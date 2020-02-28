Екатерина Халиуллина: Никакого конфликта с Логиновым у меня не было. Это недоразумение - Советский спорт
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28 февраля 2020 22:30Иванова Дарья

Екатерина Халиуллина: Никакого конфликта с Логиновым у меня не было. Это недоразумение

Первый тренер Александра Логинова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о конфликте с ним.

Заслуженный тренер России Екатерина Халиуллина, воспитавшая обладателя золотой медали в спринте на прошедшем в Италии ЧМ по биатлону Александра Логинова, 28 февраля отметила свой день рождения. Наставнику юниоров из Саратовской области исполнилось 46 лет.

Руководство Союза биатлонистов России, в том числе глава организации Владимир Драчев, чествовали именинницу в Москве. В подарок ей вручили автомобиль Hundai Creta, а также новые пневматические винтовки для воспитанников.

Корреспонденту «Советского спорта» виновница торжества рассказала о победе дочери на юниорском ЧМ, состоянии биатлона в родном регионе и прокомментировала появившуюся информацию о конфликте с экс-подопечным.

Почти месяц назад вы дали интервью, где сказали, что прекратили общение с вашим воспитанником Александром Логиновым. Что произошло?
Это недоразумение. Журналист, с которым я общалась неправильно меня понял, перевернул все с ног на голову. Он написал, что мы не поддерживаем контактов. И вынес это в заголовок! Когда я это прочитала расплакалась. И Саше тоже было неприятно. Я объяснила ему ситуацию, к счастью, он меня понял.

В тот день, когда я давала интервью, проходили юниорские соревнования, которые требуют много внимания, я думала о них. Плюс, это было до чемпионата мира в Италии, давать какую-то оценку, прогнозы до турнира не хотела. Тем более, что после допингового скандала я вообще стараюсь избегать комментариев. Вот и сказала, что не хочу говорить об этом. На самом деле, я в хороших отношениях с Сашей, мы не ссорились. Правда, сейчас, конечно, общаемся реже в силу объективных причин. Но я всегда его поддерживаю. Он один из первых моих воспитанников.

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Что вы отметили, когда следили за выступлением вашего бывшего подопечного? Его золотая гонка лучший спринт, или Александр способен на большее?
Он вышел на уровень максимальной формы. Она держится не один день, а какое-то время. Та гонка была восхитительной. Он хорошо бежал, показал четкую, быструю стрельбу. Совершенная гонка по-другому чемпионами мира и не становятся. Конечно, была рада, что именно мой воспитанник завоевал это великое звание.

Как на Александра повлияла ситуация с обыском? Сможет ли он восстановиться, преодолеть такое давление?
 Естественно, спортсмен обязан взять себя в руки. Саша опытный, не сомневаюсь, что он преодолеет эти трудности. А спортивная форма, как я говорила, держится не один день. Думаю, что он уже восстановился психологически и будет дальше показывать хороший результат.

Когда Логинов только делал первые шаги в профессиональном спорте, выделялся ли чем-то среди других ваших воспитанников?
Он выделялся изначально, конечно. Больше всего меня удивляло его умение собраться на последних метрах дистанции, выложиться на последнем круге. Даже в каких-то проигрышных моментах он все равно отрабатывал и показывал в конечном счете хороший результат.

В каком состоянии сегодня биатлон в Саратовской области?
Сейчас мы поднимаем биатлон в нашем регионе. Можно сказать, возрождаем. После Олимпийских игр 2014 года, когда Александр Логинов стал выступать за Тюмень, Никита Поршнев за Ханты-Мансийск, был очень тяжелый период. Нам не помогали с оплатой стартов для детей, все легло на плечи родителей. А биатлон далеко не дешевый вид спорта. Мало кто мог позволить оплатить экипировку, поездки. Мы отправляли талантливых ребят выступать за другие регионы.

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Логинов и Поршнев перестали представлять область по этой причине?
Они просто перешли на высокий уровень, им нужна была более совершенная материально-техническая база. У нас, например, нет стрельбища. А у спортсменов их уровня оно должно быть.

Эту проблему планируют решать?
Да. У нас сейчас новый президент федерации биатлона Саратовской области (6 февраля им стала депутат областной думы Зинаида Самсонова прим. ред.). Она помогает нам, хочет поднять биатлон в регионе, построить стрельбище. Новый глава работает над этим вопросом, чему мы, тренеры, конечно, рады.

Также стало еще больше практики: тренер Никиты Поршнева Владимир Усов очень часто организовывает соревнования, где ребята стреляют из пневматических винтовок. Называется Кубок воспитанников. Сегодня у нас довольно много талантливой молодежи.

Кого можете выделить?
Например, недавно проявил себя наш 14-летний биатлонист Никита Бабажанов. На первенстве России «Снежный снайпер» он занял 11-е и 15-е места. Это хороший результат с учетом того, что в нашем регионе была бесснежная зима, а снежных пушек у нас нет. Ребята поздно начали кататься в этом сезоне.

Какое оборудование еще необходимо, чтобы обеспечить нормальную подготовку саратовских юниоров?
Нам нужен, например, ратрак (специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс - прим. ред.). И еще много чего…Но, как я говорила, в области начали работать в этом направлении. Трудности нас закаляют. В том числе поэтому в регионе вырастают такие таланты, как Логинов и Поршнев, ведь ребята преодолевают все эти трудности.

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Ваша дочь Анастасия также порадовала результатами, завоевав золото в индивидуальной гонке и серебряную медаль в эстафете на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Что позволило достичь такого результата?
Межсборье она проводит со мной, постоянно находится под моим контролем. Во время сборов мы каждый день созваниваемся, я знаю, как проходит каждая тренировка. Как получилось выиграть золотую медаль на ЧМ? Мы тщательно готовились, исправляли ошибки. Прошлой весной подняли прицельную линию, летом поработали над стрельбой.

Что дальше в планах у Анастасии?
Сейчас она на сборе в составе национальной команды России. Идут тренировки, впереди юниорский чемпионат Европы по биатлону. Со следующего сезона Настя уже будет готовиться к выступлениям во взрослых турнирах.

Ваша вторая дочь Татьяна занимается биатлоном?
Раньше занималась. Сейчас она занята другим важным делом - растит моего внука.

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