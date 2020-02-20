Проиграли в лотерею. Россия - седьмая в спринтерской эстафете на ЧМ 

Называть эту гонку лотереей хочется, но, вот правильно ли это - большой вопрос. Ведь уже вовсю идут слухи: якобы сингл-микст вот-вот вставят в олимпийскую программу вместо классическо-марафонских индивидуальных гонок. С одной стороны, мне этот вариант не шибко нравится, с другой, особенно после сегодняшнего… Нет, что бы кто ни говорил, а что что-то в этой спринтерской чехарде все-таки есть.
Наши проиграли ровно минуту. При том, что стрелковые показатели у россиян - точно такие же, как у чемпионов из Норвегии: шесть дополнительных патронов. То есть, вся разница между нами и ими взялась только от скорости на лыжне. С поправками, конечно - ведь скандинавы выставили сегодня оптимальный состав с самым быстрым биатлонистом мира Йоханнесом Бе и двукратной чемпионкой этого турнира Марте Улсбю-Ройселанд, в то время как наш лидер Александр Логинов отдыхал. При его участии отставание на лыжне было бы наверняка меньше. Хотя Елисеев, пропускавший в среду индивидуальную гонку, сегодня на четырех спринтерских кругах проиграл Бе-младшему совсем немного, десять секунд.
Зато у Куклиной относительно Улсбю - минус почти полминуты. Вот и весь секрет. Тем более, что именно с Ларисы это все и началось. История известная: сразу отстаем, пытаемся догонять, из-за этого мажем, снова с переменным успехом догоняем-промахиваемся и так далее.
Для спринтерского сингл-микста Куклина просто не годится. Теперь это настолько очевидно, что тут даже нечего обсуждать! Другое дело, что тренеры держат в уме неолимпийский статус данной дистанции и потому используют ее как промежуточное, слабое, звено. Пока основания для такой тактики у них действительно имеются.
Эта гонка выпадает из привычных представлений о биатлоне и вызывает массу нареканий – мол, в такую лотерею играть бессмысленно. Но мне в этой связи вспоминается, как в свое время все гнобили лыжный спринт, который нынче является и самым частым, и самым зрелищным видом в своем виде спорта. Может, это мы с вами еще не «всосали» сингл-микст так, как он того заслуживает и проблема не в нем, а в нас?
Очень может быть. А если даже и нет, то Норвегия, так или иначе, первой на ЧМ-2020 добыла третью золотую медаль. В пятницу на чемпионате выходной, а потом – последний рывок. Две эстафеты в субботу и два масс-старта в воскресенье.
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Одиночная смешанная эстафета
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
0+6 (0+1 0+4 0+1 0+0)
1 (27.04,1)
34.19,9
2
Германия
0+5 (0+1 0+2 0+1 0+1)
7 (+45,1)
+17,6
3
Франция
0+4 (0+0 0+3 0+0 0+1)
2 (+11,7)
+29,8
4
Швеция
0+7 (0+1 0+2 0+2 0+2)
5 (+32,3)
+35,2
5
Швейцария
0+9 (0+2 0+1 0+2 0+4)
4 (+21,4)
+40,6
6
Австрия
0+4 (0+1 0+0 0+3 0+0)
9 (+55,9)
+54,5
7
Россия
0+6 (0+2 0+1 0+2 0+1)
6 (+40,3)
+1.00,5
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Куклина
0+1
11 (+14,3)
0+1
10 (+18,6)
12 (+13,0)
10 (+18,6)
2
Елисеев
0+0
5 (+14,8)
0+1
10 (+21,2)
5 (+6,4)
10 (+21,2)
3
Куклина
0+2
10 (+34,0)
0+0
9 (+37,4)
13 (+20,3)
9 (+37,4)
4
Елисеев
0+1
9 (+51,0)
0+0
7 (+54,1)
3 (+10,9)
7 (+1.00,5)
Все медали ЧМ-2020
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
3
2
2
7
2
Франция
2
1
2
5
3
Италия
2
1
0
3
4
Россия
1
0
1
2
5
Германия
0
3
0
3
6
США
0
1
0
1
7
Чехия
0
0
2
2
8
Австрия
0
0
1
1
Расписание оставшихся гонок
22 февраля, суббота
13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
23 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины