Премия РБ 2020: в Барвихе наградили лучших в спорте и букмекерстве

На торжественном мероприятии были отмечены самые яркие проекты, эффективные бизнес-модели, успешные менеджеры и журналисты.

Большой вечер в Барвихе привлек звезд спорта и шоу-бизнеса. Церемонию вели Павел Воля, Марина Кравец, Михаил Шац, Евгений Савин и Константин Генич. Самую престижную награду «Гран-при: лучший букмекер года» вручал специальный гость Премии – легендарный футболист туринского «Ювентуса», чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

«Премия «РБ» – незаменимый инструмент коммуникации, необходимый всем без исключения участникам индустрии. Ежегодно мы отмечаем наградой лучших в сфере букмекерства и спорта. В этом году торжественную церемонию посетили президенты лиг и федераций, было много известных спортсменов и звезд. Масштаб мероприятия растет каждый год, и наша Премия уже стала знаковым событием для всей отрасли», – рассказал основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и учредитель Премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

Наградами были отмечены не только букмекеры. Приз за лучшую комментаторскую работу на резонансном финальном матче US Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым получил легендарный теннисист Марат Сафин. Лучшим журналистом стал известный интервьюер Александр Головин.

После церемонии вручения наград в Барвихе состоялся благотворительный аукцион, который также ждали с нетерпением, ведь его главным лотом был ужин с самим Дель Пьеро. Все собранные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, оказывающий помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Среди гостей вечера также были: Захарова Елена, Митя Фомин, GJ Smash, Наталия Медведева, Вячеслав Малафеев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Костомаров, Руслан Нигматуллин, Аделина Сотниква, Дмитрий Булыкин и другие известные спортсмены.

Победителями Премии в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года» – «Лига Ставок»; «Бренд года» – «1хСтавка»; «Самый надежный букмекер» – «Марафонбет»; «Лучшее приложение года» – «Лига Ставок»; «Лучший сайт года» – «1хСтавка»; «Лучший киберспортивный букмекер» – GGBet; «Лучшая линия» – BETCITY; «Лучшие коэффициенты» – 888; «Лучшая программа лояльности» – Tennisi.bet; «Лучший флагманский клуб» – BingoBoom; «Лучшая спонсорская активация» – БК «Олимп»; «Амбассадор года» – Конор Макгрегор («Париматч»); «Лучшая поддержка спорта» – «Лига Ставок»; «Дебют года» – GGBet; «Лучшая букмекерская компания Армении» – VBET; «Топ-менеджер года в спортивной отрасли» – Самвел Авакян (Sport24); «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» – Константин Гусев (БК «Олимп»); «Лучшее спортивное СМИ» – «Матч ТВ»; «Лучший спортивный журналист» – Александр Головин; «Лучшая комментаторская работа» – Марат Сафин; специальный приз «Лучшее спортивное маркетинговое агентство» – AdConsul; специальный приз «Лучшее СМИ о киберспорте» – Cybersport.ru; специальный приз «Лучший провайдер спортивных данных» – Betgenius.