

1

0

1

7

Чехия

0

0

2

2

8

Австрия

0

0

1

1

Расписание оставшихся гонок

22 февраля, суббота

13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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