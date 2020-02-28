Екатерина Халиуллина: Никакого конфликта с Логиновым у меня не было. Это недоразумение

Заслуженный тренер России Екатерина Халиуллина, воспитавшая обладателя золотой медали в спринте на прошедшем в Италии ЧМ по биатлону Александра Логинова, 28 февраля отметила свой день рождения. Наставнику юниоров из Саратовской области исполнилось 46 лет.

Руководство Союза биатлонистов России, в том числе глава организации Владимир Драчев, чествовали именинницу в Москве. В подарок ей вручили автомобиль Hundai Creta, а также новые пневматические винтовки для воспитанников.

Корреспонденту «Советского спорта» виновница торжества рассказала о победе дочери на юниорском ЧМ, состоянии биатлона в родном регионе и прокомментировала появившуюся информацию о конфликте с экс-подопечным.

– Почти месяц назад вы дали интервью, где сказали, что прекратили общение с вашим воспитанником Александром Логиновым. Что произошло?

– Это недоразумение. Журналист, с которым я общалась неправильно меня понял, перевернул все с ног на голову. Он написал, что мы не поддерживаем контактов. И вынес это в заголовок! Когда я это прочитала – расплакалась. И Саше тоже было неприятно. Я объяснила ему ситуацию, к счастью, он меня понял.

В тот день, когда я давала интервью, проходили юниорские соревнования, которые требуют много внимания, я думала о них. Плюс, это было до чемпионата мира в Италии, давать какую-то оценку, прогнозы до турнира не хотела. Тем более, что после допингового скандала я вообще стараюсь избегать комментариев. Вот и сказала, что не хочу говорить об этом. На самом деле, я в хороших отношениях с Сашей, мы не ссорились. Правда, сейчас, конечно, общаемся реже в силу объективных причин. Но я всегда его поддерживаю. Он один из первых моих воспитанников.

– Что вы отметили, когда следили за выступлением вашего бывшего подопечного? Его золотая гонка – лучший спринт, или Александр способен на большее?

– Он вышел на уровень максимальной формы. Она держится не один день, а какое-то время. Та гонка была восхитительной. Он хорошо бежал, показал четкую, быструю стрельбу. Совершенная гонка – по-другому чемпионами мира и не становятся. Конечно, была рада, что именно мой воспитанник завоевал это великое звание.

– Как на Александра повлияла ситуация с обыском? Сможет ли он восстановиться, преодолеть такое давление?

– Естественно, спортсмен обязан взять себя в руки. Саша опытный, не сомневаюсь, что он преодолеет эти трудности. А спортивная форма, как я говорила, держится не один день. Думаю, что он уже восстановился психологически и будет дальше показывать хороший результат.

– Когда Логинов только делал первые шаги в профессиональном спорте, выделялся ли чем-то среди других ваших воспитанников?

– Он выделялся изначально, конечно. Больше всего меня удивляло его умение собраться на последних метрах дистанции, выложиться на последнем круге. Даже в каких-то проигрышных моментах он все равно отрабатывал и показывал в конечном счете хороший результат.

– В каком состоянии сегодня биатлон в Саратовской области?

– Сейчас мы поднимаем биатлон в нашем регионе. Можно сказать, возрождаем. После Олимпийских игр 2014 года, когда Александр Логинов стал выступать за Тюмень, Никита Поршнев – за Ханты-Мансийск, был очень тяжелый период. Нам не помогали с оплатой стартов для детей, все легло на плечи родителей. А биатлон – далеко не дешевый вид спорта. Мало кто мог позволить оплатить экипировку, поездки. Мы отправляли талантливых ребят выступать за другие регионы.

– Логинов и Поршнев перестали представлять область по этой причине?

– Они просто перешли на высокий уровень, им нужна была более совершенная материально-техническая база. У нас, например, нет стрельбища. А у спортсменов их уровня оно должно быть.

– Эту проблему планируют решать?

– Да. У нас сейчас новый президент федерации биатлона Саратовской области (6 февраля им стала депутат областной думы Зинаида Самсонова – прим. ред.). Она помогает нам, хочет поднять биатлон в регионе, построить стрельбище. Новый глава работает над этим вопросом, чему мы, тренеры, конечно, рады.

Также стало еще больше практики: тренер Никиты Поршнева Владимир Усов очень часто организовывает соревнования, где ребята стреляют из пневматических винтовок. Называется Кубок воспитанников. Сегодня у нас довольно много талантливой молодежи.

– Кого можете выделить?

– Например, недавно проявил себя наш 14-летний биатлонист Никита Бабажанов. На первенстве России «Снежный снайпер» он занял 11-е и 15-е места. Это хороший результат с учетом того, что в нашем регионе была бесснежная зима, а снежных пушек у нас нет. Ребята поздно начали кататься в этом сезоне.

– Какое оборудование еще необходимо, чтобы обеспечить нормальную подготовку саратовских юниоров?

– Нам нужен, например, ратрак (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс - прим. ред.). И еще много чего…Но, как я говорила, в области начали работать в этом направлении. Трудности нас закаляют. В том числе поэтому в регионе вырастают такие таланты, как Логинов и Поршнев, ведь ребята преодолевают все эти трудности.

– Ваша дочь – Анастасия также порадовала результатами, завоевав золото в индивидуальной гонке и серебряную медаль в эстафете на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Что позволило достичь такого результата?

– Межсборье она проводит со мной, постоянно находится под моим контролем. Во время сборов мы каждый день созваниваемся, я знаю, как проходит каждая тренировка. Как получилось выиграть золотую медаль на ЧМ? Мы тщательно готовились, исправляли ошибки. Прошлой весной подняли прицельную линию, летом поработали над стрельбой.

– Что дальше в планах у Анастасии?

– Сейчас она на сборе в составе национальной команды России. Идут тренировки, впереди юниорский чемпионат Европы по биатлону. Со следующего сезона Настя уже будет готовиться к выступлениям во взрослых турнирах.

– Ваша вторая дочь Татьяна занимается биатлоном?

– Раньше занималась. Сейчас она занята другим важным делом - растит моего внука.